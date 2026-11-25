Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα επικαλείται τη δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα» και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν γνώριζε για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο γραμματέας του κόμματός του.Παράλληλα, η ΝΔ θέτει ερωτήματα για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, παραχωρήθηκαν από κατασκευαστική εταιρεία η οποία λαμβάνει δημόσιες συμβάσεις, ακόμη και από δήμο του οποίου ο δήμαρχος φέρεται να είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση.«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία.Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή.Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα».Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα.