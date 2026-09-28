Ο Σκέρτσος θέτει τον «χρυσό κανόνα» της χρήσιμης διακυβέρνησης: Ισχυρότερη οικονομία, περισσότερες δουλειές, λιγότερο χρέος

«Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο» αναφέρει για το ενδεχόμενο μιας νέας κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κυριάκου Μητσοτάκη.



Όπως επισημαίνει, βασικό κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι η διάρκεια μιας κυβέρνησης, αλλά το κατά πόσο αξιοποιεί τον πολιτικό χρόνο που διαθέτει και σε ποια κατάσταση παραδίδει τη χώρα σε σχέση με αυτήν που παρέλαβε.



Χέλμουτ Κολ και της 'Ανγκελα Μέρκελ στη Γερμανία, του Τόνι Μπλερ στη Βρετανία, του Φελίπε Γκονζάλεθ στην Ισπανία και του Μαρκ Ρούτε στην Ολλανδία, υπογραμμίζει ότι κανένας δείκτης δεν αρκεί από μόνος του αν δεν εξετάζεται σε συνδυασμό με την απασχόληση, το δημόσιο χρέος και τα εισοδήματα.



«Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο», σημειώνει χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι από το 2019 έως το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 11% και το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά περίπου 13%, η ανεργία μειώθηκε πάνω από 50%, ενώ το δημόσιο χρέος από 183,7% το 2019 μειώθηκε σε 146,6% του ΑΕΠ το 2025.







Ο κ. Σκέρτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο gov.gr, το οποίο διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στο κράτος δικαίου, με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα να έχουν μειωθεί από 7 σε 4, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες.



Για τις αλλαγές στη δημόσια υγεία ο κ. Σκέρτσος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις, στον προσωπικό γιατρό, στην αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και στα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, που έχει πλέον στη διάθεσή του ο πολίτης.



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«Γιατί τελικά σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει να μετατρέπεις τον πολιτικό χρόνο σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο για μια χώρα πιο ανθεκτική, ισχυρή και δίκαιη από αυτήν που παραλάβαμε» καταλήγει.





Στο ερώτημα «πότε μια κυβέρνηση είναι πραγματικά χρήσιμη για μια χώρα», απαντά σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος , με αφορμή την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο μιας νέας κυβερνητικής θητείας τουΌπως επισημαίνει, βασικό κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι η διάρκεια μιας κυβέρνησης, αλλά το κατά πόσο αξιοποιεί τον πολιτικό χρόνο που διαθέτει και σε ποια κατάσταση παραδίδει τη χώρα σε σχέση με αυτήν που παρέλαβε.Επικαλούμενος παραδείγματα μακρόχρονης διακυβέρνησης από ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, όπως τουκαι τηςστη Γερμανία, τουστη Βρετανία, τουστην Ισπανία και τουστην Ολλανδία, υπογραμμίζει ότι κανένας δείκτης δεν αρκεί από μόνος του αν δεν εξετάζεται σε συνδυασμό με την απασχόληση, το δημόσιο χρέος και τα εισοδήματα.«Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο», σημειώνει χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι από το 2019 έως το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 11% και το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά περίπου 13%, η ανεργία μειώθηκε πάνω από 50%, ενώ το δημόσιο χρέος από 183,7% το 2019 μειώθηκε σε 146,6% του ΑΕΠ το 2025.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, επίσης, στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας ότι η χώρα μας ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική της ικανότητα, διεύρυνε τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναβάθμισε τον ενεργειακό και γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.Ο κ. Σκέρτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο gov.gr, το οποίο διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στο κράτος δικαίου, με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα να έχουν μειωθεί από 7 σε 4, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες.Για τις αλλαγές στη δημόσια υγεία ο κ. Σκέρτσος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις, στον προσωπικό γιατρό, στην αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και στα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, που έχει πλέον στη διάθεσή του ο πολίτης.Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι ο «χρυσός κανόνας» μιας χρήσιμης διακυβέρνησης είναι: Να παραδίδει ισχυρότερη οικονομία. Με περισσότερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα. Με λιγότερο χρέος και περισσότερες επενδύσεις. Με αποτελεσματικότερο κράτος, ισχυρή άμυνα και καλύτερους θεσμούς.«Γιατί τελικά σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει να μετατρέπεις τον πολιτικό χρόνο σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο για μια χώρα πιο ανθεκτική, ισχυρή και δίκαιη από αυτήν που παραλάβαμε» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



Πότε μια κυβέρνηση είναι πραγματικά χρήσιμη για μια χώρα;

Χθες επιχείρησα να απαντήσω σε έναν παράξενο «κανόνα» που εμφανίζεται τελευταία στη δημόσια συζήτηση: ότι δύο θητείες αποτελούν περίπου το φυσικό όριο μιας κυβέρνησης και ότι η διεκδίκηση μιας τρίτης συνιστά πολιτική ή ακόμη και δημοκρατική «ανορθογραφία».

Τα διεθνή παραδείγματα αρκούν για να απαντήσουν σε αυτό. Από τον Kohl και τη Merkel μέχρι τον Blair, τον González και τον Rutte, πολλές ώριμες ευρωπαϊκές δημοκρατίες επέλεξαν τον ίδιο ηγέτη ή την ίδια κυβέρνηση για περισσότερες από δύο θητείες.

