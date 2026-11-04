Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, να δούμε ποιος προστατεύει πραγματικά τους δανειολήπτες - Δείτε live από τη Βουλή

«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας» είπε ο υπουργός