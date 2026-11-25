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NBA: Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για νέα γήπεδα και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις
NBA: Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για νέα γήπεδα και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις
Το NBA ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεων στην Ευρώπη, δρομολογώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή και ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ, με φόντο τη δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής λίγκας σε συνεργασία με τη FIBA
Σε μία σημαντική κίνηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη προχωρά το NBA, ανακοινώνοντας μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Γηραιά Ήπειρο.
Συγκεκριμένα, η κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου στοχεύει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ, αλλά και την ανακαίνιση ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου, το NBA συγκροτεί μία ομάδα κορυφαίων διεθνών επενδυτικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Apollo Sports Capital, Blackstone, J.P. Morgan, BlackRock και άλλοι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με τα σχέδια του NBA και της FIBA για τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού μπασκετικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.
Στόχος είναι η δημιουργία υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν θα φιλοξενούν αποκλειστικά αγώνες μπάσκετ, αλλά θα αποτελούν ολοκληρωμένους χώρους αθλητισμού, ψυχαγωγίας και εμπορικής δραστηριότητας. Στα σχέδια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εστιατόρια, καταστήματα, χώροι εργασίας, κατοικίες και δημόσιοι χώροι γύρω από τις νέες αρένες.
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο τις ομάδες όσο και τις τοπικές κοινωνίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το National Basketball Association (NBA) ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ –καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών ζωνών που τα περιβάλλουν– σε όλη την Ευρώπη.
Το NBA συγκροτεί μια ομάδα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη επενδυτική εμπειρία στην Ευρώπη και τις κατάλληλες υποδομές για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (εταιρεία του ομίλου KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (μέλος της BlackRock), J.P. Morgan, Sixth Street και Stonepeak.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να στηρίξει το NBA και τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) στη δημιουργία ενός νέου, επαγγελματικού οικοσυστήματος μπάσκετ στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και οι επενδυτικοί όμιλοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε βιώσιμα κεφάλαια, καθώς και στην τεχνογνωσία του NBA, προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γύρω περιοχές».
«Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς αναπτύξεις γύρω από αυτές μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσονται», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA, βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να βοηθήσουμε τους συλλόγους να αναπτύξουν εγκαταστάσεις που, αφενός, αξιοποιούν τις μοναδικές παραδόσεις που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και, αφετέρου, αναβαθμίζουν την εμπειρία των φιλάθλων, προσελκύοντας παράλληλα πολύ περισσότερες εκδηλώσεις με φυσική παρουσία κοινού».
Οι επενδυτές εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το NBA για να στηρίξουμε μια φάση ανάπτυξης υποδομών στην Ευρώπη, η οποία θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Μαζί, έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης σε ευρωπαϊκές πόλεις, τιμώντας το πάθος και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων φιλάθλων του μπάσκετ και ενισχύοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις κοινότητες όπου το άθλημα κατέχει τόσο σημαντική θέση.
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας The Sports Consultancy, η λίγκα που σχεδιάζουν το NBA και η FIBA θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ευρώπης, να στηρίξει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ετησίως και να προσελκύσει σχεδόν 70 εκατομμύρια θεατές κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της – εν μέρει χάρη στη δημιουργία νέων και την ανακαίνιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα, η κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου στοχεύει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ, αλλά και την ανακαίνιση ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου, το NBA συγκροτεί μία ομάδα κορυφαίων διεθνών επενδυτικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Apollo Sports Capital, Blackstone, J.P. Morgan, BlackRock και άλλοι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με τα σχέδια του NBA και της FIBA για τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού μπασκετικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.
Στόχος είναι η δημιουργία υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν θα φιλοξενούν αποκλειστικά αγώνες μπάσκετ, αλλά θα αποτελούν ολοκληρωμένους χώρους αθλητισμού, ψυχαγωγίας και εμπορικής δραστηριότητας. Στα σχέδια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εστιατόρια, καταστήματα, χώροι εργασίας, κατοικίες και δημόσιοι χώροι γύρω από τις νέες αρένες.
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο τις ομάδες όσο και τις τοπικές κοινωνίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το National Basketball Association (NBA) ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ –καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών ζωνών που τα περιβάλλουν– σε όλη την Ευρώπη.
Το NBA συγκροτεί μια ομάδα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη επενδυτική εμπειρία στην Ευρώπη και τις κατάλληλες υποδομές για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (εταιρεία του ομίλου KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (μέλος της BlackRock), J.P. Morgan, Sixth Street και Stonepeak.
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να στηρίξει το NBA και τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) στη δημιουργία ενός νέου, επαγγελματικού οικοσυστήματος μπάσκετ στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και οι επενδυτικοί όμιλοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε βιώσιμα κεφάλαια, καθώς και στην τεχνογνωσία του NBA, προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γύρω περιοχές».
«Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς αναπτύξεις γύρω από αυτές μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσονται», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA, βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία να βοηθήσουμε τους συλλόγους να αναπτύξουν εγκαταστάσεις που, αφενός, αξιοποιούν τις μοναδικές παραδόσεις που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και, αφετέρου, αναβαθμίζουν την εμπειρία των φιλάθλων, προσελκύοντας παράλληλα πολύ περισσότερες εκδηλώσεις με φυσική παρουσία κοινού».
Οι επενδυτές εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το NBA για να στηρίξουμε μια φάση ανάπτυξης υποδομών στην Ευρώπη, η οποία θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Μαζί, έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης σε ευρωπαϊκές πόλεις, τιμώντας το πάθος και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων φιλάθλων του μπάσκετ και ενισχύοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις κοινότητες όπου το άθλημα κατέχει τόσο σημαντική θέση.
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας The Sports Consultancy, η λίγκα που σχεδιάζουν το NBA και η FIBA θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ευρώπης, να στηρίξει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ετησίως και να προσελκύσει σχεδόν 70 εκατομμύρια θεατές κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας της – εν μέρει χάρη στη δημιουργία νέων και την ανακαίνιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Το NBA θα συνεχίσει τις συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές και φορείς ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς προχωρά στην οριστικοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας».
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