Καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο Καρυστιανού, λέει η Γρατσία, δεν απάντησε αν έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, «όλα είναι νόμιμα» είπε

«Η Καρυστιανού ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ενεργήσει ο,τιδήποτε παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της» λέει η στενή της συνεργάτις