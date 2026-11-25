Χατζηγιαννάκης για την παραχώρηση των γραφείων στην ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή, είναι ενήμερος για όλα ο Τσίπρας
Χατζηγιαννάκης για την παραχώρηση των γραφείων στην ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή, είναι ενήμερος για όλα ο Τσίπρας
Εκανε λόγο για παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο»- Να σταματήσει να κρύβεται, καλεί τον κ.Τσίπρα η ΝΔ
Στο θέμα της παραχώρησης των γραφείων της εταιρίας του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επανήλθε εκ νέου σήμερα ο Γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ενώ μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι πολιτικές αντιδράσεις.
Μιλώντας στο OPEN, o κ. Χατζηγιαννάκης έκανε λόγο για παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο».
Ως προς το στάτους της λειτουργίας της ΕΛ.Α.Σ στους χώρους της εταιρίας του, “παραχωρώ τους χώρους λοιπόν γιατί η ΕΛΑΣ στηρίζεται σε εμάς τα μέλη μας” παρατήρησε ο κ. Χατζηγιαννάκης και πρόσθεσε ότι “όλοι δίνουμε ό,τι μπορούμε για να στηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός. Δεν παίρνουμε κρατικό χρήμα, για να μπορέσουμε να στηριχθούμε”. Επιπλέον, στο ενδεχόμενο να εξακολουθήσει να παραχωρεί τους εταιρικούς χώρους στο εξής, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ απάντησε πως “ανθρωπίνως και φιλικά, μέχρι το κόμμα να φτιάξει δικά του γραφεία, εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους, για να μπορούν να συνεδριάζουν τα όργανα, για να μπορούν να έρχονται”.
Στο ίδιο μήκος κύματος, “δεν τα δίνω στον Τσίπρα, τα δίνω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι για γραφεία τους, για να συνεδριάζουν τα στελέχη, να φιλοξενούνται, για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις” συνέχισε ο κ. Χατζηγιαννάκης, δηλώνοντας για τη διευκόλυνση πως “θα συνεχίσω μέχρι να αποκτήσει γραφεία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέχρι να μπορέσει να φτιάξει γραφεία, αν μου ζητείται από το κόμμα, να παραχωρώ τους χώρους, να μπορώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ, είτε οικονομικό, είτε προσωπικό, να δώσω τη μάχη αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε”.
Κληθείς, ακόμη, να σχολιάσει αν πρόκειται για παροχή σε είδος προς τον κομματικό φορέα, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ παρατήρησε πως “δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ” και πως ο ίδιος “δανείζει το χώρο” για τις συνεδριάσεις των οργάνων. “Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;” ανταπάντησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του Προέδρου του κόμματος, “είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις”, κατέληξε.
Σημειωτέον ότι ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μιλώντας χθες στο Kontra Channel αποκάλυψε πως “στριμωχτήκαμε λίγο” και πως παραχώρησε το “80% των γραφείων μας” από την εταιρία του, για “να δουλεύει το κόμμα”.
«Η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα”, όπως περιέγραψε ο κ. Χατζηγιαννάκης, συμπληρώνοντας για την επαγγελματική του δραστηριότητα πως «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκε και σε άλλη τεχνική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
Ο ίδιος εξήγησε, επιπλέον, για το πεδίο της επαγγελματικής του ενασχόλησης πως “έχω φτιάξει και μια εταιρία που δεν έχει πάει καλά με τον δήμαρχο Στυλίδας, θα έκανε ιδιωτικά μηχανολογικά έργα. Έχω έργα στη Μύκονο και στην Καλλιθέα που εκτελούνται νομίμως. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψω στην πολιτική, κάπως έπρεπε να βιοποριστώ», ενώ απάντησε για την οικογενειακή δικηγορική εταιρία ότι “η δικηγορική εταιρεία παίρνει εδώ και 50 χρόνια αναθέσεις, στους δικηγόρους γίνονται απευθείας οι αναθέσεις γιατί οι αμοιβές είναι μικρές».
Νέα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του γραμματέα της ΕΛΑΣ,Μίλτου Χατζηγιαννάκη, θέτει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Μιλώντας στο OPEN, o κ. Χατζηγιαννάκης έκανε λόγο για παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο».
