Γιατί η τουρκική ιθαγένεια συνδέεται με την εκλογή του επόμενου Οικουμενικού Πατριάρχη





Στον κατάλογο περιλαμβάνονται δύο αρχιεπίσκοποι με ποιμαντική ευθύνη σε μεγάλες ορθόδοξες κοινότητες της διασποράς, μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και κληρικοί, που υπηρετούν στο Πατριαρχείο.



αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και για την υποψηφιότητα στον Πατριαρχικό Θρόνο.



Η συγκυρία, επομένως, δεν είναι τυχαία. Με τον απασχολούν τους εκκλησιαστικούς κύκλους.



Η συνάντηση Βαρθολομαίου – Ερντογάν και ο κατάλογος των ονομάτων Σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα», ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέδωσε προσωπικά στον πρόεδρο της Τουρκίας







Η πληροφορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απόκτηση της υπηκοότητας δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση για τη διαμονή ή την άσκηση των εκκλησιαστικών καθηκόντων στην Τουρκία. Αποτελεί, υπό τις ισχύουσες ρυθμίσεις, προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόμενων ιεραρχών στο σώμα εκείνων, που μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογή του επόμενου Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως προαναφέρθηκε.



Ποιοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο Τον κατάλογο φέρονται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα»:



Αρχιεπίσκοποι



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Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος.



Μητροπολίτες



Ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων.

Ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Ένα ζήτημα με ιδιαίτερη εκκλησιαστική, πολιτική και διπλωματική σημασία επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για τη χορήγηση τουρκικής υπηκοότητας σε ομάδα ιεραρχών, αρχιμανδριτών και διακόνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Στον κατάλογο περιλαμβάνονται δύο αρχιεπίσκοποι με ποιμαντική ευθύνη σε μεγάλες ορθόδοξες κοινότητες της διασποράς, μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και κληρικοί, που υπηρετούν στο Πατριαρχείο.Η εξέλιξη, εφόσον ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πολιτογράφησης, αποκτά βαρύνουσα σημασία για το μέλλον του Φαναρίου. Και αυτό διότι, υπό το ισχύον καθεστώς στην Τουρκία, η κατοχή τουρκικής υπηκοότηταςγια τη συμμετοχή στην, αλλά και για την υποψηφιότητα στον Πατριαρχικό Θρόνο.Η συγκυρία, επομένως, δεν είναι τυχαία. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να βρίσκεται στον 35ο χρόνο της πατριαρχικής του διακονίας, το ζήτημα της διαδοχής, χωρίς να έχει τεθεί επισήμως ως άμεση εκκρεμότητα, αποτελεί αναπόφευκτα ένα από τα θέματα, πουΣύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα», ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέδωσε προσωπικά στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , στις 27 Ιουλίου 2026, κατάλογο ονομάτων κληρικών, συνοδευόμενο από τις θεσμικές ιδιότητες και τους ρόλους τους.Το αίτημα αφορούσε στη χορήγηση τουρκικής υπηκοότητας στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως μεταδίδεται, περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, η Τουρκική Υπηρεσία Πολιτογράφησης ενημέρωσε τηλεφωνικά το Πατριαρχείο, ότι τα ονόματα είχαν λάβει την έγκριση της τουρκικής προεδρίας και ότι απέμεναν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της πολιτογράφησης.Η πληροφορία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απόκτηση της υπηκοότητας δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση για τη διαμονή ή την άσκηση των εκκλησιαστικών καθηκόντων στην Τουρκία. Αποτελεί, υπό τις ισχύουσες ρυθμίσεις, προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόμενων ιεραρχών στο σώμα εκείνων, που μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογή του επόμενου Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως προαναφέρθηκε.Τον κατάλογο φέρονται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα»:Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος.Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος.Ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων.Ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος.

Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ.

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Ιώβ.

Ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ευάγγελος.



Επίσκοποι



Ο Επίσκοπος Ευδοκιάδος Αμβρόσιος.

Ο Επίσκοπος Δαφνουσίας Σμάραγδος.

Ο Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος.



Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, επίσης, κληρικοί που υπηρετούν σε καίριες θέσεις της Πατριαρχικής Αυλής:



Ο Αρχιμανδρίτης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και Μέγας Εκκλησιάρχης.

Ο Αρχιμανδρίτης Βοσπόριος, Αρχιγραμματέας.

Ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος (Χασάπης).

Ο Διάκονος Ανατόλιος.

Ο Διάκονος Ευλόγιος, κωδικογράφος.

Ο Διάκονος Οικουμένιος, υπογραμματέας.

Ο Μέγας Σύγκελος και Βιβλιοθηκάριος Ιερώνυμος.

Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος.

Ο Τριτεύων Διάκονος Επιφάνιος.

Ο Πατριαρχικός Διάκονος Φώτιος.



Εκτός του συγκεκριμένου καταλόγου φέρονται να έχουν μείνει ο Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ.



