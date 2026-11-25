NBA: Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για νέα γήπεδα και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις

Το NBA ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεων στην Ευρώπη, δρομολογώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή και ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ, με φόντο τη δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής λίγκας σε συνεργασία με τη FIBA