Ως προς το στάτους της λειτουργίας της ΕΛ.Α.Σ στους χώρους της εταιρίας του, “παραχωρώ τους χώρους λοιπόν γιατί η ΕΛΑΣ στηρίζεται σε εμάς τα μέλη μας” παρατήρησε ο κ. Χατζηγιαννάκης και πρόσθεσε ότι “όλοι δίνουμε ό,τι μπορούμε για να στηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός. Δεν παίρνουμε κρατικό χρήμα, για να μπορέσουμε να στηριχθούμε”. Επιπλέον, στο ενδεχόμενο να εξακολουθήσει να παραχωρεί τους εταιρικούς χώρους στο εξής, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ απάντησε πως “ανθρωπίνως και φιλικά, μέχρι το κόμμα να φτιάξει δικά του γραφεία, εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους, για να μπορούν να συνεδριάζουν τα όργανα, για να μπορούν να έρχονται”.
Στο ίδιο μήκος κύματος, “δεν τα δίνω στον Τσίπρα, τα δίνω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι για γραφεία τους, για να συνεδριάζουν τα στελέχη, να φιλοξενούνται, για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις” συνέχισε ο κ. Χατζηγιαννάκης, δηλώνοντας για τη διευκόλυνση πως “θα συνεχίσω μέχρι να αποκτήσει γραφεία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέχρι να μπορέσει να φτιάξει γραφεία, αν μου ζητείται από το κόμμα, να παραχωρώ τους χώρους, να μπορώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ, είτε οικονομικό, είτε προσωπικό, να δώσω τη μάχη αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε”.
Κληθείς, ακόμη, να σχολιάσει αν πρόκειται για παροχή σε είδος προς τον κομματικό φορέα, ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ παρατήρησε πως “δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ” και πως ο ίδιος “δανείζει το χώρο” για τις συνεδριάσεις των οργάνων. “Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;” ανταπάντησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του Προέδρου του κόμματος, “είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις”, κατέληξε.
«Δανείζω το χώρο»
Προβληματισμός στα στελέχηΤην ίδια ώρα, στελέχη της ΕΛ.Α.Σ εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένα από το ζήτημα που έχει ανακύψει, θεωρώντας ότι η παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη δημοσκοπική -και πολιτική- πορεία του κόμματος στο εξής. Με την μάχη για τη δεύτερη θέση να έχει “φουντώσει” και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει τον πήχη πάνω από το 25%, τυχόν πλήγμα στην εικόνα του κόμματος δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο τις τελευταίες ώρες, όπως εκτιμούν, στην τελική ευθεία για την παρουσίαση και του 50% των ψηφοδελτίων το Σαββατοκύριακο.
Σημειωτέον ότι ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μιλώντας χθες στο Kontra Channel αποκάλυψε πως “στριμωχτήκαμε λίγο” και πως παραχώρησε το “80% των γραφείων μας” από την εταιρία του, για “να δουλεύει το κόμμα”.
«Στριμωχτήκαμε λίγο»
«Η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα”, όπως περιέγραψε ο κ. Χατζηγιαννάκης, συμπληρώνοντας για την επαγγελματική του δραστηριότητα πως «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκε και σε άλλη τεχνική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
Ο ίδιος εξήγησε, επιπλέον, για το πεδίο της επαγγελματικής του ενασχόλησης πως “έχω φτιάξει και μια εταιρία που δεν έχει πάει καλά με τον δήμαρχο Στυλίδας, θα έκανε ιδιωτικά μηχανολογικά έργα. Έχω έργα στη Μύκονο και στην Καλλιθέα που εκτελούνται νομίμως. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψω στην πολιτική, κάπως έπρεπε να βιοποριστώ», ενώ απάντησε για την οικογενειακή δικηγορική εταιρία ότι “η δικηγορική εταιρεία παίρνει εδώ και 50 χρόνια αναθέσεις, στους δικηγόρους γίνονται απευθείας οι αναθέσεις γιατί οι αμοιβές είναι μικρές».
Νέα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του γραμματέα της ΕΛΑΣ,Μίλτου Χατζηγιαννάκη, θέτει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Η ανακοίνωση της ΝΔ για Χατζηγιαννάκη
Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα επικαλείται τη δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα» και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν γνώριζε για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ο γραμματέας του κόμματός του.
Παράλληλα, η ΝΔ θέτει ερωτήματα για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, παραχωρήθηκαν από κατασκευαστική εταιρεία η οποία λαμβάνει δημόσιες συμβάσεις, ακόμη και από δήμο του οποίου ο δήμαρχος φέρεται να είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση.
«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:
Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή.
Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα».
Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;
Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;
Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;
Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα.
Παράλληλα, η ΝΔ θέτει ερωτήματα για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, παραχωρήθηκαν από κατασκευαστική εταιρεία η οποία λαμβάνει δημόσιες συμβάσεις, ακόμη και από δήμο του οποίου ο δήμαρχος φέρεται να είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση.
«Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:
Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή.
Είπε επί λέξει «ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα».
Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;
Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;
Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;
Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα