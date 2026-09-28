Ταχιάος: Δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτηρίου στην Κυψέλη, μην βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την Πλάκα

Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα νέο πρόβλημα, επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που ζήτησε για την τραγωδία στην Πλάκα αναμονή για τα αποτελέσματα των ερευνών