Πιερρακάκης στη Βουλή: Η ιστορία των funds έχει την προσωπική υπογραφή Τσίπρα και δεν ξαναγράφεται, ούτε διαγράφεται

Το μήνυμα στους δανειολήπτες και η αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο

Πυρά Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τους βγείτε από αριστερά

Δεν ήμασταν εμείς που πήγαμε να σπρώξουμε την Ελλάδα στη δραχμή

Με τραγούδια και ταινίες απαντά η αντιπολίτευση αλλά δεν ψηφίζει

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε: «Κύριε Τσίπρα, μπορείτε να αλλάζετε την αφήγησή σας όσες φορές θέλετε. Να θυμάστε όσα σας συμφέρουν και να ξεχνάτε όσα σας εκθέτουν. Ένα πράγμα, όμως, δεν μπορείτε να αλλάξετε: την πραγματικότητα. Και το ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και πολύ περισσότερο, δεν διαγράφεται».Ο υπουργός συνέδεσε την αντιπαράθεση αυτή με τις παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν αντιμετώπιση. «Εμείς, αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, φυσικά. Ξέρουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι δυσκολεύονται. Ότι χρειάζονται περισσότερες ρυθμίσεις, αυστηρότερη εποπτεία, αποτελεσματικότερη προστασία. Γι' αυτό νομοθετούμε», υπογράμμισε.Παρουσιάζοντας τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους ευάλωτους οφειλέτες και κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις προωθούμενες ρυθμίσεις.«Απευθύνομαι στους δανειολήπτες που μας παρακολουθούν. Γι αυτούς νομοθετούμε σήμερα. Υπόλογοι είμαστε απέναντι στους ευάλωτους οφειλέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών για να απευθυνθεί στη συνέχεια στους βουλευτές της αντιπολίτευσης καλώντας τους να στηρίξουν τις προωθούμενες διατάξεις.«Εμείς ως κυβέρνηση αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Τώρα όμως η ευθύνη περνά σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Σήμερα η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να ψηφίσει. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να δώσουμε πραγματικές δυνατότητες ρυθμίσεις και δεύτερης ευκαιρίας. Το κράτος πρέπει να σταθεί με συνέπεια απέναντι στα δικαιώματά τους. Σας καλούμε να υπερψηφίσετε μαζί μας» είπε ο κ. Πιερρακάκης.Παράλληλα, ο υπουργός απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών για την τήρηση των κανόνων του νέου αυστηρού πλαισίου. «Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά. Και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες» είπε τονίζοντας ότι τα πρόστιμα που εισάγει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ανέρχονται σε έως 500 χιλ ευρώ ανά δανειολήπτη και έως 5 εκατ ευρώ για παραβιάσεις του εποπτικού πλαισίου.Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι οι διατάξεις διαμορφώθηκαν καθ' υπαγόρευση των servicers είπε: “εκτιμώ ότι έχετε φτάσει στο σημείο να καταγγέλλετε την κυβέρνηση ακόμα και όταν νομοθετεί όσα λέτε ότι διεκδικείτε. Αυτές οι διατάξεις έχουν πραγματικό αντίκρισμα και δεν περιέχουν κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Όσο εσείς αναζητάτε επιχειρήματα για να πλήξετε την κυβέρνηση τόσο εμείς θα αναζητάμε τρόπους για να διευκολύνουμε πολίτες. Οι πολίτες θα δουν στην πράξη τις ρυθμίσεις που ψηφίζουμε”.Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα επιμέρους εδάφια του άρθρου 23 τα οποία αποσύρθηκαν μετά από αντιδράσεις των κομμάτων.“Καμία αρχική δανειακή σύμβαση δεν μετατρεπόταν σε εκτελεστό τίτλο. Χτίσατε μια ολόκληρη πολιτική καταγγελία πάνω στην εντύπωση ότι αποσύρεται η δικαστική προστασία εν συνόλω και επιχειρήσατε να μετατρέψετε μια γενικευμένη συμφωνημένη ρύθμιση, σε μια γενικευμένη απειλή. Αποσύραμε το εδάφιο που όριζε να είναι εκτελεστός τίτλος για να αφαιρεθεί και το τελευταίο πρόσχημα και να μην χρησιμοποιείται ως προπέτασμα καπνού πίσω από το οποίο θα εξαφανίζατε όλες τις διατάξεις ενός νομοσχεδίου. Τώρα ποια είναι η απάντηση; Ότι διαφωνείτε με την προστασία του οφειλέτη; Πώς μπορείτε να διαφωνείτε; Οι δικαιολογίες εκτιμώ ότι έχουν τελειώσει. Θα ψηφίσετε; Ή θα αναζητηθεί νέο άλλοθι;”Πάντως, παρά τις νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των συνεπών οφειλετών η αντιπολίτευση φέρεται αποφασισμένη να μην στηρίξει το νομοσχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να “οχυρωθεί” πίσω από την δική του πρόταση νόμου για τους δανειολήπτες, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διεξαγωγή εξεταστικής έρευνας για τον “Ηρακλή” ενώ η Ελληνική Λύση ζητά την απόσυρση κάθε ρύθμισης.