Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους για την αλλαγή στρατηγικής - Στο τραπέζι είχαν βρεθεί επενδύσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, στην παραγωγή τιτανίου και στους αγωγούς Nord Stream

Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς διαπίστωσε, μέσα από τις διαδοχικές διαπραγματεύσεις, πως η Μόσχα δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για συνεργασίες με την Ουάσινγκτον στον ενεργειακό και αεροπορικό τομέα.



Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησαν οι Financial Times, επικαλούμενοι πέντε αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή της αμερικανικής διαπραγματευτικής στρατηγικής.



Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι επιχειρηματικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των προτάσεων της Ουάσινγκτον προς τη Μόσχα.



Η εξέλιξη συνιστά αλλαγή προσέγγισης για την αμερικανική πλευρά, η οποία είχε επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία ως διαπραγματευτικό εργαλείο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η ρωσική ηγεσία εμφανίζεται να δίνει προτεραιότητα στις εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις της έναντι των οικονομικών ανταλλαγμάτων που προτείνουν οι Αμερικανοί.



Οι προτάσεις για Nord Stream, πετρέλαιο και τιτάνιο Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιχείρησε να προβάλει, σε κάθε περίπτωση, την οικονομική συνεργασία ως σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.







Παράλληλα, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για την πιθανή συμμετοχή Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίουReuters τον Οκτώβριο, στις σχετικές συνομιλίες είχαν συμμετάσχει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και ο Κούσνερ.



Οι επενδυτικές αυτές προοπτικές παρουσιάζονταν ως οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



Κλείσιμο «Οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες» Παρά την αρχικά θετική ανταπόκριση Ρώσων αξιωματούχων στις αμερικανικές προτάσεις, το ενδιαφέρον της Μόσχας φαίνεται ότι στη συνέχεια περιορίστηκε σημαντικά.



Σύμφωνα με τους Financial Times, το Κρεμλίνο εξακολούθησε να επιμένει στις βασικές απαιτήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και η αποδοχή άλλων όρων που το Κίεβο θεωρεί «απαράδεκτους».



Η στάση αυτή οδήγησε την αμερικανική πλευρά στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές προτάσεις δεν αποτελούσαν επαρκές κίνητρο για τη ρωσική ηγεσία. «Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες», δήλωσε στους Financial Times ένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.



Έτσι, οι επιχειρηματικές συνεργασίες έπαψαν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης, καθώς δεν φαίνεται να μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.



Στην αθόρυβη εγκατάλειψη των προτάσεων για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία, τις οποίες σκόπευε να χρησιμοποιήσει ως κίνητρο για να πείσει τοννα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προχωρήσει η κυβέρνηση τουκαθώς διαπίστωσε, μέσα από τις διαδοχικές διαπραγματεύσεις, πως η Μόσχα δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για συνεργασίες με την Ουάσινγκτον στον ενεργειακό και αεροπορικό τομέα.Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησαν οιεπικαλούμενοι πέντε αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή της αμερικανικής διαπραγματευτικής στρατηγικής.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου,και, ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι επιχειρηματικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των προτάσεων της Ουάσινγκτον προς τη Μόσχα.Η εξέλιξη συνιστά αλλαγή προσέγγισης για την αμερικανική πλευρά, η οποία είχε επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας με τηως διαπραγματευτικό εργαλείο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η ρωσική ηγεσία εμφανίζεται να δίνει προτεραιότητα στις εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις της έναντι των οικονομικών ανταλλαγμάτων που προτείνουν οι Αμερικανοί., γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιχείρησε να προβάλει, σε κάθε περίπτωση, την οικονομική συνεργασία ως σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.Στο πλαίσιο αυτό, είχαν εξεταστεί διάφορα σχέδια για την περίοδο μετά τον πόλεμο, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινά οικονομικά συμφέροντα μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονταν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα, καθώς και συνεργασίες στον τομέα της παραγωγής τιτανίου, ενός μετάλλου με σημαντικές εφαρμογές στην αεροναυπηγική και στη βιομηχανία.Παράλληλα, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για την πιθανή συμμετοχή Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream , μέσω των οποίων η Ρωσία προμήθευε φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Όπως είχε μεταδώσει τοτον Οκτώβριο, στις σχετικές συνομιλίες είχαν συμμετάσχει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και ο Κούσνερ.Οι επενδυτικές αυτές προοπτικές παρουσιάζονταν ως οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.Παρά την αρχικά θετική ανταπόκριση Ρώσων αξιωματούχων στις αμερικανικές προτάσεις, το ενδιαφέρον της Μόσχας φαίνεται ότι στη συνέχεια περιορίστηκε σημαντικά.Σύμφωνα με τουςτο Κρεμλίνο εξακολούθησε να επιμένει στις βασικές απαιτήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και η αποδοχή άλλων όρων που το Κίεβο θεωρεί «απαράδεκτους».Η στάση αυτή οδήγησε την αμερικανική πλευρά στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές προτάσεις δεν αποτελούσαν επαρκές κίνητρο για τη ρωσική ηγεσία. «Έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν για τέτοιου είδους συμφωνίες», δήλωσε στουςένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.Έτσι, οι επιχειρηματικές συνεργασίες έπαψαν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης, καθώς δεν φαίνεται να μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η προηγούμενη κίνηση Τραμπ με το ρωσικό ντίζελ Η αλλαγή στρατηγικής προκύπτει μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει προσωρινά ορισμένες αμερικανικές κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα.



Τον Οκτώβριο, η Ουάσινγκτον είχε προχωρήσει στην κίνηση αυτή, αφού η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει ντίζελ στις διεθνείς αγορές, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων.



Οι κυρώσεις που ανεστάλησαν είχαν αρχικά επιβληθεί με στόχο να περιοριστούν τα έσοδα που αξιοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.



Η προσωρινή χαλάρωσή τους εντασσόταν στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να συνδυάσει την οικονομική πολιτική με τη διπλωματική πίεση, προσφέροντας στη Ρωσία συγκεκριμένα οφέλη ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δεν κατάφερε να μεταβάλει τις βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις.



Η επιμονή της Μόσχας στις εδαφικές παραχωρήσεις Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να θέσει σε δεύτερο πλάνο τις επιχειρηματικές συμφωνίες δείχνει για άλλη μια φορά και με ξεκάθαρο τρόπο τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρούμενες προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Η Ρωσία επιμένει ότι μια διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, μαζί με άλλους όρους που αφορούν την ασφάλεια και τις μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου.



Η ουκρανική πλευρά, αντίθετα, απορρίπτει όρους που θεωρεί ότι θα υπονόμευαν την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.



Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας.