Ανδρουλάκης: Βασικός αντίπαλός μας η κυβέρνηση, ο Τσίπρας κρίθηκε, ανήκει στο χθες

Άσκησε κριτική για την ακρίβεια και την υγεία - «Δείχνουν ότι είναι εκτός κοινωνίας στη ΝΔ με δηλώσεις για "κακομοίρηδες"»