Ο Μητσοτάκης ξεκινά περιοδείες με το βλέμμα στον δύσκολο χειμώνα και βάζει φρένο στα γαλάζια «φάλτσα»
Ο Μητσοτάκης ξεκινά περιοδείες με το βλέμμα στον δύσκολο χειμώνα και βάζει φρένο στα γαλάζια «φάλτσα»
Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο πρωθυπουργός - Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και ακολουθούν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
Με την επιστροφή του εν Ελλάδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε χθες τις πρώτες συντονιστικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και πλέον βγαίνει και πάλι στο τερέν των περιοδειών, σε Αττική και περιφέρεια, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας μακράς προεκλογικής περιόδου. Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στον Ασπρόπυργο, ξεκινώντας την επίσκεψή του από το νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο Γυμνάσιο της περιοχής, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί με τον δήμαρχο της περιοχής Γιάννη Ηλία και θα συνομιλήσει με πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μείνει μόνο εντός Αττικής, πάντως, καθώς το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία, με φόντο και την αναγνώριση του Ολύμπου από την UNESCO.
Τόσο η επίσκεψη στη Δυτική Αττική όσο και αυτή στην Πιερία έχουν κοινές συνισταμένες: πρόκειται για αφενός για μια λαϊκή περιοχή και αφετέρου για έναν νομό της Βορείου Ελλάδος με αρκετά προβλήματα, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα που είναι ante portas. Ειδικά στην Πιερία, η Νέα Δημοκρατία υφίσταται πλαγιοκόπηση εκ δεξιών, ενώ και σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής καταγράφονται διαρροές προς τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, όσο σωρεύονται τα προβλήματα του κόστους ζωής.
Ο κ. Μητσοτάκης ήδη από αύριο αναμένεται να δώσει στίγμα για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη αναφορικά με την παράταση των μέτρων στήριξης στο πεδίο των καυσίμων για δύο εβδομάδες, πριν το πλαίσιο μέτρων επικαιροποιηθει στα μέσα Οκτωβρίου, για να συμπεριληφθεί και η πρόνοια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη το κεντρικό στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ήταν αυτό που ο πρωθυπουργός διαμήνυσε προς τους συνεργάτες του από την πρώτη στιγμή: Ότι μπορεί το βάρος να πέσει τώρα στη στήριξη του εισοδήματος, σε συνδυασμό με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως επ ουδενί να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Και παράλληλα ότι, σε μια ρευστή κατάσταση όπως η σημερινή, θα πρέπει να μένουν εφεδρείες και τα μέτρα στήριξης να ανακοινώνονται σταδιακά, αφού γίνεται τακτικά εκτίμηση των δεδομένων κάθε στιγμής.
Το θέμα συζητήθηκε χθες στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου, όπου επισημάνθηκε η δυσφορία για το κλίμα που δημιουργήθηκε ενώ ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στις ΗΠΑ. Ο κ. Θεοχάρης ανασκεύασε (Alpha Radio 98,9), μιλώντας για λανθασμένα διατύπωση, ενώ εν συνεχεία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον άδειασε «κομψά», μιλώντας για άστοχη έκφραση. Ο κ. Μαρινάκης πάντως έθεσε και την ευρύτερη εικόνα ως «πνεύμα» της πρωινής συζήτησης στον καφέ του Μαξίμου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ενώ και οι πολιτικές της αποσκοπούν την ενίσχυση των πολιτών, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στους οικονομικά πιο ευάλωτους.
Η εν λόγω υπόθεση πάντως ανέδειξε έτι μια φορά ότι το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ευάλωτο σε κρίσεις που αρχικά φαντάζουν χαμηλού βεληνεκούς, όμως η μη αντιμετώπιση σε πρώτο χρόνο τις καθιστούν μείζον ζήτημα με προεκτάσεις που θίγουν τον πυρήνα της σχέσης της ΝΔ με παραδοσιακά της ακροατήρια. Πράγμα που προβληματίζει πολλούς, σε μια περίοδο που «καραδοκεί» το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά που φιλοδοξεί να εκφράσει το αυθεντικό...dna της παράταξης.
Τόσο η επίσκεψη στη Δυτική Αττική όσο και αυτή στην Πιερία έχουν κοινές συνισταμένες: πρόκειται για αφενός για μια λαϊκή περιοχή και αφετέρου για έναν νομό της Βορείου Ελλάδος με αρκετά προβλήματα, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα που είναι ante portas. Ειδικά στην Πιερία, η Νέα Δημοκρατία υφίσταται πλαγιοκόπηση εκ δεξιών, ενώ και σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής καταγράφονται διαρροές προς τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, όσο σωρεύονται τα προβλήματα του κόστους ζωής.
Ο κ. Μητσοτάκης ήδη από αύριο αναμένεται να δώσει στίγμα για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την Τετάρτη αναφορικά με την παράταση των μέτρων στήριξης στο πεδίο των καυσίμων για δύο εβδομάδες, πριν το πλαίσιο μέτρων επικαιροποιηθει στα μέσα Οκτωβρίου, για να συμπεριληφθεί και η πρόνοια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη το κεντρικό στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ήταν αυτό που ο πρωθυπουργός διαμήνυσε προς τους συνεργάτες του από την πρώτη στιγμή: Ότι μπορεί το βάρος να πέσει τώρα στη στήριξη του εισοδήματος, σε συνδυασμό με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως επ ουδενί να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Και παράλληλα ότι, σε μια ρευστή κατάσταση όπως η σημερινή, θα πρέπει να μένουν εφεδρείες και τα μέτρα στήριξης να ανακοινώνονται σταδιακά, αφού γίνεται τακτικά εκτίμηση των δεδομένων κάθε στιγμής.
Φρένο σε κυβερνητικά «φάλτσα»Πάντως, ένας ακόμα στόχος της ενεργοποίησης του κ. Μητσοτάκη και της εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου είναι να οριοθετήσει σαφώς και το κυβερνητικό αφήγημα που «θόλωσε» όλες τις προηγούμενες μέρες από τα φάλτσα γαλάζιων στελεχών, με κορυφαία την αναφορά του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη σε «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες».
Το θέμα συζητήθηκε χθες στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου, όπου επισημάνθηκε η δυσφορία για το κλίμα που δημιουργήθηκε ενώ ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στις ΗΠΑ. Ο κ. Θεοχάρης ανασκεύασε (Alpha Radio 98,9), μιλώντας για λανθασμένα διατύπωση, ενώ εν συνεχεία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον άδειασε «κομψά», μιλώντας για άστοχη έκφραση. Ο κ. Μαρινάκης πάντως έθεσε και την ευρύτερη εικόνα ως «πνεύμα» της πρωινής συζήτησης στον καφέ του Μαξίμου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ενώ και οι πολιτικές της αποσκοπούν την ενίσχυση των πολιτών, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στους οικονομικά πιο ευάλωτους.
Η εν λόγω υπόθεση πάντως ανέδειξε έτι μια φορά ότι το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ευάλωτο σε κρίσεις που αρχικά φαντάζουν χαμηλού βεληνεκούς, όμως η μη αντιμετώπιση σε πρώτο χρόνο τις καθιστούν μείζον ζήτημα με προεκτάσεις που θίγουν τον πυρήνα της σχέσης της ΝΔ με παραδοσιακά της ακροατήρια. Πράγμα που προβληματίζει πολλούς, σε μια περίοδο που «καραδοκεί» το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά που φιλοδοξεί να εκφράσει το αυθεντικό...dna της παράταξης.
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