Σκέρτσος και Παπαστεργίου ξεκίνησαν επαφές με τις πλατφόρμες των social media, τι ζήτησε η κυβέρνηση από το TikTok

Η Ελλάδα διαθέτει τις λειτουργικότητες επαλήθευσης ηλικίας του Kids Wallet και του Gov.gr Wallet ως επιλογές εφαρμογής. Οι τεχνικές μας ομάδες μπορούν να συνεργαστούν με τις δικές σας για να εξετάσουν τη διασύνδεση και τις αναγκαίες δοκιμές.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη αξιόπιστη λύση. Το πλαίσιο επιτρέπει την επιλογή τεχνολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας, της αναλογικότητας και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.Σκοπός είναι να επιβεβαιώνεται το δικαίωμα πρόσβασης με γνωστοποίηση των ελάχιστων αναγκαίων πληροφοριών. Τα ψηφιακά αποδεικτικά ηλικίας που προστατεύουν την ιδιωτικότητα μπορούν να επιβεβαιώνουν ότι πληρούται το ηλικιακό όριο χωρίς να αποκαλύπτουν το ονοματεπώνυμο ή την ακριβή ημερομηνία γέννησης.Αναμένουμε επίσης να αντιμετωπίσετε τις προβλέψιμες μεθόδους παράκαμψης, τα σφάλματα επαλήθευσης και την ανάγκη προσβάσιμων εναλλακτικών για όσους δικαιούνται πρόσβαση. Θέλουμε τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της λύσης που προτείνετε.Θέλουμε να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας στις αρχές Δεκεμβρίου 2026. Τότε, κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής, μαζί με επίδειξη της προτεινόμενης λύσης της. Παρακαλώ να διασφαλίσετε ότι στην εκπροσώπησή σας θα συμμετέχουν στελέχη με εξουσιοδότηση να δεσμεύσουν την εταιρεία, μαζί με τις τεχνικές ομάδες και τις ομάδες συμμόρφωσης που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση.Η παρουσίασή σας θα πρέπει να καλύπτει:Τη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας που επιλέξατε και τον τρόπο εφαρμογής του κανόνα ημερολογιακού έτους.Την αξιοποίηση του Kids Wallet ή του Gov.gr Wallet ή την επιλογή εναλλακτικής λύσης.Την κάλυψη των υφιστάμενων λογαριασμών, των νέων εγγραφών και άλλων σχετικών τρόπων πρόσβασης.Τις εγγυήσεις ιδιωτικότητας, τη διατήρηση δεδομένων και τις διαδικασίες διόρθωσης σφαλμάτων.Τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις εκκρεμείς προϋποθέσεις και τα ορόσημα εφαρμογής.Ένα ονομαστικά ορισμένο ανώτερο στέλεχος, υπεύθυνο για την ετοιμότητα έως την 1η Ιανουαρίου 2027.Κάθε εμπόδιο που απαιτεί ενέργεια από τις ελληνικές αρχές πρέπει να επισημανθεί εγκαίρως, με ακριβή περιγραφή και πρόταση επίλυσης. Η συνάντηση των αρχών Δεκεμβρίου πρέπει να αφήνει επαρκή χρόνο για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων πριν από την έναρξη εφαρμογής.Ο συμβιβασμός της Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Συνδυάζει ουσιαστικές οικονομικές συνέπειες με δεσμεύσεις για επαλήθευση ηλικίας και προστασία των νεότερων χρηστών. Εκτιμούμε ότι αυτή η εξέλιξη μεταβάλλει τις προσδοκίες για ολόκληρο τον κλάδο. Κάθε πλατφόρμα πρέπει να προετοιμαστεί για αυστηρότερο έλεγχο ως προς τις επιπτώσεις των υπηρεσιών της στα παιδιά και την αποτελεσματικότητα των δικλίδων προστασίας της.Η Ελλάδα προσφέρει μια ευκαιρία εποικοδομητικής προετοιμασίας: συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, διαθέσιμη δημόσια ψηφιακή υποδομή και μια κυβέρνηση πρόθυμη να συνεργαστεί άμεσα για την εφαρμογή. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ευρωπαϊκό πιλότο για την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Μαζί μπορούμε να δείξουμε πώς ένα νόμιμο ηλικιακό όριο μετατρέπεται σε λειτουργικό μηχανισμό προστασίας.Θέλουμε μετρήσιμα αποτελέσματα: αξιόπιστη επαλήθευση, περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω από το όριο, προστασία των προσωπικών δεδομένων και σαφή λογοδοσία.Προτιμούμε τη συνεργασία. Όπου η συμμόρφωση αποδεικνύεται ανεπαρκής, οι αρμόδιες αρχές θα αξιοποιούν τις εφαρμοστέες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες, με σεβασμό στην κατανομή αρμοδιοτήτων του DSA.Ας ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνάντηση με σαφή δέσμευση από κάθε πλατφόρμα: ορισμό υπευθύνου υλοποίησης, άμεση έναρξη τεχνικής συνεργασίας και μια λύση έτοιμη να παρουσιαστεί στη συνάντησή μας στις αρχές Δεκεμβρίου. Έχετε ευελιξία στην επιλογή της τεχνολογίας. Έχετε σαφή ευθύνη να συμμορφωθείτε με τον νόμο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει ώστε η εφαρμογή να πετύχει και αναμένουμε από κάθε πλατφόρμα να είναι έτοιμη την 1η Ιανουαρίου 2027».Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την τεχνική διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας μέσω του Kids Wallet και του Gov.gr Wallet. Με τη χρήση ψηφιακών αποδεικτικών ηλικίας, οι πλατφόρμες μπορούν να επιβεβαιώνουν εάν ένας χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο πρόσβασης, χωρίς να λαμβάνουν το ονοματεπώνυμο ή την ακριβή ημερομηνία γέννησής του. Παρουσίασε, επίσης, τον τρόπο διασύνδεσης των εφαρμογών με τα συστήματα των πλατφορμών, με διαβίβαση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας για την επαλήθευση ηλικίας.Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι τα δύο ψηφιακά πορτοφόλια έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα και την προστασία της ιδιωτικότητας. Διευκρίνισε ότι αποτελούν διαθέσιμες επιλογές για τις πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλες λύσεις που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τεχνική λύση επαλήθευσης ηλικίας και στην προοπτική διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDI Wallet).Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτελεί ευκαιρία και για τις ίδιες τις πλατφόρμες να αξιοποιήσουν την Ελλάδα ως πρώτο πεδίο εφαρμογής αξιόπιστων λύσεων επαλήθευσης ηλικίας. Με θεσπισμένο ηλικιακό όριο και διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, η χώρα προσφέρει τις προϋποθέσεις για μια συνεργασία που μπορεί να συμβάλει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.Ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε από τις πλατφόρμες να ενημερώσουν εγκαίρως τους χρήστες τους στην Ελλάδα για τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς και για τη διαδικασία επαλήθευσης ηλικίας που θα ακολουθείται.