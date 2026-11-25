Η Ουάσινγκτον επικαλείται την υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγή και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία μεταξύ των χωρών που επηρεάζονται – Εξαιρούνται προς το παρόν Μεξικό και Νορβηγία, ενώ οι νέοι δασμοί ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο

Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την Τετάρτη σχέδιο επιβολής Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.



Οι υψηλότερες επιβαρύνσεις προορίζονται για την Κίνα, με την Ουάσινγκτον να προτείνει πρόσθετους δασμούς 20% στα κινεζικά προϊόντα, πέραν των δασμών περίπου 25% που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.







Τις προτάσεις ανακοίνωσε το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), μετά την ολοκλήρωση οκτάμηνης έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, βάσει του άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας.



Η έρευνα κάλυψε συνολικά 16 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων στενών συμμάχων της Ουάσινγκτον. Από αυτούς, μόνο το Μεξικό και η Νορβηγία δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση επιβολής πρόσθετων δασμών.



Οι 14 εμπορικοί εταίροι που μπαίνουν στο στόχαστρο Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η πρόταση αφορά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.



Στους εμπορικούς εταίρους που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τόσο αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα όσο και παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας δείχνει ότι τα νέα μέτρα δεν περιορίζονται στην εμπορική αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο.



Κλείσιμο Federal Register.



Αντίθετα, οι έρευνες για το Μεξικό και τη Νορβηγία εξακολουθούν να εξετάζονται από το USTR, χωρίς να έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.



Τι καταλογίζει η Ουάσινγκτον στους εμπορικούς της εταίρους Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υπό εξέταση οικονομίες εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες ενισχύουν την παραγωγή πέρα από τα επίπεδα που δικαιολογούν η πραγματική ζήτηση και οι συνθήκες της αγοράς.



«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καθένας από αυτούς τους εμπορικούς εταίρους δημιουργεί, διατηρεί ή συμβάλλει στη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και παραγωγή σε μεταποιητικούς τομείς, μέσω διαφόρων ενεργειών, πολιτικών και πρακτικών που θεωρούμε αδικαιολόγητες και οι οποίες επιβαρύνουν ή περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.



Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί το USTR, διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπάρχει όταν μια χώρα προωθεί την παραγωγή και την επέκταση της βιομηχανικής της δυναμικότητας ανεξάρτητα από την πραγματική ζήτηση και τις αρχές της αγοράς.



Νέο γύρο εμπορικών εντάσεων με σημαντικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει η κυβέρνηση του, ανακοινώνοντας την Τετάρτη σχέδιο επιβολής πρόσθετων δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η, η, ηκαι ηΟι υψηλότερες επιβαρύνσεις προορίζονται για την, με τηννα προτείνει πρόσθετους δασμούς 20% στα κινεζικά προϊόντα, πέραν των δασμών περίπου 25% που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της λεγόμενης «διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας», κατηγορώντας ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της ότι ενισχύουν τεχνητά τη βιομηχανική παραγωγή τους και διοχετεύουν στις διεθνείς αγορές προϊόντα σε υπερβολικά χαμηλές τιμές.Τις προτάσεις ανακοίνωσε το, μετά την ολοκλήρωση οκτάμηνης έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, βάσει του άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας.Η έρευνα κάλυψε συνολικά 16 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων στενών συμμάχων της Ουάσινγκτον. Από αυτούς, μόνο τοκαι ηδεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση επιβολής πρόσθετων δασμών.Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η πρόταση αφορά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.Στους εμπορικούς εταίρους που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τόσο αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα όσο και παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.Η συμπερίληψη της, τηςκαι τηςδείχνει ότι τα νέα μέτρα δεν περιορίζονται στην εμπορική αντιπαράθεση τηςμε τοΟι ακριβείς δασμολογικοί συντελεστές για κάθε εμπορικό εταίρο αναμένεται να δημοσιευτούν την Τετάρτη στην επίσημη ομοσπονδιακή εφημερίδα των ΗΠΑ, τοΑντίθετα, οι έρευνες για τοκαι τηεξακολουθούν να εξετάζονται από το, χωρίς να έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υπό εξέταση οικονομίες εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες ενισχύουν την παραγωγή πέρα από τα επίπεδα που δικαιολογούν η πραγματική ζήτηση και οι συνθήκες της αγοράς.«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καθένας από αυτούς τους εμπορικούς εταίρους δημιουργεί, διατηρεί ή συμβάλλει στη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και παραγωγή σε μεταποιητικούς τομείς, μέσω διαφόρων ενεργειών, πολιτικών και πρακτικών που θεωρούμε αδικαιολόγητες και οι οποίες επιβαρύνουν ή περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί το, διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπάρχει όταν μια χώρα προωθεί την παραγωγή και την επέκταση της βιομηχανικής της δυναμικότητας ανεξάρτητα από την πραγματική ζήτηση και τις αρχές της αγοράς.