Σε μερική συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει τελικά ότι θα στηρίξει πολλές από τις κυβερνητικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών κατέληξε η πολιτική αντιπαράθεση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι οι βουλευτές του θα στηρίξουν τις παρεμβάσεις Πιερρακάκη για το σταθερό επιτόκιο 3% και για την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά τα funds. Από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη και διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να υιοθετήσει κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που στηρίζει την κοινωνία “αλλά δεν τινάζει την μπάνκα στον αέρα”. “Με ένα κομμάτι της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που είναι καλό προφανώς συμφωνούμε γι αυτό και σας κάλεσα σε συναίνεση. Αλλά για ένα άλλο κομμάτι των προτάσεων σας, σας είπα ότι τινάζετε την μπάνκα στον αέρα. Εντάξει υπάρχει ο Τσίπρας. Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τους βγείτε απ τα αριστερά” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το κόμμα του ήταν πάντα υπέρ της θεσμικής και δημοσιονομικής προσήλωσης ενώ έσπευσε να αφήσει προσωπικές αιχμές για τον κ. Πιερρακάκη. «Μας κατηγορήσατε ότι τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Είπατε ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά την εποχή των ανέξοδων υποσχέσεων. Μόνο που η εποχή εκείνη ήταν της ΝΔ που οδήγησε την χώρα να έχει 15,5% έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί να μην το θυμάστε γιατί τότε ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά.Εξίσου αιχμηρή ήταν και η απάντηση του υπουργού: «Όλα τα χρόνια που αλληλεπιδρούμε μου κάνετε την ίδια εμπαθή επίθεση. Χαίρομαι που πάνω από 10 χρόνια ανήκω στην ΝΔ σε μια ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική παράταξη που έχει το βλέμμα στο μέλλον και όχι παρελθόν και διεκδικεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την τρίτη θητεία. Αν αναρωτιέστε γιατί εσείς διεκδικείτε την 2η ή 3η θέση μην κοιτάτε εμένα. Αναζητήστε την απάντηση στον κοντινότερο καθρέφτη».“Γίναμε και Λαφαζάνηδες σήμερα; Μάλιστα. Θυμηθείτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή και θα δείτε ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Έχουμε θεσμική μνήμη” ανταπάντησε ο κ. Ανδρουλάκης αρνούμενος να αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό “Λαφαζάνης”.Πάντως, ο κ. Πιερρακάκης επιμένοντας στην ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου με ευρύτερη πλειοψηφία προκειμένου να σταλεί σαφές μήνυμα στήριξης προς τους συνεπείς οφειλέτες και ισχυρό μήνυμα προς τα funds είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ “η συναινετική διαδικασία απαιτεί ουσιαστικό διάλογο και όχι ποδοσφαιρική ορολογία. Μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δούμε ποιες από τις προτάσεις σας στηρίζουν πραγματικά τους πολίτες και ποιες τινάζουν την μπάνκα”. Παράλληλα, εξήγησε ότι η διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού που θέσπισε η κυβέρνηση είναι ευνοϊκότερη από την αναγκαστική πτώχευση του οφειλέτη που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος σημείωσε παράλληλα πως η πρόταση για εξαγορά των δανείων από τους πολίτες στην ίδια τιμή που τα αγοράζει το funds θα οδηγούσε σε πλλήρη απώλεια της τραπεζικής πίστης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς κανείς δανειολήπτης δεν θα πλήρωνε τα χρέη του. Τέλος, ο υπουργός τόνισε πως το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενσωματώνει πολλές από τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κι άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τους προηγούμενες μήνες. “Έχετε καταθέσεις ερωτήσεις και τροπολογίες από το 2025 που ζητάτε έλεγχο των servicers και τακτική ενημέωρση των δανειοληπτών. Ε λοιπόν αυτά τα υιοθετήσαμε και τα φέραμε. Θα είναι αντιφατικό να μην τα ψηφίσετε” είπε.«Μιλήσατε για συναίνεση. Εμείς λέμε ότι στηρίζουμε όσα βοηθάνε την κοινωνία. Πρόστιμα στα funds και κανόνες. Ενημέρωση δανειολήπτη. Τα είχαμε πει και πρέπει να γίνουν. Εξωδικαστικός στο 3%. Λέμε ναι» αντέδρασε ο κ. Ανδρουλάκης καλώντας παράλληλα τον κ. Πιερρακάκη να υιοθετήσει το σύνολο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης κατά την κεντρική του τοποθέτηση χαρακτήρισε υποκριτική την στάση της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι επι 7 χρόνια άφησε απροστάτευτους τους δανειολήπτες. “Τους θυμηθήκατε λίγο πριν τις εκλογές” είπε για να προσθέσει “Αν νιώθατε λίγο την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, θα είχατε πάρει μέτρα πολύ νωρίτερα”Ο ίδιος ανέφερε ότι σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται το Μέγαρο Μαξίμου η κατάσταση έχει χειροτερεύσει με εκτίναξη των πλειστηριασμών. “Το 2021 καταγράφηκαν 4.500 πλειστηριασμοί ακινήτων και το 2025 πήγαμε στους 25.500. Πενταπλάσιοι! Συγχαρητήρια, κ. Πιερρακάκη, πράγματι βελτιώσατε την κατάσταση, όχι όμως για τους δανειολήπτες αλλά για τους δανειστές” σημείωσε ενώ εξίσου επικριτικός ήταν για το άρθρο 23. “Το άρθρο 23 είναι δική σας επιλογή με τη συναίνεση του Πρωθυπουργού για να ενισχύσετε τα προνόμια των funds. Αντί να απολογηθείτε, έχετε το θράσος να μας κατηγορείτε κιόλας ότι, αν δεν ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, θα είμαστε «νεροκουβαλητές των funds». Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς. Είστε η κυβέρνηση που επέτρεψε σε αυτούς να έοχυν ρεκόρ κερδών σε όλη την ΕΕ.” ανέφερε.Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε τέλος ότι οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν «δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης.Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία, που έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των servicers.Και από την άλλη, το αξιόπιστο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που έχει ως σημείο αναφοράς τον δανειολήπτη, το νοικοκυριό, τη μικρoμεσαία επιχείρηση, τον αγρότη και εγγυάται την έξοδο από τον λαβύρινθο του ιδιωτικού χρέους.Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα συγκρουστούν η αναξιοπιστία και η συνέπεια. Η διαφθορά και η διαφάνεια.Η ασυδοσία και η λογοδοσία. Οι διευθετήσεις συμφερόντων και οι μεταρρυθμίσεις που πάνε τη χώρα μπροστά. Οι πολίτες πλέον ξέρουν σε ποια όχθη είναι ο καθένας μας.Και αυτό το όραμα θα κάνουμε πράξη με την πολιτική αλλαγήΓια μια χώρα πιο δίκαιη, πιο παραγωγική, πιο ανθρώπινη.Μια χώρα που χωρά τα όνειρα, την προσπάθεια και τις ελπίδες κάθε πολίτη»Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είπε “καλείτε να ψηφίσουμε όλο το νομοσχέδιο. Μήπως τελικά ένα άλλοθι ψάχνετε;Θέλετε πραγματικά συναίνεση κ. Πιερρακάκη; Εδώ είμαστε, ψηφίστε την πρόταση νόμου που σας καταθέσαμε”.Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος Γιαννούλης παραλλήλισε την τοποθέτηση του υπουργού με ¨κινηματογραφική ταινία” και τίτλο “Ο πολιτικός δολοφόνος με το τσεκούρι και το αγγελικό πρόσωπο”. Η κυρία Τζώρτζια Κεφαλά της Πλεύσης Ελευθερίας αντί ταινίας προσέτρεξε στο πεντάγραμμο. “Μου θυμίσατε το τραγούδι “άγγελέ μου… τύραννέ μου…” ενώ ο Σπύρος Τσιρώνης της Νίκης ανέβασε περισσότερο τους αντιπολιτευτικούς τόνους λέγοντας πως “εμένα μου θυμίσατε την ταινία “ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα”.