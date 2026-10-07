Γερμανός τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στα Σφακιά, μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική
Γερμανός τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος στα Σφακιά, μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας έχει τις αισθήσεις του
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (07/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σφακίων, έπειτα από πτώση Γερμανού τουρίστα από μεγάλο ύψος.
Σύμφωνα με το neakriti.gr στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα και την ασφαλή παράδοσή του στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας έχει τις αισθήσεις του, ενώ οι επιχειρήσεις για την προσέγγιση και τη μεταφορά του βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το neakriti.gr στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα και την ασφαλή παράδοσή του στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρίστας έχει τις αισθήσεις του, ενώ οι επιχειρήσεις για την προσέγγιση και τη μεταφορά του βρίσκονται σε εξέλιξη.
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