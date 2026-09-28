Ταχιάος: Δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτηρίου στην Κυψέλη, μην βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την Πλάκα
Ταχιάος: Δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτηρίου στην Κυψέλη, μην βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την Πλάκα
Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα νέο πρόβλημα, επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που ζήτησε για την τραγωδία στην Πλάκα αναμονή για τα αποτελέσματα των ερευνών
«Η Πολιτεία έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή στην Κυψέλη, με σταθερές δεσμεύσεις». Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο ERTNews, ο οποίος επισήμανε ότι σύμφωνα με τους μηχανικούς, δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτιρίου. Τόνισε επίσης ότι όλα τα κτίρια που έχουν θιγεί θα αποκατασταθούν, όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου της Γραμμής 4. Ο Μετροπόντικας, όπως είπε, δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα νέο πρόβλημα.
Ο κ. Ταχιάος επεσήμανε ότι ο όρος «στατικότητα» που χρησιμοποιείται ευρέως στη δημόσια συζήτηση επιδέχεται διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες. Γι' αυτό, όπως είπε, χρειάζεται προσοχή ώστε να μη δημιουργείται δυσανάλογη ανησυχία. Εξήγησε πως η ανάγκη αποκατάστασης ενός κτιρίου είναι διαφορετικό ζήτημα από τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσων μένουν σε αυτό. Κάθε κτίριο εξετάζεται χωριστά, με τα δικά του χαρακτηριστικά. «Δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο. Πρέπει όμως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά», σημείωσε.
Ο κ. Ταχιάος ζήτησε να υπάρξει σαφής διάκριση της ανάγκης αποκατάστασης των κτιρίων από τυχόν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων. Όπως εξήγησε, ο ίδιος μεταφέρει την άποψη των μηχανικών πως δεν υπάρχει ανάγκη εκκένωσης κάποιου κτιρίου, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη των αποκαταστάσεων. «Δεν έχουμε εικόνα ότι πρέπει να υπάρξει εκκένωση των κτιρίων. Αυτό λένε οι μηχανικοί και αυτή είναι η διατύπωση στην οποία θέλω να μείνω», είπε χαρακτηριστικά.
Σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στην Κυψέλη, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε να αποκατασταθεί η ακρίβεια στη δημόσια συζήτηση, καθώς στοιχεία που έχουν ήδη δοθεί επαναλαμβάνονται συχνά με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και αποδίδονται διαστρεβλωμένα. Από τα 35 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 14 οδηγούνται σε πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ θα δώσουν το μέτρο των επεμβάσεων και από εκεί και πέρα η αποκατάσταση είναι υποχρέωση του αναδόχου. «Καλό είναι να μην παίζουμε με τους ανθρώπους», σημείωσε αναφερόμενος σε όσα ακούγονται.
Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι οι επεμβάσεις θα γίνουν με τεκμηρίωση και όχι «στα τυφλά», με βάση τις μελέτες που εκπονούνται αυτή τη στιγμή. Κάθε κτίριο αποτελεί προτεραιότητα, γιατί σε κάθε κτίριο υπάρχουν άνθρωποι με ανησυχίες. Υπάρχουν οι πόροι για να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις σε όλα. Αν χρειαστεί κάποιος να απομακρυνθεί προσωρινά όσο θα γίνονται εργασίες στο σπίτι του, η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. «Όλα θέλουν μία μελέτη, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία ολιγωρία στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελληνικό Μετρό, όσο και για το Υπουργείο.
Ο κ. Ταχιάος απάντησε σε όσους ζητούν να «παρέμβει η Πολιτεία». «Η Ελληνικό Μετρό είναι η Πολιτεία», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η χάραξη της Γραμμής 4, η δημοπράτηση και οι τεχνικές επιλογές του έργου έγιναν επί προηγούμενης κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο σχεδιασμό με εμπιστοσύνη στον δημόσιο φορέα που τον εκπόνησε και διαθέτει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη διάνοιξη σηράγγων στη χώρα. «Αισθανόμαστε ασφάλεια με την Ελληνικό Μετρό. Είναι μία εταιρεία η οποία εκπροσωπεί το Δημόσιο και θεωρώ λάθος το ότι στοχοποιείται με τον τρόπο που βλέπουμε».
