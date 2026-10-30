Συμβούλιο Ασφαλείας: Ανανεώθηκε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη - Απείχαν Ελλάδα και Ρωσία

Η Αθήνα ζήτησε να περιληφθεί στο προοίμιο της απόφασης αναφορά στον σεβασμό των αρχών καλής γειτονίας του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας - Αντέδρασαν τρία αφρικανικά κράτη και η Κίνα