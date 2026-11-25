Στο ΚΑΤ η Χριστίνα Βακάκη: Χειρουργήθηκε στον αγκώνα μετά την παράσυρσή της από ΙΧ
Στο ΚΑΤ η Χριστίνα Βακάκη: Χειρουργήθηκε στον αγκώνα μετά την παράσυρσή της από ΙΧ
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα της κόρης του ιδιοκτήτη των Jumbo, έχουν αντιμετωπιστεί
Σε επέμβαση μικροχειρουργικής στον αγκώνα υποβλήθηκε σήμερα η Χριστίνα Βακάκη, η οποία τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από ΙΧ ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή της Βάρης.
H επέμβαση έγινε στο ΚΑΤ από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Εμμανουήλ Φανδρίδη και ομάδα γιατρών της Κλινικής Χεριού Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, στην οποία ο κ. Φανδρίδης είναι Συντονιστής Διευθυντής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα της 29χρονης έχουν αντιμετωπιστεί, με το τραύμα στον αγκώνα να είναι πλέον το μοναδικό σημείο που έχρηζε χειρουργικής αντιμετώπισης.
Η 29χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου. Αμέσως μετά το τροχαίο είχε διακομιστεί στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (19/11), όταν η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τζόκινγκ κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων, συνοδευόμενη από μέλη της προσωπικής της ασφάλειας, τα οποία την ακολουθούσαν με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.
Την ώρα που η 29χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της οδού Καλύμνου, σύμφωνα με πληροφορίες από διάβαση πεζών, ένα ΙΧ που κινούνταν επί της λεωφόρου Ευελπίδων, με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί, την παρέσυρε, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.
Οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο συγκλίνουν στην παρουσία ενός φορτηγού, το οποίο φαίνεται ότι περιόρισε το οπτικό πεδίο λίγο πριν από την παράσυρση.
«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό βρισκόταν στη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει, δυσκολεύοντας την οπτική επαφή της με τα υπόλοιπα οχήματα. Στην προσπάθειά της να παρακάμψει το φορτηγό, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία του ΙΧ που την παρέσυρε.
H επέμβαση έγινε στο ΚΑΤ από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Εμμανουήλ Φανδρίδη και ομάδα γιατρών της Κλινικής Χεριού Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, στην οποία ο κ. Φανδρίδης είναι Συντονιστής Διευθυντής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα της 29χρονης έχουν αντιμετωπιστεί, με το τραύμα στον αγκώνα να είναι πλέον το μοναδικό σημείο που έχρηζε χειρουργικής αντιμετώπισης.
Η 29χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου. Αμέσως μετά το τροχαίο είχε διακομιστεί στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (19/11), όταν η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τζόκινγκ κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων, συνοδευόμενη από μέλη της προσωπικής της ασφάλειας, τα οποία την ακολουθούσαν με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.
Πώς σημειώθηκε το τροχαίο στη Βάρη
Την ώρα που η 29χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της οδού Καλύμνου, σύμφωνα με πληροφορίες από διάβαση πεζών, ένα ΙΧ που κινούνταν επί της λεωφόρου Ευελπίδων, με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί, την παρέσυρε, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.
Οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο συγκλίνουν στην παρουσία ενός φορτηγού, το οποίο φαίνεται ότι περιόρισε το οπτικό πεδίο λίγο πριν από την παράσυρση.
«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό βρισκόταν στη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει, δυσκολεύοντας την οπτική επαφή της με τα υπόλοιπα οχήματα. Στην προσπάθειά της να παρακάμψει το φορτηγό, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία του ΙΧ που την παρέσυρε.
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