H διπλωματία της εικόνας: Η φωτογραφία με νόημα ανάμεσα στους Μητσοτάκη και Ρούμπιο
H διπλωματία της εικόνας: Η φωτογραφία με νόημα ανάμεσα στους Μητσοτάκη και Ρούμπιο
Μια φωτογραφία με ιδιατερη σημειολογία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο τραπεζάκι ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Μια φωτογραφία με ιδιαίτερη σημειολογία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρισκόταν στο τραπεζάκι ανάμεσα στους δύο καναπέδες που κάθισαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο: Ηταν μια εικόνα από την ιστορική ομιλία του κ.Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, τον Μάιο του 2022.
Η φωτογραφία βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού από τότε, ωστόσο, αυτή τη φορά μπήκε σε περίοπτη θέση υπηρετώντας τη «διπλωματία της εικόνας», αφού οι μικρές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις στιγμών ιδιαίτερων για τις σχέσεις των δύο χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το αμερικανικό Κογκρέσο για μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεκτός θερμά από μέλη της Γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από αυτούς τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το κατέγραψε.
Η φωτογραφία βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού από τότε, ωστόσο, αυτή τη φορά μπήκε σε περίοπτη θέση υπηρετώντας τη «διπλωματία της εικόνας», αφού οι μικρές λεπτομέρειες λειτουργούν πολλές φορές ως επισημάνσεις στιγμών ιδιαίτερων για τις σχέσεις των δύο χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το αμερικανικό Κογκρέσο για μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεκτός θερμά από μέλη της Γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από αυτούς τους γερουσιαστές που είχε υποστηρίξει θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το κατέγραψε.
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