Σε τέτοιες πρακτικές περιλαμβάνονται οι κρατικές βιομηχανικές πολιτικές, οι επιδοτήσεις και η χρήση εξαρτημάτων ή ενδιάμεσων προϊόντων που εισάγονται από οικονομίες οι οποίες δεν λειτουργούν πλήρως με κανόνες ελεύθερης αγοράς.



Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι αυτές οι πολιτικές μπορούν να δημιουργήσουν αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πιέζοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις και περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.



Η σχετική έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026 και περιέλαβε εταίρους που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, παρουσιάζουν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα ή παραγωγική δυναμικότητα που υπερβαίνει τη ζήτηση.



Στο επίκεντρο η Κίνα, τι σημαίνει ο νέος δασμός 20% Η Κίνα αναμένεται να δεχθεί τις υψηλότερες συνολικές δασμολογικές επιβαρύνσεις μεταξύ των 14 εμπορικών εταίρων που αφορά η ανακοίνωση.



Ο προτεινόμενος πρόσθετος δασμός 20% θα προστεθεί στους δασμούς περίπου 25% που είχαν επιβληθεί σε κινεζικά προϊόντα κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.



Αυτό σημαίνει ότι για ορισμένα προϊόντα οι επιβαρύνσεις από τα συγκεκριμένα δασμολογικά μέτρα θα μπορούσαν να φτάσουν συνολικά περίπου το 45%, ανάλογα με το προϊόν και τους ισχύοντες συντελεστές.



Ωστόσο, οι νέες επιβαρύνσεις δεν θα προστεθούν στους δασμούς 10% ή 12,5% που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ τον Ιούλιο σε ευρύτερη ομάδα 60 εμπορικών εταίρων, επικαλούμενη ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της καταναγκαστικής εργασίας.



Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε επίσης ότι τα νέα μέτρα δεν θα υπερβαίνουν τα δασμολογικά όρια που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ανώτατο όριο 20% για νέους δασμούς που επιβλήθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου, στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας με το Πεκίνο, η οποία αναμένεται να λήξει στις 10 Ιανουαρίου 2027.



Η Ουάσινγκτον προβλέπει ακόμη εξαίρεση για κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων, για τις οποίες εξετάζονται μειώσεις δασμών μέσω διμερούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων που ονομάζεται Board of Trade.



Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί Παρά την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης, οι νέοι δασμοί δεν θα εφαρμοστούν αμέσως.



Οι προτάσεις θα τεθούν σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία επιχειρήσεις, εμπορικοί φορείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους.



Θα πραγματοποιηθεί επίσης δημόσια ακρόαση πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων.



Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η εφαρμογή των νέων επιβαρύνσεων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, ακριβώς λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται.



Η κυβέρνηση ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου για τις αλλαγές, ενώ οι χώρες που επηρεάζονται από τα μέτρα έλαβαν επίσης σχετική ενημέρωση.