Διμέτωπος και πάλι από τον Ανδρουλάκη κατά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ, «μην αφήνετε τίποτε να πέσει κάτω ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της εναντίον της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, αλλά και στα στελέχη της ΕΛΑΣ τα οποία κατηγόρησε για επιχείρηση παραχάραξης της Ιστορίας, έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας πριν από λίγο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, παρουσία των Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Ευάγγελου Αποστολάκη, που εντάχθηκαν στην ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.«Μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Όπως χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης», υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στους βουλευτές προκειμένου να περιγράψει το πλαίσιο των πολιτικών αντιπαραθέσεων με φόντο τις εκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης ναι μεν επανέλαβε ότι η αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες οι επιθέσεις ή οι όποιες αιχμές από το κόμμα Τσίπρα.«Εμείς έχουμε ομάδα, έχουμε σοβαρό πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία, δείχνουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις», τόνισε και με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στη συνεδρίαση υπογράμμισε όσον αφορά την αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα: «Και, επειδή είναι και παρών ο Πρόεδρος, να θυμίσουμε: «φάγαμε» όλο το κύμα του πρώτου μνημονίου. Δεν ήθελε τότε η τρόικα να πουληθούν όλα τα «κόκκινα» δάνεια σε funds; Ήθελαν μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήθελε τότε η τρόικα να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να διευκολύνουμε τους πλειστηριασμούς και να είναι ηλεκτρονικοί; Ήθελε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ; Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσσει την Ιστορία. Διότι, παρακολουθώ στα πάνελ ότι κάποιοι προσπαθούν να πουν «εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια». Ποια χώρα; Αυτήν που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο, που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του κ. Ανδρουλάκη είναι τα εξής:Έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα μετατρέπονται σε μπίζνες, ακόμη και η αγωνία του κόσμου για ένα χαμηλό ενοίκιο. Σου λένε: «σε καταλαβαίνουμε», και τι κάνουν; Η λύση είναι η μπίζνα με τους μεγαλοεργολάβους. Είναι το ίδιο με την παιδεία. Η φιλοσοφία της κυβέρνησης ήταν: «Το παιδί σου δεν πέρασε, δεν έχω καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, εκμεταλλεύομαι την αγωνία σου και, αντί να σου κάνω ένα καλό μη κρατικό-μη κερδοσκοπικό, σου κάνω μία μπίζνα με κάποιους από μία άλλη χώρα για να μετατρέψουν ένα κολλέγιο σε πανεπιστήμιο».Είναι μία ρύθμιση που κατοχυρώνει τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων σε χαμηλότερο ΦΠΑ και δημιουργεί ένα πρόγραμμα-γέφυρα για τα νησιά άνω των 3.100 και ως 130.000 κατοίκων, με τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ. Σε αυτόν θα πιστώνεται η διαφορά μεταξύ των εσόδων ΦΠΑ που θα προέκυπταν από τις ίδιες συναλλαγές, αν εφαρμοζόταν ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής.Π.χ. στη Ρόδο, να μη χάνονται τα έσοδα από την αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά να μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό, και να επενδύονται σε υποδομές για να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων και να βελτιώσουμε τη ζωή των νησιωτών.Εμείς λέμε να αξιοποιήσουμε τις ευελιξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς μέσω ενός προγράμματος που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγεται METSAF, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει κάλυψη από το κράτος-μέλος έως 70% της παραπάνω επιβάρυνσης από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να υπάρχει επιδότηση 0,50 ευρώ ανά λίτρο, ώστε οι αλιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων.Όταν ένας υπουργός πριν από μερικές εβδομάδες δηλώνει πως «αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός, δεν γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνει», αλλά μέσα σε 15 ημέρες αλλάζει άποψη, αυτό είναι νίκη του κόμματος που επιμένει σε κάτι, όχι από εμμονή, αλλά από κοινωνική ανάγκη. Και η κοινωνική ανάγκη φαίνεται από την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρομεσαίοι.Διότι, αν το ιδιωτικό χρέος αυξάνει με ένα Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει το ιδιωτικό χρέος των μικρομεσαίων μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης; Πώς τους δίνουμε οξυγόνο αντοχής για αυτά που έρχονται;Η πρότασή μας πίεσε τη Νέα Δημοκρατία. Έχει φέρει μία ρύθμιση. Εμείς, βέβαια, θα επιμείνουμε στο δικό μας πλαίσιο, που τους αφορά όλους. Και αυτούς που ήταν σε 24 και 48 δόσεις, και όχι μόνο όσους είχαν υπαχθεί σε 72 δόσεις. Δεν έχει καμία λογική να τους αποκλείσεις.Η προστασία της πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Όχι μόνο δεν την ψήφισε η αριστερά τότε, όχι μόνο σε δεύτερο χρόνο την κατάργησαν και την αποτελείωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ έρχονται με έναν απίθανο τρόπο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας να μας πουν "καλά, μιλάτε για το ισπανικό μοντέλο όταν ξεσηκώνονται στην Ισπανία κατά του Σάντσεθ;".