Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, να δούμε ποιος προστατεύει πραγματικά τους δανειολήπτες - Δείτε live από τη Βουλή
Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, να δούμε ποιος προστατεύει πραγματικά τους δανειολήπτες - Δείτε live από τη Βουλή
«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας» είπε ο υπουργός
Το γάντι στην αντιπολίτευση πέταξε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτοντας στην Ολομέλεια της Βουλής αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα κυβερνητικά μέτρα προστασίας των συνεπών δανειοληπτών και αυστηρού περιορισμού της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης οφειλών.
Κατά την έναρξη της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου ο υπουργός ζήτησε τον λόγο θέτοντας το πλαίσιο πολιτικού διαλόγου που καθορίζουν οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ των συνεπών οφειλετών.
«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας», ανέφερε αρχικά ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει «καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και για την τροπολογία. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών».
Ο κ. Πιερρακάκης επανήλθε στο ζήτημα της ονομαστικής μετά από αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση. Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να προστεθούν κι άλλα άρθρα στον κατάλογο των διατάξεων που θα τεθούν σε κρίση.
«Τα εντάσσουμε γιατί όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δανειολήπτη» είπε για να προσθέσει απευθυνόμενος στις αντιπολιτευόμενες πτέρυγες: «Κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».
Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:
Από το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για μπαράζ επικοινωνιακών τακτικών ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης κατήγγειλε «βρόμικα κόλπα». Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση.
Ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε πως «η συζήτηση του νομοσχεδίου από την αρχή μέχρι τώρα είναι γεμάτη από τακτικές και κόλπα» ενώ κατήγγειλε ότι πως «το άρθρο 23 απ’ ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις δεν αποσύρεται τελικά ολόκληρο».
Κατά την έναρξη της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου ο υπουργός ζήτησε τον λόγο θέτοντας το πλαίσιο πολιτικού διαλόγου που καθορίζουν οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ των συνεπών οφειλετών.
«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας», ανέφερε αρχικά ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει «καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και για την τροπολογία. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών».
Ο κ. Πιερρακάκης επανήλθε στο ζήτημα της ονομαστικής μετά από αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση. Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να προστεθούν κι άλλα άρθρα στον κατάλογο των διατάξεων που θα τεθούν σε κρίση.
«Τα εντάσσουμε γιατί όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δανειολήπτη» είπε για να προσθέσει απευθυνόμενος στις αντιπολιτευόμενες πτέρυγες: «Κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».
Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:
Η αντίδραση της αντιπολίτευσηςΝωρίτερα, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία της πλειοψηφίας να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία οι προωθούμενες διατάξεις ως πολιτικό τακτικισμό και κόλπο αλλά απέφυγαν να πάρουν θέση για το αν τελικά θα στηρίξουν ή όχι τα μέτρα.
Από το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για μπαράζ επικοινωνιακών τακτικών ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης κατήγγειλε «βρόμικα κόλπα». Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση.
Ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε πως «η συζήτηση του νομοσχεδίου από την αρχή μέχρι τώρα είναι γεμάτη από τακτικές και κόλπα» ενώ κατήγγειλε ότι πως «το άρθρο 23 απ’ ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις δεν αποσύρεται τελικά ολόκληρο».
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