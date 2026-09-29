Πλεύρης στο Politico: Έως το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών σε τρίτη χώρα

Tτο εγχείρημα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σημειώνει στη συνέντευξή του ο υπουργός Μετανάστευσης