Για τρίτη συνεδρίαση συνεχίστηκε η κατάθεση του πατέρα του Ντένις Ρούτσι – Οι καταγγελίες για την καταστροφή βιολογικού υλικού, τα αιτήματα εκταφής και τα ερωτήματα για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας





Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στο ζήτημα των εκταφών, καταγγέλλοντας εμπόδια από την κυβέρνηση και τις εισαγγελικές αρχές. Ο Πάνος Ρούτσι, στην αρχή της κατάθεσής του, αναφέρθηκε στην καταστροφή του βιολογικού υλικού κατά την ανακριτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή από την τηλεόραση.







Τα 250 αταυτοποίητα οστά και τα αιτήματα εκταφής Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται η εισαγγελέας να ανακοινώσει την πρότασή της σχετικά με τα 250 οστά που βρέθηκαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.



Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία τα οστά βρίσκονταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή, καθώς και στις επανειλημμένες προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων να προχωρήσουν σε εκταφές.







«Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έχω μέσα στο φέρετρο» Αναφερόμενος στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι δεν πιστεύει στην εκδοχή των ελαίων σιλικόνης, διατυπώνοντας εκ νέου ερωτήματα σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.



«Είναι ξεκάθαρο πως για να μην γίνουν όλα αυτά κάτι κρύβουν και δεν θέλουν να μας πουν. Κάτι που κουβαλούσε αυτό το τρένο. Αν γινόταν όσα έπρεπε να γίνουν τώρα δεν θα είμαστε εδώ. Θα είχαμε θρηνήσει τα παιδιά μας, θα είχαν πληρώσει όλοι αυτοί που φταίνε. Δεν γίνεται να μην έχουν πληρώσει όσοι φταίνε. Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έχω μέσα στο φέρετρο. Και όλα αυτά έγιναν για να περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε. Δεν έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να καλύψουν κάποια ίχνη. Είπαν πως η εμπορική αμαξοστοιχία είχε μια χημική ουσία. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις», ανέφερε.



Κλείσιμο



«Δεν μας είπε κανείς πώς πέθανε ο Ντένις» Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει από την ημέρα του δυστυχήματος προκειμένου να μάθει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.



«Είναι πολύ πιθανό να ζούσε και το παιδί μου. Δεν βρέθηκε ένας να μας πει την αλήθεια, αυτό ψάχνω. Κανένας ποτέ δεν ήρθε να μας πει πώς πέθανε ο Ντένις. Ό,τι βρήκαμε το βρήκαμε μόνοι μας», είπε.



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε και στα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που προσκομίστηκαν στις ανακριτικές αρχές, αμφισβητώντας τη γνησιότητά τους.



