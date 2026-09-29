Ο Μητσοτάκης ξεκινά περιοδείες με το βλέμμα στον δύσκολο χειμώνα και βάζει φρένο στα γαλάζια «φάλτσα»

Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο πρωθυπουργός - Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και ακολουθούν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης