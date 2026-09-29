Με «εργαλειοθήκη» για τους μικρομεσαίους ο Τσίπρας: Η θετική ατζέντα, οι εξορμήσεις και τα ειδικά κοινά
Με «εργαλειοθήκη» για τους μικρομεσαίους ο Τσίπρας: Η θετική ατζέντα, οι εξορμήσεις και τα ειδικά κοινά
Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε το «εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης» με στόχο τη θετική ψήφο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκίνησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας την εξειδίκευση του «εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης» του κόμματός του, επιχειρώντας να προτάξει -πρώτος από τους πολιτικούς του αντιπάλους και... ανταγωνιστές- μια αμιγώς θετική ατζέντα.
Απευθυνόμενος σε περίπου 250.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες πανελλαδικά, ο κ. Τσίπρας έθεσε σε δημόσια θέα όχι μόνο το σχέδιό του για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και μια σειρά αναπτυξιακών εργαλείων, σε ένα μοντέλο έντονης αλληλεπίδρασης με επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες, που αναμένεται να ακολουθήσει κατεξοχήν, το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στον απόηχο της πρόσφατης παρέμβασής του για το κόστος των καυσίμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει την κυβέρνηση στο... συγκεκριμένο, παραθέτοντας δηλαδή μέτρα, εργαλεία και θεσμικές λύσεις ανά πεδίο πολιτικής, ώστε να προκαλέσει την άμεση αντιπαραβολή τους με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Διεκδικώντας, δηλαδή, όχι μόνο την «ψήφο διαμαρτυρίας», αλλά και τη «θετική ψήφο» από ένα ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε ένα γενναίο άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους, αφού «η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μια άλλη κυβέρνηση όμως, που θα έρθει όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα κατάσταση αλλά για να αλλάξει πολιτική», όπως είπε, εξηγώντας ότι «γι’ αυτό ιδρύσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».
Υπό αυτήν την έννοια, ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε χθες προετοιμασμένος τόσο σε επίπεδο παρουσίασης συγκεκριμένων προτάσεων, όσο και νέων θεσμικών εργαλείων για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προτείνοντας μεταξύ άλλων:
- 5 προτάσεις «για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης»
- 10 εργαλεία για να διαχυθεί η ανάπτυξη στην κοινωνία
- Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους
Απευθυνόμενος σε περίπου 250.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες πανελλαδικά, ο κ. Τσίπρας έθεσε σε δημόσια θέα όχι μόνο το σχέδιό του για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και μια σειρά αναπτυξιακών εργαλείων, σε ένα μοντέλο έντονης αλληλεπίδρασης με επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες, που αναμένεται να ακολουθήσει κατεξοχήν, το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στόχος η «θετική ψήφος»
Στον απόηχο της πρόσφατης παρέμβασής του για το κόστος των καυσίμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει την κυβέρνηση στο... συγκεκριμένο, παραθέτοντας δηλαδή μέτρα, εργαλεία και θεσμικές λύσεις ανά πεδίο πολιτικής, ώστε να προκαλέσει την άμεση αντιπαραβολή τους με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Διεκδικώντας, δηλαδή, όχι μόνο την «ψήφο διαμαρτυρίας», αλλά και τη «θετική ψήφο» από ένα ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Άνοιγμα για την... πολιτική αλλαγή
Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε ένα γενναίο άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους, αφού «η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μια άλλη κυβέρνηση όμως, που θα έρθει όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα κατάσταση αλλά για να αλλάξει πολιτική», όπως είπε, εξηγώντας ότι «γι’ αυτό ιδρύσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».
Υπό αυτήν την έννοια, ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε χθες προετοιμασμένος τόσο σε επίπεδο παρουσίασης συγκεκριμένων προτάσεων, όσο και νέων θεσμικών εργαλείων για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προτείνοντας μεταξύ άλλων:
- 5 προτάσεις «για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης»
- 10 εργαλεία για να διαχυθεί η ανάπτυξη στην κοινωνία
- Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους
- Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές
Στο πλαίσιο αυτό, «η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή παραδείγματος με τη συγκρότηση ενός Νέου Παραγωγικού Μοντέλου, το οποίο δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν, να πετύχει η 7ετία της ΝΔ» σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ σταχυολόγησε ανάμεσα στις προτάσεις του:
- Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής,
- άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα,
- κατάργηση προκαταβολής φόρου
- χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση,
- διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία,
- μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους.
«Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους», όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, προτρέποντας τους παριστάμενους επιχειρηματίες «να χτίσουμε μια Ελλάδα που παράγει περισσότερα, μοιράζει δικαιότερα». «Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε», επισήμανε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση στις τράπεζες.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από τις Τράπεζες έχουν και τίτλο «Ένωση Ελληνικών Τραπεζών». Λένε... Που είναι τα καρτέλ στην οικονομία; Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από αυτό, με τίτλο: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Είναι 4 και τους εκπροσωπεί έχουν και Ένωση. Εναρμονισμένες πρακτικές παντού. Υπερβολικές χρεώσεις παντού και φυσικά τα επιτόκια χορηγήσεων να είναι στο θεό… τα επιτόκια καταθέσεων να είναι στο ναδίρ...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας υπεραμύνθηκε της πρότασής του για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, παράλληλα με την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. «Χρειάζεται μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ψάξτε να βρείτε τη διαφημιστική πίτα της ΔΕΗ ενώ έχει το 50% των καταναλωτών έχει 170 εκατ. ευρώ διαφημιστικό κόστος, όλοι οι ανταγωνιστές της μαζί που έχουν το άλλο 50% έχουν 15 εκ. Όποιος μιλάει ελληνικά παίρνει διαφήμιση. Είδες η ΔΕΗ;» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
Η «εργαλειοθήκη» της ΕΛ.Α.Σ για τους μικρομεσαίους:
Πρώτον, Πιστεύουμε ότι μέσα στους κόλπους της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας που ασφυκτιούν και ψάχνουν τρόπους να εκδηλωθούν στην πράξη. Εμείς, αυτά τα κύτταρα καινοτομίας θα προσπαθήσουμε να τα απεγκλωβίσουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν.
Δεύτερον, Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε.
Τρίτον, Σταδιακά θα δημιουργήσουμε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς και εργαλεία, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στόχους, σχέδιο για την επίτευξή τους και ανθρώπους να το υλοποιήσουν.
Τέταρτον, Θα επιδιώξουμε για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους να ξαναδημιουργήσουμε σταδιακά αγορά. Τη βασική προϋπόθεση των επενδύσεων.
Και πέμπτον, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τον δημοσιονομικό κανόνα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συμβαίνουν σεισμικές δονήσεις στο παγκόσμιο σύστημα. Το πρόγραμμα μας είναι αυστηρά κοστολογημένο. Άλλωστε ξέρετε εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές.
Σε αυτές, λοιπόν, τις πέντε θέσεις στηρίζεται ο νέος κύκλος ανάπτυξης που θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε με μια νέα εθνική στρατηγική που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια.
Και με στόχο:
• Να παράγουμε περισσότερα.
• Να μοιράζουμε δικαιότερα.
• Να ζούμε καλύτερα
1. Ρευστότητα που μένει στην επιχείρηση, πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς που δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού. Παράλληλα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.
2. Βιώσιμη ρύθμιση χρέους: Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια. Με την αξιοπιστία ότι μόνο η δική μας κυβέρνηση έκανε και πέτυχε κάτι παρόμοιο.
3. Χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση: Ενισχύουμε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διευρύνουμε τα εργαλεία μικροπιστώσεων και εγγυοδοσίας, ώστε μια βιώσιμη επένδυση να μην αποκλείεται επειδή δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.
4. Διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία: Στις επιχειρηματικές δράσεις του ΕΣΠΑ το 2018 εφαρμόστηκε η λογική της άμεσης αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας: Δημοσιευμένα και μετρήσιμα κριτήρια, ίδια για όλους και συγκεκριμένοι χρόνοι αξιολόγησης.
5. Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους με τις παρεμβάσεις: α). Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ. β). Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία. γ). Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. δ). Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.
Η δική μας ενεργειακή πολιτική προσβλέπει σε προβλέψιμες τιμές, μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού. σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια ΔΕΗ – παραγωγών ΑΠΕ εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν μια άλλη ΔΕΗ, υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και όχι της αισχροκέρδειας.
6. Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές: προτείνουμε τον διαχωρισμό του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, ώστε η επιχείρηση να μην χρεώνεται για ποσά που ουσιαστικά εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου.
7. Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους: Καμία νέα ρύθμιση δεν πρέπει να ψηφίζεται χωρίς προηγούμενη αποτίμηση της επίπτωσής της στη λειτουργία και στη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Κάθε νέα ψηφιακή ή κανονιστική υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρόνο και υποστήριξη προσαρμογής. Ενώ για αμιγώς τυπικές και μη ουσιώδεις παραλείψεις τα πρόστιμα πρέπει να μειωθούν δραστικά ή και να μηδενίζονται. ενισχύουμε τον ρόλο του πιστοποιημένου λογιστή, προχωράμε σε ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια και δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όπου κάθε επιχείρηση θα βλέπει όλες τις προθεσμίες και υποχρεώσεις της.
8. Πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση: Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων με πρόσβαση για ΜμΕ, στοχευμένα κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες. Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα voucher αγοράς λογισμικού. Χρειάζεται επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, εκπαίδευση και υποστήριξη στην εφαρμογή. Δημιουργούμε επίσης δίκτυο τεχνογνωσίας που θα συνδέει επιχειρήσεις με ειδικούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας.
9. Συνεργασίες χωρίς απώλεια αυτονομίας: Τα κίνητρα συνεργασίας πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικά, χωρίς να προϋποθέτουν απώλεια της αυτονομίας ή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.
10. Μεγέθυνση για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα: Μια επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και παραγωγική, παραμένοντας μικρή. Για όσες, όμως, θέλουν και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, η δημόσια πολιτική πρέπει να αφαιρεί εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση. Χρειάζεται επίσης μεταβατική τεχνική υποστήριξη όταν η ανάπτυξη της επιχείρησης ενεργοποιεί νέες λογιστικές, διοικητικές ή εργασιακές υποχρεώσεις, χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων ή στους κανόνες του δημόσιου συμφέροντος.
• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.
• Μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%.
• Απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης.
• Αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.
• Έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.
• Μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο.
Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.
Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.
Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.
Στο πλαίσιο αυτό, «η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή παραδείγματος με τη συγκρότηση ενός Νέου Παραγωγικού Μοντέλου, το οποίο δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν, να πετύχει η 7ετία της ΝΔ» σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ σταχυολόγησε ανάμεσα στις προτάσεις του:
- Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής,
- άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα,
- κατάργηση προκαταβολής φόρου
- χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση,
- διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία,
- μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους.
Κανόνες για όλους
«Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους», όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, προτρέποντας τους παριστάμενους επιχειρηματίες «να χτίσουμε μια Ελλάδα που παράγει περισσότερα, μοιράζει δικαιότερα». «Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε», επισήμανε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση στις τράπεζες.
Τράπεζες και ΔΕΗ
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από τις Τράπεζες έχουν και τίτλο «Ένωση Ελληνικών Τραπεζών». Λένε... Που είναι τα καρτέλ στην οικονομία; Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από αυτό, με τίτλο: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Είναι 4 και τους εκπροσωπεί έχουν και Ένωση. Εναρμονισμένες πρακτικές παντού. Υπερβολικές χρεώσεις παντού και φυσικά τα επιτόκια χορηγήσεων να είναι στο θεό… τα επιτόκια καταθέσεων να είναι στο ναδίρ...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας υπεραμύνθηκε της πρότασής του για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, παράλληλα με την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. «Χρειάζεται μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ψάξτε να βρείτε τη διαφημιστική πίτα της ΔΕΗ ενώ έχει το 50% των καταναλωτών έχει 170 εκατ. ευρώ διαφημιστικό κόστος, όλοι οι ανταγωνιστές της μαζί που έχουν το άλλο 50% έχουν 15 εκ. Όποιος μιλάει ελληνικά παίρνει διαφήμιση. Είδες η ΔΕΗ;» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
Η «εργαλειοθήκη» της ΕΛ.Α.Σ για τους μικρομεσαίους:
Οι πέντε θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης
Πρώτον, Πιστεύουμε ότι μέσα στους κόλπους της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας που ασφυκτιούν και ψάχνουν τρόπους να εκδηλωθούν στην πράξη. Εμείς, αυτά τα κύτταρα καινοτομίας θα προσπαθήσουμε να τα απεγκλωβίσουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούν.
Δεύτερον, Ξέρουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αποκλεισμένη από τις κρατικές προμήθειες με τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και την καρτελοποίηση όλων των κρίσιμων αγορών. Εμείς, αυτή την κατάσταση θα την ανατρέψουμε.
Τρίτον, Σταδιακά θα δημιουργήσουμε νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς και εργαλεία, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στόχους, σχέδιο για την επίτευξή τους και ανθρώπους να το υλοποιήσουν.
Τέταρτον, Θα επιδιώξουμε για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς λόγους να ξαναδημιουργήσουμε σταδιακά αγορά. Τη βασική προϋπόθεση των επενδύσεων.
Και πέμπτον, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τον δημοσιονομικό κανόνα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που συμβαίνουν σεισμικές δονήσεις στο παγκόσμιο σύστημα. Το πρόγραμμα μας είναι αυστηρά κοστολογημένο. Άλλωστε ξέρετε εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές.
Σε αυτές, λοιπόν, τις πέντε θέσεις στηρίζεται ο νέος κύκλος ανάπτυξης που θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε με μια νέα εθνική στρατηγική που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια.
Και με στόχο:
• Να παράγουμε περισσότερα.
• Να μοιράζουμε δικαιότερα.
• Να ζούμε καλύτερα
Δέκα εργαλεία για να διαχυθεί η ανάπτυξη στην κοινωνία
1. Ρευστότητα που μένει στην επιχείρηση, πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς που δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού. Παράλληλα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.
2. Βιώσιμη ρύθμιση χρέους: Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια. Με την αξιοπιστία ότι μόνο η δική μας κυβέρνηση έκανε και πέτυχε κάτι παρόμοιο.
3. Χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση: Ενισχύουμε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διευρύνουμε τα εργαλεία μικροπιστώσεων και εγγυοδοσίας, ώστε μια βιώσιμη επένδυση να μην αποκλείεται επειδή δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.
4. Διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία: Στις επιχειρηματικές δράσεις του ΕΣΠΑ το 2018 εφαρμόστηκε η λογική της άμεσης αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας: Δημοσιευμένα και μετρήσιμα κριτήρια, ίδια για όλους και συγκεκριμένοι χρόνοι αξιολόγησης.
5. Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους με τις παρεμβάσεις: α). Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ. β). Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία. γ). Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. δ). Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.
Η δική μας ενεργειακή πολιτική προσβλέπει σε προβλέψιμες τιμές, μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού. σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια ΔΕΗ – παραγωγών ΑΠΕ εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς. Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν μια άλλη ΔΕΗ, υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και όχι της αισχροκέρδειας.
6. Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές: προτείνουμε τον διαχωρισμό του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, ώστε η επιχείρηση να μην χρεώνεται για ποσά που ουσιαστικά εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου.
7. Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους: Καμία νέα ρύθμιση δεν πρέπει να ψηφίζεται χωρίς προηγούμενη αποτίμηση της επίπτωσής της στη λειτουργία και στη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Κάθε νέα ψηφιακή ή κανονιστική υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρόνο και υποστήριξη προσαρμογής. Ενώ για αμιγώς τυπικές και μη ουσιώδεις παραλείψεις τα πρόστιμα πρέπει να μειωθούν δραστικά ή και να μηδενίζονται. ενισχύουμε τον ρόλο του πιστοποιημένου λογιστή, προχωράμε σε ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια και δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όπου κάθε επιχείρηση θα βλέπει όλες τις προθεσμίες και υποχρεώσεις της.
8. Πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση: Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων με πρόσβαση για ΜμΕ, στοχευμένα κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες. Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα voucher αγοράς λογισμικού. Χρειάζεται επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, εκπαίδευση και υποστήριξη στην εφαρμογή. Δημιουργούμε επίσης δίκτυο τεχνογνωσίας που θα συνδέει επιχειρήσεις με ειδικούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας.
9. Συνεργασίες χωρίς απώλεια αυτονομίας: Τα κίνητρα συνεργασίας πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικά, χωρίς να προϋποθέτουν απώλεια της αυτονομίας ή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.
10. Μεγέθυνση για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα: Μια επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και παραγωγική, παραμένοντας μικρή. Για όσες, όμως, θέλουν και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, η δημόσια πολιτική πρέπει να αφαιρεί εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση. Χρειάζεται επίσης μεταβατική τεχνική υποστήριξη όταν η ανάπτυξη της επιχείρησης ενεργοποιεί νέες λογιστικές, διοικητικές ή εργασιακές υποχρεώσεις, χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων ή στους κανόνες του δημόσιου συμφέροντος.
Ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα
• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.
• Μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%.
• Απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης.
• Αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.
• Έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.
• Μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο.
Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους
Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.
Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.
Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.
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