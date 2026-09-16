Pulse: Στο 30,5% ανέβηκε η ΝΔ, στο 17% σταθερά η ΕΛΑΣ, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, έπεσε στην 7η θέση με 5,5% η Καρυστιανού

Στις 13,5 μονάδες ανέβηκε το προβάδισμα της ΝΔ - Στο 32% οι θετικές γνώμες για την παρουσία και τις προτάσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στο 25% για Τσίπρα και Ανδρουλάκη - Εννιά κόμματα παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή - Ελαφρά μείωση της ανησυχίας για τα ελληνοτουρκικά, από το 56% στο 54%