Σε ερώτηση για την εμπλοκή του Δημάρχου Αθηναίων, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει μια θετική και δημιουργική σχέση. Όπως είπε, στόχος είναι ο κύριος Δούκας να βοηθήσει ουσιαστικά. «Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θα εξορκίσω κάθε προσπάθεια πολιτικοποίησης του ζητήματος, ακόμα και αν προκληθώ. Με απλά λόγια, δεν θα «τσιμπήσω»».
Αναφερόμενος στους κατοίκους της περιοχής, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν αφορά μόνο όσους ακούγονται δημόσια. Αφορά και όλους εκείνους που είδαν στα σπίτια τους ρωγμές να ανοίγουν και πόρτες να μην κλείνουν και είναι πολύ περισσότεροι από όσους εμφανίζονται δημόσια. «Σε αυτούς οφείλουμε εξηγήσεις και τους λέμε ότι θα κάνουμε το παν ώστε τα σπίτια τους να αποκατασταθούν. Αυτό έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, γι΄ αυτό δουλεύουμε».
Για την τραγωδία στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε να μη βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Σημείωσε ότι το θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο είναι πολύ σοβαρό και ότι δεν υπάρχει κενό κανονισμών. Το δίδαγμα, όπως είπε, είναι ο τακτικός έλεγχος από πιστοποιημένους επαγγελματίες των εγκαταστάσεων στα σπίτια.
«Πολλές φορές προηγούνται δυστυχώς πολύ τραγικές καταστάσεις για να πάρουμε τα διδάγματά μας», είπε για να προσθέσει ότι η Πολιτεία θέτει κανόνες και ελέγχει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη του καθενός για το σπίτι του και την εγκατάστασή του. «Τα διδάγματα όμως δεν αφορούν μόνο το πώς το Δημόσιο αντιμετωπίζει τον πολίτη, αλλά και το πώς ο πολίτης στέκεται απέναντι στον εαυτό του και την περιουσία του. Δεν είναι δυνατόν πίσω από τον καθένα να υπάρχει ένας επόπτης. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, και αυτή αφορά ζωές και περιουσίες».
Ο κ. Ταχιάος επεσήμανε ότι ο όρος «στατικότητα» που χρησιμοποιείται ευρέως στη δημόσια συζήτηση επιδέχεται διαφορετικές κατά περίπτωση ερμηνείες. Γι' αυτό, όπως είπε, χρειάζεται προσοχή ώστε να μη δημιουργείται δυσανάλογη ανησυχία. Εξήγησε πως η ανάγκη αποκατάστασης ενός κτιρίου είναι διαφορετικό ζήτημα από τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσων μένουν σε αυτό. Κάθε κτίριο εξετάζεται χωριστά, με τα δικά του χαρακτηριστικά. «Δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο. Πρέπει όμως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά», σημείωσε.
Ο κ. Ταχιάος ζήτησε να υπάρξει σαφής διάκριση της ανάγκης αποκατάστασης των κτιρίων από τυχόν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων. Όπως εξήγησε, ο ίδιος μεταφέρει την άποψη των μηχανικών πως δεν υπάρχει ανάγκη εκκένωσης κάποιου κτιρίου, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη των αποκαταστάσεων. «Δεν έχουμε εικόνα ότι πρέπει να υπάρξει εκκένωση των κτιρίων. Αυτό λένε οι μηχανικοί και αυτή είναι η διατύπωση στην οποία θέλω να μείνω», είπε χαρακτηριστικά.
Σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στην Κυψέλη, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε να αποκατασταθεί η ακρίβεια στη δημόσια συζήτηση, καθώς στοιχεία που έχουν ήδη δοθεί επαναλαμβάνονται συχνά με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και αποδίδονται διαστρεβλωμένα. Από τα 35 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 14 οδηγούνται σε πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ θα δώσουν το μέτρο των επεμβάσεων και από εκεί και πέρα η αποκατάσταση είναι υποχρέωση του αναδόχου. «Καλό είναι να μην παίζουμε με τους ανθρώπους», σημείωσε αναφερόμενος σε όσα ακούγονται.
