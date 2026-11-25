Η Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια στις Μπαχάμες με τον Τζάστιν Μπίμπερ: Οι φωτογραφίες με χρυσό μπικίνι πάνω σε γιοτ και τα φιλιά μπροστά στα πυροτεχνήματα