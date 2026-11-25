Πώς γίνονταν οι παραδόσεις των εικονικών αποδείξεων κοντά στη ΓΑΔΑ και στα δικαστήρια – Ο ρόλος της «Μαρκέλλας» και του πρώην συνδικαλιστή αστυνομικού στην απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του Δημοσίου





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έδινε ραντεβού με ενστόλους σε συγκεκριμένα σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και στα δικαστήρια.







Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος της μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να προκάλεσαν ζημιά άνω των 12,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.







Ο αστυνομικός και η «Μαρκέλλα» Στην άλλη οργάνωση κομβικό ρόλο φέρονται να διαδραμάτιζαν ένας αστυνομικός, πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, καθώς και μία λογίστρια ονόματι «Μαρκέλλα», στο γραφείο της οποίας κατευθύνονταν ένστολοι προκειμένου να προμηθευτούν τις εικονικές αποδείξεις.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η «Μαρκέλλα» ήταν ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα στον κύκλο των ενστόλων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, καθημερινά έβλεπαν υπηρεσιακά οχήματα να σταματούν έξω από το γραφείο και τους επιβαίνοντες να εισέρχονται σε αυτό.



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Το γραφείο της «Μαρκέλλας»

Οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με την αμοιβή για την έκδοση των εικονικών παραστατικών να ξεκινά από τα 150 ευρώ.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο δράσης του «Γιώργου», ενός από τα βασικά πρόσωπα στην υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ενστόλους.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έδινε ραντεβού με ενστόλους σε συγκεκριμένα σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και στα δικαστήρια.Εκεί τους άφηνε φακέλους που περιείχαν τις εικονικές αποδείξεις διαμονής , με το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη να αναγράφεται σε κάθε φάκελο.Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος τηςπου φέρονται να προκάλεσαν ζημιά άνω τωνστο Ελληνικό Δημόσιο.Στην άλλη οργάνωση κομβικό ρόλο φέρονται να διαδραμάτιζαν ένας αστυνομικός, πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, καθώς και μία λογίστρια ονόματι «Μαρκέλλα», στο γραφείο της οποίας κατευθύνονταν ένστολοι προκειμένου να προμηθευτούν τις εικονικές αποδείξεις.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η «Μαρκέλλα» ήταν ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα στον κύκλο των ενστόλων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, καθημερινά έβλεπαν υπηρεσιακά οχήματα να σταματούν έξω από το γραφείο και τους επιβαίνοντες να εισέρχονται σε αυτό.Εντύπωση προκαλεί, πάντως, το γεγονός ότι στην πρόσοψη του χώρου δεν υπήρχε καμία επιγραφή που να παραπέμπει σε λογιστικό γραφείο, καθώς η σχετική επιφάνεια ήταν καλυμμένη με ένα τεράστιο αυτοκόλλητο, πιθανότατα προκειμένου να αποφεύγονται τα αδιάκριτα βλέμματα.Οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με την αμοιβή για την έκδοση των εικονικών παραστατικών να ξεκινά από τα

Εμπλέκονται πάνω από 1.250 ένστολοι Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρος της υπόθεσης, καθώς από την έρευνα των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι ένστολοι που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη υπερβαίνουν τους 1.250, ενώ ο αριθμός τους ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.



Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και ακόμη 17 δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.



Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και γραφεία προσώπων με κομβικό ρόλο στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, μεγάλο αριθμό εγγράφων και εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, καθώς και οχήματα.