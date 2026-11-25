Η «αφέντρα» Πανδώρα αποκαλύπτεται: Δεν κάνω πορνεία, είναι πιο καλλιτεχνικό - Ο κωδικός «έλεος» που σταματά τα πάντα και η φορά που κινδύνευσε
Η «αφέντρα» Πανδώρα αποκαλύπτεται: Δεν κάνω πορνεία, είναι πιο καλλιτεχνικό - Ο κωδικός «έλεος» που σταματά τα πάντα και η φορά που κινδύνευσε
Περιγράφει στον Σταύρο Θεοδωράκη πώς μπήκε στον κόσμο της κυριαρχίας και της υποταγής πριν 12 χρόνια, μιλά για τη σχέση με τον γιο της, τους άνδρες που την επισκέπτονται και τη συνεδρία που εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν ένας πελάτης της έπαθε κρίση πανικού και της επιτέθηκε
Για τη ζωή της ως «αφέντρα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν κάνει πορνεία, αλλά «κάτι πιο καλλιτεχνικό και art», μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη η Πανδώρα περιγράφοντας και τη στιγμή που κινδύνευσε από έναν από τους σκλάβους της.
Αναφερόμενη στους πελάτες της, η Πανδώρα είπε ότι «ο πιο μικρός σε ηλικία ήταν 25 και ο πιο μεγάλος 60 και παραπάνω», ενώ δήλωσε ότι «όλα ξεκίνησαν πριν από 12 χρόνια». «Τότε στην παρέα μου υπήρχε ένας σκλάβος, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για όλο αυτό. Κάποια στιγμή με πλησιάζει και μου λέει "να σου πω κάτι;". Είχα έναν εκνευρισμό τότε και του λέω "τι θέλεις;" με αυστηρό τόνο. Και τότε μου είπε "είσαι αφέντρα" και άρχισε να μου λέει τι σημαίνει αυτό για έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός είχε δική του οικογενειακή επιχείρηση με δύο καταστήματα στην Αθήνα» συνέχισε την περιγραφή της.
Ανακαλώντας την πρώτη «συνεδρία» με τον σκλάβο, η Πανδώρα είπε: «Κάποια στιγμή κομπιάζει και μου λέει "θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλο αυτό ανήκει στην πορνεία". Εγώ στο μυαλό μου το είχα πιο καλλιτεχνικό, πιο art, πιο mind games γιατί έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού σε συνδυασμό με αξεσουάρ και τεχνικές. Δεν θα έκανα πορνεία, ούτε κάνω, όμως έχει τόσο ενδιαφέρον που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας».
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι παλαιότερα είχε οικογένεια και ότι έχει «έναν πανέμορφο γιο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι η μητέρα του. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι ήμουν και πατέρα και μητέρα. Τώρα θέλει να μάθει την τέχνη του βοηθού καλουπατζή. Η ερωτική του ζωή είναι άψογη και νορμάλ. Κοινωνικά εγώ δεν θεωρούμαι νορμάλ».
Όπως πρόσθεσε «οι γονείς μου ξέρουν. Με έχει μεγαλώσει ο μπαμπάς μου, τρανό τον φωνάζω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Ο πατέρας μου και τον ευχαριστώ μου έμαθε τον αυτοσεβασμό και την αυτοκριτική. Είναι τα πιο δυνατά μου όπλα μέσα σε αυτό. Ο άνδρας της ζωής μου είναι ο γιος μου».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αν έχω την ερωτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω κάποιον σκλάβο, ο οποίος ξέρει ακριβώς πώς είναι η δική μου κουλτούρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα».,
Αναφερόμενη στους πελάτες της, η Πανδώρα είπε ότι «ο πιο μικρός σε ηλικία ήταν 25 και ο πιο μεγάλος 60 και παραπάνω», ενώ δήλωσε ότι «όλα ξεκίνησαν πριν από 12 χρόνια». «Τότε στην παρέα μου υπήρχε ένας σκλάβος, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για όλο αυτό. Κάποια στιγμή με πλησιάζει και μου λέει "να σου πω κάτι;". Είχα έναν εκνευρισμό τότε και του λέω "τι θέλεις;" με αυστηρό τόνο. Και τότε μου είπε "είσαι αφέντρα" και άρχισε να μου λέει τι σημαίνει αυτό για έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός είχε δική του οικογενειακή επιχείρηση με δύο καταστήματα στην Αθήνα» συνέχισε την περιγραφή της.
