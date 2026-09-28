Η Καρυστιανού απαντά στον Γεωργιάδη με επίθεση για το μηχάνημα βιοανάδρασης: «Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας»

Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε, μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό της, δεν απαντά για το εάν έχει το επίμαχο μηχάνημα , αλλά υποστηρίζει ότι την στοχοποιεί για να «πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία»

Άδωνι Γεωργιάδη , που αποκάλυψε ότι μέσω του Medwatch στο ιατρείο της Καρυστιανού έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.



Ουσιαστικά, η κα Καρυστιανού κινείται στην ίδια γραμμή με την στενή της συνεργάτιδα Μαρία Γρατσία, που







Ταυτόχρονα καλεί τον υπουργό Υγείας να ενημερώσει α ν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης και να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από το Medwatch. Τέλος εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του κ. Γεωργιάδη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση Καρυστιανού:



Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:



Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!

Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!

Κλείσιμο

Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:



ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!



Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.



Σφοδρή επίθεση κατά τουΟυσιαστικά, η κα Καρυστιανού κινείται στην ίδια γραμμή με την στενή της συνεργάτιδα, που μίλησε νωρίτερα στο Open : Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε, μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό της, δεν απαντά για το εάν έχει το επίμαχο μηχάνημα , αλλά υποστηρίζει ότι την στοχοποιεί για να «πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία».«Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη. Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους» αναφέρει το δελτίο Τύπου Καρυστιανού με το οποίο απαντά στις αιτιάσεις χωρίς ωστόσο να δίνει σαφείς απαντήσεις.Ταυτόχρονα καλεί τον υπουργό Υγείας να ενημερώσει αΤέλος εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του κ. Γεωργιάδη.Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:Για τον οποίο όλοι θυμόμαστε την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας επί Novartis παρά τα αδιευκρίνιστα σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, αλλά και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του!Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!Ο οποίος καίτοι Υπουργός Υγείας είχε εγκαινιάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας!Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Αυτή είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα που σαφώς δεν έχει, καθότι είναι έκθετη από παντού, επιστρατεύει το “σύστημα”, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον εξαφανίσει. Με κάθε τρόπο.

Αναμένουμε τον κ. Γεωργιάδη να μην πετάει τη μπάλα έξω από την εξέδρα και να μας απαντήσει:



1. Αν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, αφήνοντάς τους ανενόχλητους να το λειτουργούν, αλλά και να το προωθούν στo 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στα οποία συμμετείχε ο κ. Πατούλης, αλλά και ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, με τον οποίο μάλιστα και οι δύο γιατροί είχαν συστήσει από κοινού Σωματείο – ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

2. Σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης.

3. Και βέβαια να μας γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από την καθυστερημένη έμπνευσή τους - το Medwatch, και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του Κινήματός μας - Μαρία Καρυστιανού.



Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη.

Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους.



