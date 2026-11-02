«Κανένας εφησυχασμός» η εντολή Μητσοτάκη: Αυτές είναι οι 90 κυβερνητικές εκκρεμότητες που πρέπει να παραδώσουν 20 υπουργεία ως τις εκλογές

Το σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριμένα ορόσημα για παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την ασφάλεια της χώρας - «Κάθε μέρα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να γίνεται χρήσιμο έργο για τους πολίτες», ανέφερε ο Σκέρτσος





Η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι σαφής: οι τελευταίοι μήνες της θητείας απαιτούν πλήρη προσήλωση στην παραγωγή χρήσιμου κυβερνητικού έργου. Δεν δικαιολογούν εφησυχασμό ή χαλάρωση. Κάθε υπουργείο αναλαμβάνει την ευθύνη για τα παραδοτέα του, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κριτήριο το αποτέλεσμα που φτάνει στον πολίτη.







Στην οικονομία και τις επενδύσεις, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ 2026, την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, παρεμβάσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και νέους κύκλους ενισχύσεων για μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και περιοχές ειδικής ενίσχυσης. Στην εργασία, προτεραιότητα έχουν η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σε νέους κλάδους, το νομοσχέδιο για την εργασία στις πλατφόρμες και η επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.



Στην υγεία, προβλέπονται η συνέχιση και διεύρυνση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΙΙ» και η πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας. Στην εκπαίδευση, περιλαμβάνονται η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η ανακοίνωση άνω των 500 νέων σχολείων του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με έναρξη μελετών και η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για το Εθνικό Απολυτήριο.



«Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για κενά σπίτια, ο πρώτος διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής και ο πρώτος διαγωνισμός αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για προσιτή κατοικία. Στις υποδομές, προβλέπονται η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη, η παράδοση σε κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ και η δρομολόγηση νέου τρένου στη σύνδεση Αθήνα – Θεσσαλονίκη.



Στο κράτος και τη δικαιοσύνη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών, τον Ενιαίο Κώδικα Προσωπικού Δημοσίου Τομέα, την πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, την αναβάθμιση της «Διαύγειας» και του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προωθούνται η αναμόρφωση του οικοδομικού δικαίου και η αναδιάρθρωση του Κτηματολογίου σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.



Στην άμυνα και την ασφάλεια, περιλαμβάνονται η παραλαβή δύο φρεγατών FDI, η απόκτηση επτά ελικοπτέρων Romeo MH-60R, η πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου μη επανδρωμένων μέσων στη Μαλακάσα. Προβλέπονται επίσης τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας και αναβάθμιση του 112.



Κλείσιμο θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, τη δημόσια διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 601 δημοτικές ενότητες, παρεμβάσεις για την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη νησιωτικότητα, καθώς και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τα 90 παραδοτέα συγκροτούν μια συγκεκριμένη ατζέντα εργασίας έως το τέλος της θητείας. Για κάθε παρέμβαση προσδιορίζεται το επιδιωκόμενο στάδιο προόδου — παράδοση, λειτουργία, νομοθέτηση, διαγωνισμός, σύμβαση ή πιλοτική εφαρμογή — ώστε η πορεία υλοποίησης να μπορεί να παρακολουθείται με σαφήνεια.



Σκέρτσος: «Κάθε μέρα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να γίνεται χρήσιμο έργο για τους πολίτες» Στις 90 προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας



Όπως σημειώνει, οι 90 προτεραιότητες συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού.



