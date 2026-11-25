Ελισάβετ Μουτάφη: Δεν σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε δεύτερο παιδάκι, ο γιος μας κάνει για πέντε και δεν είμαι και μικρούλα
Ελισάβετ Μουτάφη: Δεν σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε δεύτερο παιδάκι, ο γιος μας κάνει για πέντε και δεν είμαι και μικρούλα
«Δεν είμαι όπως με περίμενα ως μαμά, είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη ενώ μάλιστα είμαι και σε μία περίεργη γυναικεία φάση γιατί έχει αρχίσει η κλιμακτήριος», πρόσθεσε η ηθοποιός
Τις σκέψεις της για την υιοθεσία ενός δεύτερου παιδιού εξέφρασε η Ελισάβετ Μουτάφη, επισημαίνοντας πως δεν είναι κάτι που επιθυμεί η ίδια και ο σύζυγός της Μάνος Νιφλής αυτή τη στιγμή, καθώς ο γιος τους είναι ιδιαίτερα ζωηρός και παράλληλα θεωρεί πως λόγω της ηλικίας της θέλει να δώσει την προσοχή της σε εκείνον και στη δουλειά της.
Η 50χρονη ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και παράλληλα αναφέρθηκε στις ενοχές που αισθάνεται για τις ώρες που μένει μακριά από τον γιο της λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, καθώς και για τη συμπεριφορά της ως μητέρα γενικότερα.
Η Ελισάβετ Μουτάφη ξεκαθάρισε αρχικά: «Δεν σκέφτομαι για δεύτερο παιδάκι. Το λέω ειλικρινά. Μου φτάνει ο Δημήτρης, τον υπερλατρεύω. Θεωρώ ότι κάνει για πέντε παιδιά. Δεν είμαι και μικρούλα. Δεν τον απέκτησα μικρή, οπότε θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου. Υπάρχουν και δύο υπέροχα κορίτσια από την πλευρά του Μάνου έτσι κι αλλιώς, που πια είναι μεγάλες βέβαια. Αλλά όχι, γιατί θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου και στη δουλειά μου. Την έχω ανάγκη τη δουλειά μου, την αγαπάω, οπότε θέλω και τα καταφέρνω και προσπαθώ. Εκεί που λες ότι "και παιδί και δουλειά"... Το παιδί σου δίνει δύναμη να τα καταφέρεις και να είσαι και εκεί και εδώ και παντού. Εμένα τουλάχιστον».
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Η ηθοποιός επισήμανε πως πολλές φορές νιώθει τύψεις για τις στιγμές που μπορεί να χάνει με τον γιο της, παρόλα αυτά, θεωρεί πως κρατά την ισορροπία: «Νιώθω ενοχικά, αλλά ξέρω ότι θα είναι για ένα χρονικό διάστημα και ο Δημήτρης δεν κοιμάται νωρίς, κάτι το οποίο είναι βασανιστικό από τη μία, από την άλλη όμως τον προλαβαίνω μετά την πρόβα και παίζουμε και μία ώρα επιτραπέζια. Οπότε εκεί κάτι ισορροπώ και αν τελειώσω νωρίτερα θα τον πάω βόλτα», είπε.
Μιλώντας για την καθημερινότητά της με το παιδί της και τον Μάνο Νιφλή, η Ελισάβετ Μουτάφη ανέφερε πως δεν προλαβαίνει να περάσει ουσιαστικό χρόνο με τον σύζυγό της: «Δεν προλαβαίνουμε πολύ να ιδωθούμε, αλλά ξέρουμε ότι θα έρθει η φάση που θα το κάνουμε. Όταν συμβαίνει κάτι εννοείται και το συζητάμε», εξήγησε.
Έπειτα πρόσθεσε: «Ισχύει ότι ο Μάνος δεν ξεχωρίζει καθόλου τον γιο μας από τις κόρες του, όπως και τα κορίτσια δεν τον ξεχωρίζουν. Εκείνος φωνάζει "οι αδελφές μου, οι αδελφές μου". Υπάρχει μεγάλη αγάπη και μεγάλη τρυφερότητα».
Η ηθοποιός δήλωσε, τέλος, πως είναι πολύ πιο ψύχραιμη ως μητέρα απ' ότι περίμενε: «Δεν είμαι όπως με περίμενα ως μαμά. Είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη. Δεν υπάρχει αυτό. Κουλ. Ενώ γενικά στη ζωή μου είμαι αγχώδης άνθρωπος. Και μάλιστα είμαι και σε μία περίεργη γυναικεία φάση. Έχει αρχίσει η κλιμακτήριος, οπότε καταλαβαίνουν όλες οι γυναίκες ότι αν την περνάς περίεργα... Αλλά είμαι πολύ κουλ. Το λένε και οι άλλοι. Στο διάβασμα δεν έχουμε πάει ακόμα, λέω να μην το αναλάβω εγώ αυτό, αλλά είμαι κουλ στο τι θα φάει, στο τι θα κάνει, στο αν θα κάνει ζημιά. Εντάξει, παθαίνω κάτι νευρικούς κλονισμούς, αλλά δεν έχω αυτό το "α, θα λερωθεί", τι θα φάει;", "πρέπει να φάει εκείνη την ώρα αυτό". Τον αφήνω ελεύθερο. Ευτυχώς βέβαια, είμαι από τυχερές που στον μικρό δεν αρέσει η σοκολάτα ακόμα, δεν του αρέσουν τα γλυκά. Δεν υπάρχει. Είναι από μόνος του τώρα έτσι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».
