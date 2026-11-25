ΝΔ για Χατζηγιαννάκη: Κύριε Τσίπρα γνωρίζατε για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του γραμματέα σας; Εγκρίνατε να στεγαστεί η ΕΛΑΣ στα γραφεία του;

Εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ζητά η Νέα Δημοκρατία μετά τη δήλωση Χατζηγιαννάκη ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα» – Τα ερωτήματα για τις δημόσιες συμβάσεις και τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