Αξίζει να αναφερθεί πως η σύνθεση του καταλόγου δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε ιεράρχες, που θα μπορούσαν να έχουν ρόλο σε μια μελλοντική εκλογή Πατριάρχη, αλλά περιλαμβάνει και στελέχη της Πατριαρχικής Αυλής, τα οποία έχουν διοικητικές, γραμματειακές και λειτουργικές αρμοδιότητες.



Γιατί είναι τόσο σημαντική η τουρκική υπηκοότητα Το ζήτημα έχει τις ρίζες του στο ιδιαίτερο νομικό και διοικητικό καθεστώς, που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία για τη λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.



Παρά τον οικουμενικό χαρακτήρα και τη διεθνή πνευματική ακτινοβολία του, το Πατριαρχείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς, που σχετίζονται με την παρουσία και τη λειτουργία του στην τουρκική επικράτεια. Με βάση τις ρυθμίσεις, που έχουν επιβληθεί από τις τουρκικές αρχές, οι υποψήφιοι για τον Πατριαρχικό Θρόνο, αλλά και οι ιεράρχες, που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, πρέπει να είναι Τούρκοι πολίτες και να ασκούν τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα στην Τουρκία. Οι σχετικοί περιορισμοί συνδέονται με διοικητικές πράξεις του 1923 και του 1970, οι οποίες διαμόρφωσαν το πλαίσιο για την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη.



Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, στην επίσημη παρουσίαση του ζητήματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιορίζουν σημαντικά τη δεξαμενή των υποψηφίων και των εκλεκτόρων, καθώς αποκλείουν ουσιαστικά μεγάλο μέρος της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, που υπηρετεί εκτός Τουρκίας. Σημειώνεται, πως η ελληνική διπλωματία έχει ζητήσει την κατάργηση των περιορισμών και την εναρμόνιση της διαδικασίας εκλογής με το κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει δικαιοδοσία και πνευματική παρουσία σε ορθόδοξες κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο η εκλογή του επικεφαλής του εξακολουθεί να εξαρτάται από ένα περιοριστικό εθνικό και διοικητικό πλαίσιο.



Η διαδοχή στον Οικουμενικό Θρόνο Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η τουρκική υπηκοότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή στην εκλογή του επόμενου Οικουμενικού Πατριάρχη. Κατά συνέπεια, κάθε νέα πολιτογράφηση ιεράρχη διευρύνει τη δεξαμενή των προσώπων που θα μπορούσαν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.



Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, αν ληφθεί υπόψη η δημογραφική συρρίκνωση της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η ιστορική παρουσία του ελληνισμού στην Πόλη έχει περιοριστεί δραματικά κατά τον τελευταίο αιώνα, εξαιτίας διαδοχικών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, μεταξύ των οποίων τα Σεπτεμβριανά του 1955 και οι απελάσεις του 1964.



Έτσι, το Πατριαρχείο καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον όπου ο αριθμός των διαθέσιμων ιεραρχών με τουρκική υπηκοότητα και υπηρεσία εντός της χώρας είναι περιορισμένος.



Η διεύρυνση του κύκλου των πολιτογραφημένων ιεραρχών θεωρείται, επομένως, ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θεσμικού και δημογραφικού αδιεξόδου. Αξίζει, πάντως, να διευκρινιστεί, ότι η απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή για κάθε πρόσωπο του καταλόγου. Οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον εκκλησιαστικό βαθμό και τη θέση του ενδιαφερομένου. Οι μητροπολίτες έχουν διαφορετικό καθεστώς από τους βοηθούς επισκόπους, ενώ οι αρχιμανδρίτες και οι διάκονοι δεν αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα εκλογής ή υποψηφιότητας για τον Πατριαρχικό Θρόνο. Επομένως, η πολιτογράφηση διευρύνει τις θεσμικές δυνατότητες του Πατριαρχείου, χωρίς να καθορίζει από μόνη της τη μελλοντική διαδοχή.



Τι σημαίνει για την Τουρκία και τον Ερντογάν Η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων του τουρκικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.



Η Άγκυρα διατηρεί διαχρονικά μια ιδιαίτερη και συχνά αντιφατική στάση απέναντι στον Οικουμενικό Θρόνο. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζει στην πράξη τη σημασία του ως θρησκευτικού και διπλωματικού παράγοντα με διεθνή εμβέλεια. Από την άλλη, εξακολουθεί να αμφισβητεί θεσμικές πτυχές του οικουμενικού του χαρακτήρα. Η τουρκική πολιτεία δεν αναγνωρίζει επισήμως το Πατριαρχείο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώ παραδοσιακά επιμένει ότι ο Πατριάρχης εκπροσωπεί πρωτίστως τη μικρή ελληνορθόδοξη κοινότητα της Τουρκίας και όχι το σύνολο των ορθοδόξων χριστιανών παγκοσμίως.



Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στις εκθέσεις του για τη θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία, έχει καταγράψει επανειλημμένα τα προβλήματα, που απορρέουν από τη μη αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Πατριαρχείου, καθώς και τους περιορισμούς που αφορούν τη συμμετοχή των κληρικών του στην εκλογική διαδικασία.

Η χορήγηση υπηκοότητας σε ιεράρχες, συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί μια πρακτική διευθέτηση ορισμένων από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Φανάρι, χωρίς όμως να συνιστά συνολική αλλαγή της τουρκικής πολιτικής απέναντί του.



Το ιστορικό βάρος της Συνθήκης της Λωζάννης Σημαντικό μέρος της αντιπαράθεσης γύρω από το καθεστώς του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνδέεται με τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Η συνθήκη καθόρισε το νέο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και περιέλαβε διατάξεις για την προστασία των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία.

Το Πατριαρχείο, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά ως ένας απλός θεσμός εκπροσώπησης μιας εθνικής ή θρησκευτικής μειονότητας. Η οικουμενική αποστολή του είναι πολύ ευρύτερη και αφορά την Ορθοδοξία διεθνώς.



Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, ότι η Συνθήκη της Λωζάννης δεν ρύθμισε τον θρησκευτικό χαρακτήρα και την οικουμενική αποστολή του Πατριαρχείου με τον τρόπο που υποστηρίζει η τουρκική πλευρά. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ελεύθερης λειτουργίας του Πατριαρχείου και της άρσης των περιορισμών που επηρεάζουν την αυτονομία του.



Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το ευρύτερο ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών Η υπόθεση της τουρκικής υπηκοότητας επαναφέρει στο προσκήνιο και ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου: την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.



Η ιστορική σχολή, που ιδρύθηκε το 1844 στη Χάλκη, υπήρξε επί περισσότερο από έναν αιώνα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα θεολογικής εκπαίδευσης της Ορθοδοξίας.



Από τις τάξεις της αποφοίτησαν σημαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η λειτουργία της διακόπηκε το 1971, μετά τις νομοθετικές αλλαγές, που αφορούσαν την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στην Τουρκία. Έχοντας παραμείνει κλειστή για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, έχει στερήσει από το Πατριαρχείο έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων κληρικών.



Το θέμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αμερικανική και ευρωπαϊκή διπλωματία, ενώ η επαναλειτουργία της έχει συνδεθεί με τη βελτίωση του πλαισίου θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία.



Το Associated Press, σε εκτενές δημοσίευμά του τον Νοέμβριο του 2025, είχε καταγράψει την ανανεωμένη αισιοδοξία για την επαναλειτουργία της σχολής, έπειτα από επαφές της τουρκικής κυβέρνησης με εκπροσώπους του Πατριαρχείου. Η σχολή αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα των εκκρεμοτήτων, που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχέσεις του τουρκικού κράτους με τις θρησκευτικές μειονότητες.



Ποιος είναι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου διεθνώς Η σημασία της υπόθεσης γίνεται περισσότερο κατανοητή αν ληφθεί υπόψη η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην παγκόσμια Ορθοδοξία.



Το Φανάρι αποτελεί το πρώτο τη τάξει Πατριαρχείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει τον ρόλο του πρώτου μεταξύ ίσων (primus inter pares) μεταξύ των προκαθημένων των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών. Η πνευματική του επιρροή εκτείνεται πολύ πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Τουρκίας, καθώς υπό τη δικαιοδοσία του βρίσκονται αρχιεπισκοπές, μητροπόλεις και κοινότητες σε πολλές χώρες του κόσμου.



Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αναπτύξει διεθνή δραστηριότητα σε ζητήματα διαθρησκειακού διαλόγου, προστασίας του περιβάλλοντος και ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η διεθνής παρουσία του έχει ενισχύσει τη θέση του Πατριαρχείου ως ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς του χριστιανικού κόσμου. Ακριβώς αυτή η διεθνής διάσταση βρίσκεται στον πυρήνα της διαφωνίας με την Άγκυρα, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο μέσα από ένα στενότερο εθνικό και νομικό πρίσμα.



Η επόμενη ημέρα Η φερόμενη έγκριση της τουρκικής υπηκοότητας για τους συγκεκριμένους κληρικούς συνιστά μια εξέλιξη με ουσιαστικές συνέπειες για τη λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εάν ολοκληρωθεί η πολιτογράφηση, το Φανάρι θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη στελέχωση της ιεραρχίας του με πρόσωπα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες.



Παράλληλα, έρχεται για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια το ‘παράδοξο’ της λειτουργίας του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς ένας θεσμός με παγκόσμια πνευματική δικαιοδοσία εξακολουθεί να εξαρτά κρίσιμες πτυχές της εσωτερικής του λειτουργίας από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας στην οποία εδρεύει.