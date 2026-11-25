Η Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια στις Μπαχάμες με τον Τζάστιν Μπίμπερ: Οι φωτογραφίες με χρυσό μπικίνι πάνω σε γιοτ και τα φιλιά μπροστά στα πυροτεχνήματα
Η Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια στις Μπαχάμες με τον Τζάστιν Μπίμπερ: Οι φωτογραφίες με χρυσό μπικίνι πάνω σε γιοτ και τα φιλιά μπροστά στα πυροτεχνήματα
Το μοντέλο είχε γενέθλια την Κυριακή 22 Νοεμβρίου - Μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Χέιλι Μπίμπερ, διοργανώνοντας ένα ταξίδι στις Μπαχάμες μαζί με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, σύμφωνα με το Deuxmoi.
Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκλεισε τα 30 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της.
Στην πρώτη φωτογραφία η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει πάνω σε ένα γιοτ φορώντας ένα χρυσό μπικίνι, ψάθινο καπέλο και ένα γούνινο πανωφόρι σε συνδυασμό με ένα λεοπάρ μαντήλι. Στα επόμενα στιγμιότυπα παρουσιάζεται στην αγκαλιά του συζύγου της, ανταλλάσσοντας φιλιά ενώ πίσω τους πέφτουν πυροτεχνήματα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Χέιλι Μπίμπερ εμφανίζεται ξανά με το μαγιό της σε άλλη φωτογραφία, αυτή τη φορά στη στεριά, ενώ η τελευταία του καρουζέλ ήταν αφιερωμένη στην τούρτα γενεθλίων της, η οποία ήταν κόκκινη και διακοσμημένη με λευκά και χρυσά κεριά.
Σύμφωνα με το Deuxmoi στο ταξίδι συμμετείχαν και οι αδελφές Κάιλι και Κένταλ Τζένερ.
Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η εορτάζουσα είχε ανέβασει ένα story κατά το οποίο πόζαρε με το πράσινο τοπ που φορά και στα παραπάνω στιγμιότυπα με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «30» προσθέτοντας τρεις πράσινες καρδιές.
Το μοντέλο και επιχειρηματίας έκλεισε τα 30 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της.
Στην πρώτη φωτογραφία η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει πάνω σε ένα γιοτ φορώντας ένα χρυσό μπικίνι, ψάθινο καπέλο και ένα γούνινο πανωφόρι σε συνδυασμό με ένα λεοπάρ μαντήλι. Στα επόμενα στιγμιότυπα παρουσιάζεται στην αγκαλιά του συζύγου της, ανταλλάσσοντας φιλιά ενώ πίσω τους πέφτουν πυροτεχνήματα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Χέιλι Μπίμπερ εμφανίζεται ξανά με το μαγιό της σε άλλη φωτογραφία, αυτή τη φορά στη στεριά, ενώ η τελευταία του καρουζέλ ήταν αφιερωμένη στην τούρτα γενεθλίων της, η οποία ήταν κόκκινη και διακοσμημένη με λευκά και χρυσά κεριά.
Σύμφωνα με το Deuxmoi στο ταξίδι συμμετείχαν και οι αδελφές Κάιλι και Κένταλ Τζένερ.
Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η εορτάζουσα είχε ανέβασει ένα story κατά το οποίο πόζαρε με το πράσινο τοπ που φορά και στα παραπάνω στιγμιότυπα με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «30» προσθέτοντας τρεις πράσινες καρδιές.
Παράλληλα, αναδημοσίευσε μία εικόνα από το δείπνο για τα γενέθλιά της, την οποία είχε ανεβάσει η συνιδρύτρια της εταιρείας της Rhode, Λόρεν Ράτνερ.
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