Η εναλλαγή στην εξουσία είναι θεμελιώδης δυνατότητα κάθε δημοκρατίας. Δεν αποτελεί όμως αυτοσκοπό. Την απόφαση την παίρνουν κάθε φορά οι πολίτες.

Ας θέσουμε, λοιπόν, ένα δυσκολότερο ερώτημα: τι κάνει μια κυβέρνηση, που αποδεικνύεται πολιτικά ανθεκτική στον χρόνο, πραγματικά χρήσιμη για μια χώρα -και όχι απλά εκλογικά επιτυχημένη;

Η διάρκεια από μόνη της δεν αποτελεί επιτυχία. Το κρίσιμο είναι τι κάνει μια κυβέρνηση με τον χρόνο που της εμπιστεύονται οι πολίτες και σε ποια κατάσταση παραδίδει τη χώρα σε σχέση με αυτήν που παρέλαβε.

Και εδώ τα διεθνή παραδείγματα έχουν ενδιαφέρον.

🇩🇪 Ο Helmut Kohl κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 45%, αλλά αυξήθηκαν επίσης το δημόσιο χρέος και η ανεργία — βεβαίως μέσα στην εξαιρετική συγκυρία της γερμανικής επανένωσης.

🇪🇸 Στην Ισπανία του Felipe González το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 46%, όμως η ανεργία από 16,3% έφτασε στο 22,5% και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά.

🇬🇧 Αντίθετα, στη Βρετανία του Tony Blair η ανάπτυξη συνδυάστηκε με χαμηλότερη ανεργία και σχετικά σταθερό χρέος.

🇳🇱 Ενώ στην Ολλανδία του Mark Rutte συνυπήρξαν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, χαμηλότερη ανεργία και μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Άρα κανένας δείκτης δεν αρκεί μόνος του.

Δεν αρκεί να αυξάνεται το ΑΕΠ αν δεν δημιουργούνται δουλειές. Δεν αρκεί να αυξάνονται τα εισοδήματα αν αυτό γίνεται με περισσότερο χρέος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Και δεν αρκεί μια κυβέρνηση να επανεκλέγεται. Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο.

Αν εφαρμόσουμε το ίδιο μέτρο στην Ελλάδα θα διαπιστώσουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας συνδυάζεται με τη μείωση του χρέους, την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης και την ψηφιακή αλλαγή του κράτους.

📊 Από το 2019 έως το 2025, μέσα από πανδημία, ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικές αναταράξεις, το πραγματικό ΑΕΠ (καθαρό από πληθωρισμό) αυξήθηκε περίπου 11% και το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά περίπου 13% (μετά τον πληθωρισμό), η ανεργία έχει μειωθεί πάνω από 50%, από 17,3% το 2019 σε επίπεδα κάτω του 8% τον Ιούλιο του 2026, ενώ το δημόσιο χρέος από 183,7% το 2019 μειώθηκε σε 146,6% του ΑΕΠ το 2025 (από 210% στην κορύφωση της πανδημίας).

🌍 Η Ελλάδα ενίσχυσε σημαντικά και την αμυντική της ικανότητα, με ένα μακροχρόνιο εξοπλιστικό πρόγραμμα €28 δισ., διεύρυνε τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναβάθμισε τον ενεργειακό και γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

🛜 Το κράτος επίσης άλλαξε. Το gov.gr διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, περιορίζοντας γραφειοκρατία, ουρές και χαμένες εργατοώρες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πάνω από τον μέσο όρο του OECD στον δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

👩‍⚖️ Στο κράτος δικαίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από 7 σε 4, με την έκθεση του 2026 να καταγράφει πρόοδο σε όλες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παραμένουν αδυναμίες.

⚕️Και στη δημόσια υγεία, ένα σύστημα προσανατολισμένο παραδοσιακά κυρίως στη θεραπεία στρέφεται περισσότερο στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα: προληπτικές εξετάσεις, προσωπικός γιατρός, αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία.

Αυτό σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα ή ότι δεν έγιναν λάθη; Ασφαλώς όχι. Ακριβώς εδώ, όμως, βρίσκεται η ουσία της πολιτικής σταθερότητας.

Σταθερότητα δεν σημαίνει να μένουν τα πράγματα ίδια. Σημαίνει να έχεις τον χρόνο να τα αλλάζεις. Να κάνεις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να μην αποδίδουν σε έξι μήνες αλλά μετά από κάποια χρόνια. Να διορθώνεις παθογένειες δεκαετιών. Να δημιουργείς δημοσιονομικό χώρο αντί να υποθηκεύεις το μέλλον της επόμενης γενιάς. Και η επόμενη κρίση να βρίσκει τη χώρα ισχυρότερη, όχι πιο ευάλωτη.

Αυτός είναι ίσως ο πραγματικός «χρυσός κανόνας» μιας χρήσιμης διακυβέρνησης:

Να παραδίδει ισχυρότερη οικονομία. Με περισσότερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα. Με λιγότερο χρέος και περισσότερες επενδύσεις. Με αποτελεσματικότερο κράτος, ισχυρή άμυνα και καλύτερους θεσμούς.

Γιατί τελικά σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει να μετατρέπεις τον πολιτικό χρόνο σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο για μια χώρα πιο ανθεκτική, ισχυρή και δίκαιη από αυτήν που παραλάβαμε.

28.09.2026, 23:06