Η Ζαχαράκη είδε «στοχοποίηση» από Καθημερινή και Πρώτο Θέμα στα ρεπορτάζ για ελλείψεις καθηγητών και προβλήματα σχολικών κτιρίων
Η Ζαχαράκη είδε «στοχοποίηση» από Καθημερινή και Πρώτο Θέμα στα ρεπορτάζ για ελλείψεις καθηγητών και προβλήματα σχολικών κτιρίων
H υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και αναγνώρισε ότι δεν θα εξωραϊσει την κατάσταση με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες
Να δώσει απαντήσεις εντός του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του «Πρώτου Θέματος» και της «Καθημερινής» θέλησε σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με το θέμα να μπαίνει «εμβόλιμα» στην ατζέντα, ενώ δίνοντας το λόγο στην υπουργό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «άδικη στοχοποίηση» του υπουργείου Παιδείας.
Μετά το σημερινό ρεπορτάζ της «Καθημερινής» για ελλείψεις πάνω από 12.000 αναπληρωτών από τα σχολεία, αλλά και του κυριακάτικου ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» για τις λίγες, εν σχέσει με τις πραγματικές ανάγκες, ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων ανά την επικράτεια, η κ. Ζαχαράκη παρέθεσε ενώπιον των συναδέλφων της στοιχεία για τις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας, αλλά παράλληλα μίλησε και για προσωπική της στοχοποίηση, χωρίς πάντως να περιγράψει τα κίνητρα αυτής. Σε αυτό το σημείο, κατά πληροφορίες, παρενέβη στη συζήτηση ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά όλη την κυβέρνηση και ως τέτοιο πρέπει να ιδωθεί, με την κ. Ζαχαράκη να επιμένει στην άποψη της.
Επί της ουσίας, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και αναγνώρισε ότι δεν θα εξωραϊσει την κατάσταση με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες. Παρέθεσε στοιχεία για τις πιστώσεις που δόθηκαν και αξιοποιήθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι κενά που μπορεί να προκύπτουν δεν αφορούν τόσο φιλολόγους, μαθηματικούς κλπ, αλλά νοσηλευτές, ψυχολόγους, παράλληλη στήριξη κ.ο.κ..
Αμέσως μετά τη Σοφία Ζαχαράκη, τον λόγο πήραν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας. Ο μεν κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι το θέμα των σχολικών κτιρίων είναι σοβαρά και ότι όποιο αίτημα έρθει από δήμους για ένταξη σχολικών κτιρίων στο πρόγραμμα ανακαινίσεων «Μαριέττα Γιαννάκου» εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ανέφερε παράλληλα την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για διπλασιασμό του κονδυλίου προς τους Δήμους για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, από 30 σε 60 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Ο κ. Λιβάνιος αναγνώρισε ότι το ποσό δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών, αλλά υπογράμμισε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Δήμας, ο οποίος παρέθεσε αριθμητικά στοιχεία για σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», δημιουργούνται εκ του μηδενός μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και δρομολογούνται στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ασφαλιστικών εταιριών της χώρας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις περιοχές του Daniel.
Κλείνοντας την εμβόλιμη στην ατζέντα του υπουργικού συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε προς όλους τους υπουργούς ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και δημοσίως το έργο του υπουργείου Παιδείας που αποτελεί έργο της κυβέρνησης.
Μετά το σημερινό ρεπορτάζ της «Καθημερινής» για ελλείψεις πάνω από 12.000 αναπληρωτών από τα σχολεία, αλλά και του κυριακάτικου ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» για τις λίγες, εν σχέσει με τις πραγματικές ανάγκες, ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων ανά την επικράτεια, η κ. Ζαχαράκη παρέθεσε ενώπιον των συναδέλφων της στοιχεία για τις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας, αλλά παράλληλα μίλησε και για προσωπική της στοχοποίηση, χωρίς πάντως να περιγράψει τα κίνητρα αυτής. Σε αυτό το σημείο, κατά πληροφορίες, παρενέβη στη συζήτηση ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά όλη την κυβέρνηση και ως τέτοιο πρέπει να ιδωθεί, με την κ. Ζαχαράκη να επιμένει στην άποψη της.
Επί της ουσίας, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και αναγνώρισε ότι δεν θα εξωραϊσει την κατάσταση με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες. Παρέθεσε στοιχεία για τις πιστώσεις που δόθηκαν και αξιοποιήθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι κενά που μπορεί να προκύπτουν δεν αφορούν τόσο φιλολόγους, μαθηματικούς κλπ, αλλά νοσηλευτές, ψυχολόγους, παράλληλη στήριξη κ.ο.κ..
Αμέσως μετά τη Σοφία Ζαχαράκη, τον λόγο πήραν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας. Ο μεν κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι το θέμα των σχολικών κτιρίων είναι σοβαρά και ότι όποιο αίτημα έρθει από δήμους για ένταξη σχολικών κτιρίων στο πρόγραμμα ανακαινίσεων «Μαριέττα Γιαννάκου» εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ανέφερε παράλληλα την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για διπλασιασμό του κονδυλίου προς τους Δήμους για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, από 30 σε 60 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Ο κ. Λιβάνιος αναγνώρισε ότι το ποσό δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών, αλλά υπογράμμισε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Δήμας, ο οποίος παρέθεσε αριθμητικά στοιχεία για σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», δημιουργούνται εκ του μηδενός μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και δρομολογούνται στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ασφαλιστικών εταιριών της χώρας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις περιοχές του Daniel.
Κλείνοντας την εμβόλιμη στην ατζέντα του υπουργικού συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε προς όλους τους υπουργούς ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και δημοσίως το έργο του υπουργείου Παιδείας που αποτελεί έργο της κυβέρνησης.
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