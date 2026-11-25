Η Ζαχαράκη είδε «στοχοποίηση» από Καθημερινή και Πρώτο Θέμα στα ρεπορτάζ για ελλείψεις καθηγητών και προβλήματα σχολικών κτιρίων

H υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και αναγνώρισε ότι δεν θα εξωραϊσει την κατάσταση με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες