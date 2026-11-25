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Ένας τραυματίας μετά από καραμπόλα τριών ΙΧ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Ένας τραυματίας μετά από καραμπόλα τριών ΙΧ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11), όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στα οχήματα.
Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στα οχήματα.
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