«Να αποκατασταθεί η ακρίβεια στη δημόσια συζήτηση»
Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι οι επεμβάσεις θα γίνουν με τεκμηρίωση και όχι «στα τυφλά», με βάση τις μελέτες που εκπονούνται αυτή τη στιγμή. Κάθε κτίριο αποτελεί προτεραιότητα, γιατί σε κάθε κτίριο υπάρχουν άνθρωποι με ανησυχίες. Υπάρχουν οι πόροι για να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις σε όλα. Αν χρειαστεί κάποιος να απομακρυνθεί προσωρινά όσο θα γίνονται εργασίες στο σπίτι του, η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. «Όλα θέλουν μία μελέτη, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία ολιγωρία στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Αυτό ισχύει τόσο για την Ελληνικό Μετρό, όσο και για το Υπουργείο.
Ο κ. Ταχιάος απάντησε σε όσους ζητούν να «παρέμβει η Πολιτεία». «Η Ελληνικό Μετρό είναι η Πολιτεία», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η χάραξη της Γραμμής 4, η δημοπράτηση και οι τεχνικές επιλογές του έργου έγιναν επί προηγούμενης κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο σχεδιασμό με εμπιστοσύνη στον δημόσιο φορέα που τον εκπόνησε και διαθέτει τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη διάνοιξη σηράγγων στη χώρα. «Αισθανόμαστε ασφάλεια με την Ελληνικό Μετρό. Είναι μία εταιρεία η οποία εκπροσωπεί το Δημόσιο και θεωρώ λάθος το ότι στοχοποιείται με τον τρόπο που βλέπουμε».
Σε ερώτηση για την εμπλοκή του Δημάρχου Αθηναίων, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει μια θετική και δημιουργική σχέση. Όπως είπε, στόχος είναι ο κύριος Δούκας να βοηθήσει ουσιαστικά. «Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θα εξορκίσω κάθε προσπάθεια πολιτικοποίησης του ζητήματος, ακόμα και αν προκληθώ. Με απλά λόγια, δεν θα «τσιμπήσω»».
Αναφερόμενος στους κατοίκους της περιοχής, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν αφορά μόνο όσους ακούγονται δημόσια. Αφορά και όλους εκείνους που είδαν στα σπίτια τους ρωγμές να ανοίγουν και πόρτες να μην κλείνουν και είναι πολύ περισσότεροι από όσους εμφανίζονται δημόσια. «Σε αυτούς οφείλουμε εξηγήσεις και τους λέμε ότι θα κάνουμε το παν ώστε τα σπίτια τους να αποκατασταθούν. Αυτό έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, γι΄ αυτό δουλεύουμε».
Για την τραγωδία στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε να μη βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Σημείωσε ότι το θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο είναι πολύ σοβαρό και ότι δεν υπάρχει κενό κανονισμών. Το δίδαγμα, όπως είπε, είναι ο τακτικός έλεγχος από πιστοποιημένους επαγγελματίες των εγκαταστάσεων στα σπίτια.
«Να μην βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την Πλάκα»
«Πολλές φορές προηγούνται δυστυχώς πολύ τραγικές καταστάσεις για να πάρουμε τα διδάγματά μας», είπε για να προσθέσει ότι η Πολιτεία θέτει κανόνες και ελέγχει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη του καθενός για το σπίτι του και την εγκατάστασή του. «Τα διδάγματα όμως δεν αφορούν μόνο το πώς το Δημόσιο αντιμετωπίζει τον πολίτη, αλλά και το πώς ο πολίτης στέκεται απέναντι στον εαυτό του και την περιουσία του. Δεν είναι δυνατόν πίσω από τον καθένα να υπάρχει ένας επόπτης. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, και αυτή αφορά ζωές και περιουσίες».
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