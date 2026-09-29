Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με κέρδη η ΝΔ με 29,6%, δεύτερη με μικρές απώλειες η ΕΛΑΣ με 15,4%, τρίτο με άνοδο στο 14% το ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα το 67% εκτιμά ότι οι μετακινήσεις στελεχών γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος με το 27% να θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής, το 47% εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, με περισσότερα κόμματα και δυσκολότερο σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, θα αποτελούσε κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα ενώ τη μεγαλύτερη απήχηση συγκεντρώνει η πρόταση σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε σχέση με τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά» και την ετήσια «πατριωτική εισφορά»