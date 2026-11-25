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Για τη ζωή της ως «αφέντρα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν κάνει πορνεία, αλλά «κάτι πιο καλλιτεχνικό και art», μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη η Πανδώρα περιγράφοντας και τη στιγμή που κινδύνευσε από έναν από τους σκλάβους της.Αναφερόμενη στους πελάτες της, η Πανδώρα είπε ότι «ο πιο μικρός σε ηλικία ήταν 25 και ο πιο μεγάλος 60 και παραπάνω», ενώ δήλωσε ότι «όλα ξεκίνησαν πριν από 12 χρόνια». «Τότε στην παρέα μου υπήρχε ένας σκλάβος, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για όλο αυτό. Κάποια στιγμή με πλησιάζει και μου λέει "να σου πω κάτι;". Είχα έναν εκνευρισμό τότε και του λέω "τι θέλεις;" με αυστηρό τόνο. Και τότε μου είπε "είσαι αφέντρα" και άρχισε να μου λέει τι σημαίνει αυτό για έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός είχε δική του οικογενειακή επιχείρηση με δύο καταστήματα στην Αθήνα» συνέχισε την περιγραφή της.Ανακαλώντας την πρώτη «συνεδρία» με τον σκλάβο, η Πανδώρα είπε: «Κάποια στιγμή κομπιάζει και μου λέει "θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλο αυτό ανήκει στην πορνεία". Εγώ στο μυαλό μου το είχα πιο καλλιτεχνικό, πιο art, πιο mind games γιατί έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού σε συνδυασμό με αξεσουάρ και τεχνικές. Δεν θα έκανα πορνεία, ούτε κάνω, όμως έχει τόσο ενδιαφέρον που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας».Η ίδια εξομολογήθηκε ότι παλαιότερα είχε οικογένεια και ότι έχει «έναν πανέμορφο γιο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι η μητέρα του. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι ήμουν και πατέρα και μητέρα. Τώρα θέλει να μάθει την τέχνη του βοηθού καλουπατζή. Η ερωτική του ζωή είναι άψογη και νορμάλ. Κοινωνικά εγώ δεν θεωρούμαι νορμάλ».Όπως πρόσθεσε «οι γονείς μου ξέρουν. Με έχει μεγαλώσει ο μπαμπάς μου, τρανό τον φωνάζω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Ο πατέρας μου και τον ευχαριστώ μου έμαθε τον αυτοσεβασμό και την αυτοκριτική. Είναι τα πιο δυνατά μου όπλα μέσα σε αυτό. Ο άνδρας της ζωής μου είναι ο γιος μου».Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αν έχω την ερωτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω κάποιον σκλάβο, ο οποίος ξέρει ακριβώς πώς είναι η δική μου κουλτούρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα».,