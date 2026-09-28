Τσίπρας: Το σχέδιο μας περιλαμβάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι πέντε θέσεις της ΕΛΑΣ για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης

Οι πέντε θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης

Καταπολέμηση των καρτέλ – Άνοιγμα όλων των αγορών με διαφάνεια

Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους

Πιστεύουμε ότι μέσα στους κόλπους της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας που ασφυκτιούν και ψάχνουν τρόπους να εκδηλωθούν στην πράξη. Εμείς, αυτά τα κύτταρα καινοτομίας θα προσπαθήσουμε να τα απεγκλωβίσουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν.Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε.Σταδιακά θα δημιουργήσουμε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς και εργαλεία, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στόχους, σχέδιο για την επίτευξή τους και ανθρώπους να το υλοποιήσουν.Θα επιδιώξουμε για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους να ξαναδημιουργήσουμε σταδιακά αγορά. Τη βασική προϋπόθεση των επενδύσεων., θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τον δημοσιονομικό κανόνα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συμβαίνουν σεισμικές δονήσεις στο παγκόσμιο σύστημα. Το πρόγραμμα μας είναι αυστηρά κοστολογημένο. Άλλωστε ξέρετε εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές.Σε αυτές, λοιπόν, τις πέντε θέσεις στηρίζεται ο νέος κύκλος ανάπτυξης που θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε με μια νέα εθνική στρατηγική που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια.Και με στόχο :• Να παράγουμε περισσότερα.• Να μοιράζουμε δικαιότερα.• Να ζούμε καλύτεραΤο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, είναι η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας.- Με πρωτογενή κεφάλαια 4 δισ. ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 12 στην τετραετία.- 1,5 δις/χρόνο από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 500 εκ/χρόνο από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων -- 1 δις/χρόνο από την ανακατεύθυνση της Golden visa, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητά τους μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία.Άνοιγμα με διαφάνεια όλων των αγορών και των κρατικών προμηθειών. Και την αποτελεσματική καταπολέμηση των καρτέλ.Λένε... Που είναι τα καρτέλ στην οικονομία; Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από αυτό, με τίτλο: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Είναι 4 και τους εκπροσωπεί έχουν και Ένωση. Εναρμονισμένες πρακτικές παντού. Υπερβολικές χρεώσεις παντού και φυσικά τα επιτόκια χορηγήσεων να είναι στο θεό… τα επιτόκια καταθέσεων να είναι στο ναδίρ...Δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα.Ενισχύουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Δημιουργούμε Παρατηρητήρια Τιμών και Εποπτικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε οι μειώσεις ΦΠΑ και άλλων φόρων να περνάνε με ασφάλεια στις τιμές.Ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το εισόδημαΕνδεικτικά σας αναφέρω ορισμένες ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα:• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.• Μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%.• Απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης.• Αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.• Έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.• Μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο.Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

1. Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

2. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.

3. Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

4. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.

Η δική μας ενεργειακή πολιτική προσβλέπει σε προβλέψιμες τιμές, μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού. σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια ΔΕΗ – παραγωγών ΑΠΕ εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν μια άλλη ΔΕΗ, υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και όχι της αισχροκέρδειας.

Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές

Προτείνουμε τον διαχωρισμό του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, ώστε η επιχείρηση να μην χρεώνεται για ποσά που ουσιαστικά εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου.

Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους

Καμία νέα ρύθμιση δεν πρέπει να ψηφίζεται χωρίς προηγούμενη αποτίμηση της επίπτωσής της στη λειτουργία και στη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Κάθε νέα ψηφιακή ή κανονιστική υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρόνο και υποστήριξη προσαρμογής. Ενώ για αμιγώς τυπικές και μη ουσιώδεις παραλείψεις τα πρόστιμα πρέπει να μειωθούν δραστικά ή και να μηδενίζονται. ενισχύουμε τον ρόλο του πιστοποιημένου λογιστή, προχωράμε σε ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια και δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όπου κάθε επιχείρηση θα βλέπει όλες τις προθεσμίες και υποχρεώσεις της.

Πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση

Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων με πρόσβαση για ΜμΕ, στοχευμένα κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα voucher αγοράς λογισμικού. Χρειάζεται επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, εκπαίδευση και υποστήριξη στην εφαρμογή.

Δημιουργούμε επίσης δίκτυο τεχνογνωσίας που θα συνδέει επιχειρήσεις με ειδικούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας.

Συνεργασίες χωρίς απώλεια αυτονομίας

Τα κίνητρα συνεργασίας πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικά, χωρίς να προϋποθέτουν απώλεια της αυτονομίας ή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.

Μεγέθυνση για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και παραγωγική, παραμένοντας μικρή. Για όσες, όμως, θέλουν και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, η δημόσια πολιτική πρέπει να αφαιρεί εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση. Χρειάζεται επίσης μεταβατική τεχνική υποστήριξη όταν η ανάπτυξη της επιχείρησης ενεργοποιεί νέες λογιστικές, διοικητικές ή εργασιακές υποχρεώσεις, χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων ή στους κανόνες του δημόσιου συμφέροντος.