Στα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του γιου του, Ντένις, στην τραγωδία των Τεμπών , στην καταστροφή βιολογικού υλικού, αλλά και στα αιτήματα εκταφής αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι , η κατάθεση του οποίου συνεχίστηκε για τρίτη συνεδρίαση στο δικαστήριο.Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στο ζήτημα των εκταφών, καταγγέλλοντας εμπόδια από την κυβέρνηση και τις εισαγγελικές αρχές. Ο Πάνος Ρούτσι, στην αρχή της κατάθεσής του, αναφέρθηκε στην καταστροφή τουκατά την ανακριτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή από την τηλεόραση.«Μάθαμε πως καταστράφηκε το βιολογικό υλικό του παιδιού μου από την τηλεόραση. Ο εφέτης ανακριτής δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Για τα δείγματα το μάθαμε από τις ειδήσεις. Ο ανακριτής δεν τα χρειαζόταν τα δείγματα και αποφάσισε να τα πετάξει. Δεν μας ενημέρωσε για τίποτα. Το μάθαμε τι έγινε πολύ αργότερα. Μάθαμε ότι τα πέταξε γιατί δεν τα χρειάζονταν, αλλά πραγματικά δεν ξέρω γιατί τα πέταξε. Όταν το μάθαμε πήγαμε στον ανακριτή να ρωτήσουμε γιατί έγινε όλο αυτό. Πιστεύω πως όλη η διαδικασία που έγινε στη Λάρισα δεν έγινε σωστά. Πήρα ένα κλειστό φέρετρο και δεν είδα ποτέ το παιδί μου. Ο ανακριτής δεν υπήρχε λόγος να πετάξει τα δείγματα σε 40 μέρες. Δεν είχε κανένα λόγο να πετάξει τα δείγματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία», ανέφερε.Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται η εισαγγελέας να ανακοινώσει την πρότασή της σχετικά με τα 250 οστά που βρέθηκαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία τα οστά βρίσκονταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή, καθώς και στις επανειλημμένες προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων να προχωρήσουν σε εκταφές.«Ρωτήσαμε τι δουλειά έχουν εκεί τα οστά αλλά ο εφέτης ανακριτής δεν μας απάντησε. Ήταν ξεκάθαρο πως κάτι έκρυβαν και τότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αιτήματα για τις εκταφές. Κάναμε 4-5 αιτήσεις για εκταφές που δεν έγιναν δεκτές. Εμείς ξέραμε πως έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά μάθαμε πως δεν έγιναν. Τους είπαμε όλοι οι συγγενείς να ζητήσουμε να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Βάλαμε τους δικηγόρους να δούμε τι γίνεται», κατέθεσε.Αναφερόμενος στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι δεν πιστεύει στην εκδοχή των ελαίων σιλικόνης, διατυπώνοντας εκ νέου ερωτήματα σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.«Είναι ξεκάθαρο πως για να μην γίνουν όλα αυτά κάτι κρύβουν και δεν θέλουν να μας πουν. Κάτι που κουβαλούσε αυτό το τρένο. Αν γινόταν όσα έπρεπε να γίνουν τώρα δεν θα είμαστε εδώ. Θα είχαμε θρηνήσει τα παιδιά μας, θα είχαν πληρώσει όλοι αυτοί που φταίνε. Δεν γίνεται να μην έχουν πληρώσει όσοι φταίνε. Δεν μπορεί να μην ξέρω τι έχω μέσα στο φέρετρο. Και όλα αυτά έγιναν για να περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε. Δεν έγιναν σωστά από την αρχή τα πράγματα. Το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να καλύψουν κάποια ίχνη. Είπαν πως η εμπορική αμαξοστοιχία είχε μια χημική ουσία. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις», ανέφερε.«Έχουν καεί τόσα παιδιά, δεν έχω μάθει τίποτα. Αυτό το τρένο προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν και να καθυστερήσουν ταυτόχρονα όλη τη διαδικασία. Τι είχε δηλαδή το τρένο. Είναι τόσο δύσκολο να μας πουν την αλήθεια; Χάσαμε τα παιδιά μας. Δεν αρκεί το ανθρώπινο λάθος. Πριν από αυτό υπήρχαν και προειδοποιήσεις. Μας κοροϊδεύουν με την εκταφή. Ένα χρόνο τώρα να μην μπορώ να κάνω την εκταφή του παιδιού μου», σημείωσε στο δικαστήριο.Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει από την ημέρα του δυστυχήματος προκειμένου να μάθει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.«Είναι πολύ πιθανό να ζούσε και το παιδί μου. Δεν βρέθηκε ένας να μας πει την αλήθεια, αυτό ψάχνω. Κανένας ποτέ δεν ήρθε να μας πει πώς πέθανε ο Ντένις. Ό,τι βρήκαμε το βρήκαμε μόνοι μας», είπε.Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε και στα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που προσκομίστηκαν στις ανακριτικές αρχές, αμφισβητώντας τη γνησιότητά τους.

«Δεν ξέραμε τι γινόταν. Θέλαμε να τα δούμε. Δεν ξέραμε ότι είναι πειραγμένα. Δεν ήξερα ότι μπορεί να αλλοιωθεί το βίντεο. Διαπιστώθηκε πως δεν ήταν αληθινά ούτε τα βίντεο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στα χέρια του κ. Καπερνάρου τα βίντεο. Αποδείχθηκε πως είχε μια εντολή κι αυτός. Και αυτό μας εξόργισε ακόμη περισσότερο. Να προσκομίσεις κάποια βίντεο που δεν είναι αληθινά. Προσπαθούν να μην φανεί η αλήθεια», υποστήριξε.



«Το πρόωρο κλείσιμο της ανάκρισης με οδήγησε στην απεργία πείνας»

Ο Πάνος Ρούτσι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, την οποία χαρακτήρισε πρόωρη, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσει σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα.



«Ο ανακριτής έκλεισε την υπόθεση χωρίς να μας πει κάτι. Δεν μπορούσα να το δεχθώ αυτό, να μην ξέρω την αλήθεια για το παιδί μου και να μην ενδιαφέρεται κανένας. Έτσι είπα αν είναι να πεθάνω ας πεθάνω στο Σύνταγμα. Έτσι έκανα την απεργία πείνας. Έτσι τη Δευτέρα το πρωί πήγα μόνο μου στο Σύνταγμα», ανέφερε.



«Η κοροϊδία και η συγκάλυψη συνεχίζεται. Θέλω να μάθω την αλήθεια, τι είχε το τρένο μέσα. Πιστεύω στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε, ζητώντας την τιμωρία όσων ευθύνονται για την τραγωδία.



«Δεν πρόκειται να σταματήσω να απαιτώ να μάθω την αλήθεια» Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να λάβει απαντήσεις για τον θάνατο του γιου του, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.



«Η κοροϊδία συνεχίζεται, η συγκάλυψη συνεχίζεται, εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να απαιτώ να μάθω τι κουβαλούσε το τρένο, τι έπαθε το παιδί μου και τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αφήσω όλο αυτό το έγκλημα που έγινε. Δεν θα φοβηθώ, συνεχίζω τον αγώνα. Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη. Πιστεύω πως μέσω της Δικαιοσύνης θα βγει η αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας. Θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί που μέχρι τώρα μας κοροϊδεύουν. Θέλω κάποια στιγμή να τους δω να πληρώνουν», κατέληξε.