Βλάχος κατά Μαρκόπουλου για τους δανειολήπτες: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας» - «Κανένας χωρίς έλεγχο, άλλοι τάζουν μαγικές συνταγές», βίντεο
Βλάχος κατά Μαρκόπουλου για τους δανειολήπτες: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας» - «Κανένας χωρίς έλεγχο, άλλοι τάζουν μαγικές συνταγές», βίντεο
Ελαφρύνσεις για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ με τον υφυπουργό Οικονομικών να του απαντά για τα μέτρα σχετικά με την τεκμαρτή φορολόγηση, τη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη - «Ξεπετάτε την ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου» αντέδρασε ο βουλευτής
Σε βολές κατά του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε για άλλη μια φορά ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος. «Να ξαναβρούμε βήμα στην κοινωνία», ζήτησε κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του με την οποία ζητούσε ελάφρυνση για τους δανειολήπτες πρώτης κατοικίας. Όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος του παρέθεσε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής σχολίασε: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας».
«Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στην στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα και να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους», είπε ο κ. Βλάχος και ζήτησε να υπάρξει βοήθεια, ελάφρυνση ή μπόνους στους συνεπείς δανειολήπτες.
Ο κ. Μαρκόπουλος στην απάντηση του, ανέφερε ότι έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα μέτρα της ΔΕΘ για την τεκμαρτή φορολόγηση, την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, και τα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών την περίοδο της αύξησης των επιτοκίων. «Δεν είναι τυχαίες οι μέριμνες και οι παρεμβάσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τους ευάλωτους πίσω», είπε.
Υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μαρκόπουλος δεν απάντησε στο ερώτημα του, έκανε και προσωπικά παράπονα. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου», είπε. Επίσης, κατήγγειλε ότι τα fund «είναι ανεξέλεγκτα» και επιδεικνύουν «χείριστη συμπεριφορά».
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«Ούτε “παράξενο” σας αποκάλεσα, αλίμονο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος, επιμένοντας ότι η απάντησή του δεν ήταν αόριστη, καθώς μίλησε «με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές που βοηθούν τους δανειολήπτες. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, νομίζω όμως ότι είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας».
Δείτε βίντεο
«Η χώρα μπήκε στο τρίτο μνημόνιο επειδή κάποιοι νόμιζαν ότι υπηρετούσαν την επαναστατική τους ονείρωξη. Περιέγραψα συγκεκριμένες στοχεύσεις που έρχονται να άρουν και όχι να βάλουν βάρη στους συνεπείς και τους ευάλωτους. Δεν έχουμε πάρει από τον Έλληνα, επιδιώκουμε να δώσουμε στον Έλληνα», είπε.
«Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στην στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα και να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους», είπε ο κ. Βλάχος και ζήτησε να υπάρξει βοήθεια, ελάφρυνση ή μπόνους στους συνεπείς δανειολήπτες.
Ο κ. Μαρκόπουλος στην απάντηση του, ανέφερε ότι έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα μέτρα της ΔΕΘ για την τεκμαρτή φορολόγηση, την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, και τα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών την περίοδο της αύξησης των επιτοκίων. «Δεν είναι τυχαίες οι μέριμνες και οι παρεμβάσεις μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τους ευάλωτους πίσω», είπε.
«Ξεπετάτε την ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου»Ενοχλημένος από την απάντηση εμφανίστηκε ο κ. Βλάχος, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εκτός πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ενόψει και των εθνικών εκλογών, κάλεσε την κυβέρνηση να βρει και πάλι «βήμα στην κοινωνία» και να ανακτήσει «επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα».
Υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μαρκόπουλος δεν απάντησε στο ερώτημα του, έκανε και προσωπικά παράπονα. «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου», είπε. Επίσης, κατήγγειλε ότι τα fund «είναι ανεξέλεγκτα» και επιδεικνύουν «χείριστη συμπεριφορά».
Δείτε βίντεο
«Ούτε “παράξενο” σας αποκάλεσα, αλίμονο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος, επιμένοντας ότι η απάντησή του δεν ήταν αόριστη, καθώς μίλησε «με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές που βοηθούν τους δανειολήπτες. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, νομίζω όμως ότι είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας».
Δείτε βίντεο
«Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο»Απαντώντας στις αιτιάσεις του βουλευτή, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι «άλλοι τάζουν μαγικές συνταγές με ευκολία» και διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα γίνουν σε όλους. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στη θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για τα funds.
«Η χώρα μπήκε στο τρίτο μνημόνιο επειδή κάποιοι νόμιζαν ότι υπηρετούσαν την επαναστατική τους ονείρωξη. Περιέγραψα συγκεκριμένες στοχεύσεις που έρχονται να άρουν και όχι να βάλουν βάρη στους συνεπείς και τους ευάλωτους. Δεν έχουμε πάρει από τον Έλληνα, επιδιώκουμε να δώσουμε στον Έλληνα», είπε.
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