Η 50χρονη ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και παράλληλα αναφέρθηκε στις ενοχές που αισθάνεται για τις ώρες που μένει μακριά από τον γιο της λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, καθώς και για τη συμπεριφορά της ως μητέρα γενικότερα.
Η Ελισάβετ Μουτάφη ξεκαθάρισε αρχικά: «Δεν σκέφτομαι για δεύτερο παιδάκι. Το λέω ειλικρινά. Μου φτάνει ο Δημήτρης, τον υπερλατρεύω. Θεωρώ ότι κάνει για πέντε παιδιά. Δεν είμαι και μικρούλα. Δεν τον απέκτησα μικρή, οπότε θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου. Υπάρχουν και δύο υπέροχα κορίτσια από την πλευρά του Μάνου έτσι κι αλλιώς, που πια είναι μεγάλες βέβαια. Αλλά όχι, γιατί θέλω να δώσω εκεί την προσοχή μου και στη δουλειά μου. Την έχω ανάγκη τη δουλειά μου, την αγαπάω, οπότε θέλω και τα καταφέρνω και προσπαθώ. Εκεί που λες ότι "και παιδί και δουλειά"... Το παιδί σου δίνει δύναμη να τα καταφέρεις και να είσαι και εκεί και εδώ και παντού. Εμένα τουλάχιστον».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός επισήμανε πως πολλές φορές νιώθει τύψεις για τις στιγμές που μπορεί να χάνει με τον γιο της, παρόλα αυτά, θεωρεί πως κρατά την ισορροπία: «Νιώθω ενοχικά, αλλά ξέρω ότι θα είναι για ένα χρονικό διάστημα και ο Δημήτρης δεν κοιμάται νωρίς, κάτι το οποίο είναι βασανιστικό από τη μία, από την άλλη όμως τον προλαβαίνω μετά την πρόβα και παίζουμε και μία ώρα επιτραπέζια. Οπότε εκεί κάτι ισορροπώ και αν τελειώσω νωρίτερα θα τον πάω βόλτα», είπε.
Μιλώντας για την καθημερινότητά της με το παιδί της και τον Μάνο Νιφλή, η Ελισάβετ Μουτάφη ανέφερε πως δεν προλαβαίνει να περάσει ουσιαστικό χρόνο με τον σύζυγό της: «Δεν προλαβαίνουμε πολύ να ιδωθούμε, αλλά ξέρουμε ότι θα έρθει η φάση που θα το κάνουμε. Όταν συμβαίνει κάτι εννοείται και το συζητάμε», εξήγησε.
Έπειτα πρόσθεσε: «Ισχύει ότι ο Μάνος δεν ξεχωρίζει καθόλου τον γιο μας από τις κόρες του, όπως και τα κορίτσια δεν τον ξεχωρίζουν. Εκείνος φωνάζει "οι αδελφές μου, οι αδελφές μου". Υπάρχει μεγάλη αγάπη και μεγάλη τρυφερότητα».
Η ηθοποιός δήλωσε, τέλος, πως είναι πολύ πιο ψύχραιμη ως μητέρα απ' ότι περίμενε: «Δεν είμαι όπως με περίμενα ως μαμά. Είμαι πάρα πολύ ψύχραιμη. Δεν υπάρχει αυτό. Κουλ. Ενώ γενικά στη ζωή μου είμαι αγχώδης άνθρωπος. Και μάλιστα είμαι και σε μία περίεργη γυναικεία φάση. Έχει αρχίσει η κλιμακτήριος, οπότε καταλαβαίνουν όλες οι γυναίκες ότι αν την περνάς περίεργα... Αλλά είμαι πολύ κουλ. Το λένε και οι άλλοι. Στο διάβασμα δεν έχουμε πάει ακόμα, λέω να μην το αναλάβω εγώ αυτό, αλλά είμαι κουλ στο τι θα φάει, στο τι θα κάνει, στο αν θα κάνει ζημιά. Εντάξει, παθαίνω κάτι νευρικούς κλονισμούς, αλλά δεν έχω αυτό το "α, θα λερωθεί", τι θα φάει;", "πρέπει να φάει εκείνη την ώρα αυτό". Τον αφήνω ελεύθερο. Ευτυχώς βέβαια, είμαι από τυχερές που στον μικρό δεν αρέσει η σοκολάτα ακόμα, δεν του αρέσουν τα γλυκά. Δεν υπάρχει. Είναι από μόνος του τώρα έτσι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».
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