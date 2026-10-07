H διπλωματία της εικόνας: Η φωτογραφία με νόημα ανάμεσα στους Μητσοτάκη και Ρούμπιο

Μια φωτογραφία με ιδιατερη σημειολογία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο τραπεζάκι ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