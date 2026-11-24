«Το περιεχόμενο αυτό, είτε έχει δημιουργηθεί με τη χρήση AI είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ψηφιακής παραποίησης, δεν προέρχεται από εμένα, δεν έχει δημιουργηθεί με τη συναίνεσή μου και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές δηλώσεις μου», επεσήμανε