Ανακαλώντας την πρώτη «συνεδρία» με τον σκλάβο, η Πανδώρα είπε: «Κάποια στιγμή κομπιάζει και μου λέει "θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλο αυτό ανήκει στην πορνεία". Εγώ στο μυαλό μου το είχα πιο καλλιτεχνικό, πιο art, πιο mind games γιατί έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού σε συνδυασμό με αξεσουάρ και τεχνικές. Δεν θα έκανα πορνεία, ούτε κάνω, όμως έχει τόσο ενδιαφέρον που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας».
Η ίδια εξομολογήθηκε ότι παλαιότερα είχε οικογένεια και ότι έχει «έναν πανέμορφο γιο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι η μητέρα του. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι ήμουν και πατέρα και μητέρα. Τώρα θέλει να μάθει την τέχνη του βοηθού καλουπατζή. Η ερωτική του ζωή είναι άψογη και νορμάλ. Κοινωνικά εγώ δεν θεωρούμαι νορμάλ».
Όπως πρόσθεσε «οι γονείς μου ξέρουν. Με έχει μεγαλώσει ο μπαμπάς μου, τρανό τον φωνάζω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Ο πατέρας μου και τον ευχαριστώ μου έμαθε τον αυτοσεβασμό και την αυτοκριτική. Είναι τα πιο δυνατά μου όπλα μέσα σε αυτό. Ο άνδρας της ζωής μου είναι ο γιος μου».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αν έχω την ερωτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω κάποιον σκλάβο, ο οποίος ξέρει ακριβώς πώς είναι η δική μου κουλτούρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα».,
Μιλώντας στη συνέχεια για τη φορά που κινδύνευσε, η αφέντρα Πανδώρα είπε: «Σε όλες τις δουλειές υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Όταν ήμουν καινούργια, ενώ είχα έναν άνθρωπο κάτω και του πάταγα το κεφάλι και ένιωθε έντονη πίεση, έφυγε το μυαλό μου και γυρίζει το άτομο, με ανατρέπει, με ρίχνει κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Είχε πάθει κρίση πανικού, σώθηκα γιατί ήμουν φρέσκια από τις πολεμικές τέχνες. Δεν είχα ακούσει το έλεος, το είχε πει και δεν το είχα ακούσει. Την ώρα που θα ξεστομίσει το "έλεος" σταματάνε όλα χωρίς δεύτερη σκέψη».
Στην ερώτηση τι κερδίζει πέρα από χρήμα, η Πανδώρα απάντησε: «Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η θέση μου και ο ρόλος μου. Οι φίλοι μου ζητάνε παιχνίδια και αξεσουάρ να τους προτείνω, τι role playing μπορούν να παίξουν για να κερδίσουν ο ένας τον άλλο».
Ερωτηθείσα, τέλος, για τον έρωτα είπε: «Ο έρωτας θέλει αυθορμητισμό για να ευδοκιμήσει, ο έρωτας κάνει λάθη. Σε εμάς επειδή υπάρχει η απόλυτη συναίνεση, δεν γίνονται λάθη, οπότε οι σχέσεις γίνονται πιο δυνατές, είναι τα δεσμά, έτσι δημιουργούνται τα δεσμά. Στον άντρα μου ερωτεύτηκα τις υπηρεσίες που μου έδινε μέσα από τα συζυγικά του καθήκοντα. Έρωτα, έρωτα όπως λένε, δεν τον έχω νιώσει ποτέ».
Στην ερώτηση τι κερδίζει πέρα από χρήμα, η Πανδώρα απάντησε: «Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η θέση μου και ο ρόλος μου. Οι φίλοι μου ζητάνε παιχνίδια και αξεσουάρ να τους προτείνω, τι role playing μπορούν να παίξουν για να κερδίσουν ο ένας τον άλλο».
Ερωτηθείσα, τέλος, για τον έρωτα είπε: «Ο έρωτας θέλει αυθορμητισμό για να ευδοκιμήσει, ο έρωτας κάνει λάθη. Σε εμάς επειδή υπάρχει η απόλυτη συναίνεση, δεν γίνονται λάθη, οπότε οι σχέσεις γίνονται πιο δυνατές, είναι τα δεσμά, έτσι δημιουργούνται τα δεσμά. Στον άντρα μου ερωτεύτηκα τις υπηρεσίες που μου έδινε μέσα από τα συζυγικά του καθήκοντα. Έρωτα, έρωτα όπως λένε, δεν τον έχω νιώσει ποτέ».
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