Στην υλοποίηση 90 παραδοτέων έως το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας επικεντρώνεται ο προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο , με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Το σχέδιο καλύπτει 20 υπουργεία και προσδιορίζει συγκεκριμένα ορόσημα για παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την ασφάλεια της χώρας. Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική κατανομή της παρουσίασης, 26 παραδοτέα αντιστοιχούν στο 2026 και 64 στο 2027.Η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού είναι σαφής: οι τελευταίοι μήνες της θητείας απαιτούν πλήρη προσήλωση στην παραγωγή χρήσιμου κυβερνητικού έργου. Δεν δικαιολογούν εφησυχασμό ή χαλάρωση. Κάθε υπουργείο αναλαμβάνει την ευθύνη για τα παραδοτέα του, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κριτήριο το αποτέλεσμα που φτάνει στον πολίτη.Τα 90 παραδοτέα αποτελούν τις προτεραιότητες που αναλαμβάνουν προσωπικά οι ίδιοι οι υπουργοί έως το τέλος της θητείας. Το κυβερνητικό έργο είναι ευρύτερο: η υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στα σχέδια δράσης των υπουργείων συνεχίζεται κανονικά. Η ανάδειξη αυτών των προτεραιοτήτων δεν περιορίζει τον συνολικό προγραμματισμό ούτε υποκαθιστά τις υπόλοιπες δεσμεύσεις του.Στην οικονομία και τις επενδύσεις, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ 2026, την ενεργοποίηση του, παρεμβάσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και νέους κύκλους ενισχύσεων για μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και περιοχές ειδικής ενίσχυσης. Στην εργασία, προτεραιότητα έχουν η επέκταση τηςσε νέους κλάδους, το νομοσχέδιο για την εργασία στις πλατφόρμες και η επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.Στην υγεία, προβλέπονται η συνέχιση και διεύρυνση τουκαι η πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας. Στην εκπαίδευση, περιλαμβάνονται η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η ανακοίνωση άνω των 500 νέων σχολείων του προγράμματοςμε έναρξη μελετών και η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για το Εθνικό Απολυτήριο.Για τη στέγη, προωθούνται τογια κενά σπίτια, ο πρώτος διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής και ο πρώτος διαγωνισμός αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για προσιτή κατοικία. Στις υποδομές, προβλέπονται η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη, η παράδοση σε κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα τουκαι η δρομολόγηση νέου τρένου στη σύνδεση Αθήνα – Θεσσαλονίκη.Στο κράτος και τη δικαιοσύνη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών, τον, την πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, την αναβάθμιση τηςκαι του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προωθούνται η αναμόρφωση του οικοδομικού δικαίου και η αναδιάρθρωση τουσε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.Στην άμυνα και την ασφάλεια, περιλαμβάνονται η παραλαβή δύο φρεγατών FDI, η απόκτηση επτά ελικοπτέρων Romeo MH-60R, η πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου μη επανδρωμένων μέσων στη Μαλακάσα. Προβλέπονται επίσης τρία νέαστην Αττική, ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας και αναβάθμιση του 112.Ο προγραμματισμός συμπληρώνεται από τη, τη δημόσια διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 601 δημοτικές ενότητες, παρεμβάσεις για την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη νησιωτικότητα, καθώς και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα 90 παραδοτέα συγκροτούν μια συγκεκριμένη ατζέντα εργασίας έως το τέλος της θητείας. Για κάθε παρέμβαση προσδιορίζεται το επιδιωκόμενο στάδιο προόδου — παράδοση, λειτουργία, νομοθέτηση, διαγωνισμός, σύμβαση ή πιλοτική εφαρμογή — ώστε η πορεία υλοποίησης να μπορεί να παρακολουθείται με σαφήνεια.Στις 90 προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση συγκεκριμένου έργου προς όφελος των πολιτών, έως και την τελευταία ημέρα της κυβερνητικής θητείας.Όπως σημειώνει, οι 90 προτεραιότητες συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν τη στήριξη των εισοδημάτων μέσω των φορολογικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προκειμένου, όπως επισημαίνει, να πληρώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.



Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται, επίσης, η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η δημιουργία νέων τμημάτων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη.



Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται στη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο «με ενιαίους κανόνες, μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα περιθώρια διαφθοράς».



Στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής, στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, η προκήρυξη των πρώτων διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς και η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για την ανάπτυξη προσιτής κατοικίας.



«Οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος, προσθέτοντας ότι «η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».



«Με επιμονή, δουλειά, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα», καταλήγει στην ανάρτησή του.





