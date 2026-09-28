Καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο Καρυστιανού, λέει η Γρατσία, δεν απάντησε αν έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, «όλα είναι νόμιμα» είπε
Καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο Καρυστιανού, λέει η Γρατσία, δεν απάντησε αν έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, «όλα είναι νόμιμα» είπε
«Η Καρυστιανού ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ενεργήσει ο,τιδήποτε παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της» λέει η στενή της συνεργάτις
Η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί νόμιμα και πότε δεν έκανε οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο υποστήριξε μιλώντας στο OPEN η Μαρία Γρατσία χωρίς ωστόσο να απαντήσει ξεκάθαρα στη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, ότι μέσω του Medwatch στο ιατρείο της Καρυστιανού έχει εντοπιστεί μηχάνημα βιοανάδρασης.
Η κα Γρατσία, δεν αρνήθηκε τον έλεγχο τον οποίο χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο», αλλά γενίκευσε λέγοντας πως «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».
Αναφορικά με το αν υπάρχει τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κι αν η κα Καρυστιανού διαθέτει τη σχετική άδεια, η κα Γρατσία δεν απάντησε με σαφήνεια, αρκούμενη να υποστηρίξει πως η κα Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».
Ζήτησε από τον Άδωνι Γεωργιάδη «να μας πει για ποιο μηχάνημα μιλάει και να πει από πού το γνωρίζει γιατί διαδίδει κάποιες πληροφορίες στο κοινό και γνωρίζει τις συνέπειες. Να μας πει, λοιπόν, από πού το γνωρίζει συγκεκριμένα το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο και αριθμητικά προσδιόρισε ότι είναι ένα. Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή».
Διερωτήθηκε «γιατί δεν έχουμε ακούσει αν έχουν γίνει ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες αναφορικά με τους ελέγχους που επανειλημμένα φέρεται να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου υπήρξε θάνατος και ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν το υπουργείο Υγείας έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όπως αυτά που δείχνει προκειμένου να διασύρει την Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τους ελεγκτικούς φορείς που φέρεται να έλεγξαν το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα, είναι πολύ ουσιώδες αυτό».
Επιπλέον η Μαρία Γρατσία ζήτησε «από τον κ. Γεωργιάδη αύριο, όπως είπε για την κα Καρυστιανού, έτσι να παραθέσει εγγράφως και θεσμικά το Υπουργείο τη λίστα με όλα τα ιατρεία και τις κλινικές που έχουν εντοπιστεί μέσω του Medwatch. Διαφορετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια στοχευμένη όπως πάντα κίνηση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού».
Η κα Γρατσία, δεν αρνήθηκε τον έλεγχο τον οποίο χαρακτήρισε «καλοδεχούμενο», αλλά γενίκευσε λέγοντας πως «θα πρέπει να αφορά σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου όπως έχουμε πει επανειλημμένα υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».
Αναφορικά με το αν υπάρχει τελικά το συγκεκριμένο μηχάνημα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας κι αν η κα Καρυστιανού διαθέτει τη σχετική άδεια, η κα Γρατσία δεν απάντησε με σαφήνεια, αρκούμενη να υποστηρίξει πως η κα Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανέναν ζήτημα από τη δική μας πλευρά».
Ζήτησε από τον Άδωνι Γεωργιάδη «να μας πει για ποιο μηχάνημα μιλάει και να πει από πού το γνωρίζει γιατί διαδίδει κάποιες πληροφορίες στο κοινό και γνωρίζει τις συνέπειες. Να μας πει, λοιπόν, από πού το γνωρίζει συγκεκριμένα το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο και αριθμητικά προσδιόρισε ότι είναι ένα. Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή».
Διερωτήθηκε «γιατί δεν έχουμε ακούσει αν έχουν γίνει ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες αναφορικά με τους ελέγχους που επανειλημμένα φέρεται να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου υπήρξε θάνατος και ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν το υπουργείο Υγείας έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όπως αυτά που δείχνει προκειμένου να διασύρει την Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τους ελεγκτικούς φορείς που φέρεται να έλεγξαν το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο είχαμε θανατηφόρο αποτέλεσμα, είναι πολύ ουσιώδες αυτό».
Επιπλέον η Μαρία Γρατσία ζήτησε «από τον κ. Γεωργιάδη αύριο, όπως είπε για την κα Καρυστιανού, έτσι να παραθέσει εγγράφως και θεσμικά το Υπουργείο τη λίστα με όλα τα ιατρεία και τις κλινικές που έχουν εντοπιστεί μέσω του Medwatch. Διαφορετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια στοχευμένη όπως πάντα κίνηση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού».
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