Από αριστερά: Η Τίνα Δάβου, ο Βασίλης Ξυπολυτάς και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ενημερώνονται από στελέχη του νέου Γραφείου

«Κάποια στιγμή ευελπιστούμε να μειωθούν οι καταγγελίες. Όχι γιατί τα θύματα δεν θα καταγγέλλουν, αλλά επειδή δεν θα συμβαίνουν αυτά τα άσχημα περιστατικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται περισσότερη δουλειά στην παιδεία, την οικογένεια και την εκπαίδευση.Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος, σημείωσε ότι η λειτουργία των τριών νέων γραφείων δεν αποτελεί απλώς επέκταση μιας υπηρεσιακής δομής, αλλά ενίσχυση της δυνατότητας της ΕΛ.ΑΣ. να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.Όπως ανέφερε, η επιλογή της Κηφισιάς εξυπηρετεί την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη, ενώ υπογράμμισε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή γεωγραφικά όρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών και στην ανάγκη διακριτικής και ευαίσθητης διαχείρισης των περιστατικών., δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί συλλογική ευθύνη, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία στηρίζει από το 2019 τις σχετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.Όπως ανέφερε, τα τρία νέα γραφεία στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα προστίθενται στα 63 που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε 55 πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Συνεργασίας της εταιρείας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.«Κάθε νέο γραφείο είναι μια ακόμη πόρτα που ανοίγει για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, προστασία και ασφάλεια. Και αυτή είναι για εμάς η ουσία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: Ως Παπαστράτος μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία που ξεπερνά τα όρια της επιχείρησής μας και επιστρέφει στην κοινωνία. στηρίζοντας έμπρακτα όσες και όσους έχουν ανάγκη ασφάλειας και ελπίδας» επισήμανε η κα. Δαβού.Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Β' υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, η προϊσταμένη για θέματα ενδοοικογενειακής βίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Παναγιώτα Λαμπρινάκου, και η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εταιρείας και της κοινωνίας των πολιτών.