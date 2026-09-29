Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπρόπυργου ο Μητσοτάκης, συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς

Η κατασκευή του νέου σχολικού συγκροτήματος ολοκληρώθηκε φέτος μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Το νέο κτίριο διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και σήμερα φιλοξενεί περίπου 270 μαθητές.Το νέο σχολείο αντικαθιστά έτσι μια προσωρινή λύση που είχε διαρκέσει για περισσότερα από δύο δεκαετίες, καθώς οι προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί μετά τον σεισμό του 1999.