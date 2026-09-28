Βλάχος κατά Μαρκόπουλου για τους δανειολήπτες: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας» - «Κανένας χωρίς έλεγχο, άλλοι τάζουν μαγικές συνταγές», βίντεο

Ελαφρύνσεις για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ με τον υφυπουργό Οικονομικών να του απαντά για τα μέτρα σχετικά με την τεκμαρτή φορολόγηση, τη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη - «Ξεπετάτε την ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου» αντέδρασε ο βουλευτής