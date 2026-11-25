Παραιτήθηκε η ανεξάρτητη βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, οδεύει προς την ΕΛΑΣ
Παραιτήθηκε η ανεξάρτητη βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, οδεύει προς την ΕΛΑΣ
Είχε εκλεγεί στην Ανατολική Αττική με την Πλεύση Ελευθερίας το 2023 και ανεξαρτητοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026
Την παραίτησή της υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.
Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει τη δικηγορία με αντικείμενο κυρίως το αστικό και εμπορικό δίκαιο.
Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.
Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει τη δικηγορία με αντικείμενο κυρίως το αστικό και εμπορικό δίκαιο.
Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.
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