Απομονώθηκε μια φράση μου, λέει η Μελέτη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους
Απομονώθηκε μια φράση μου, λέει η Μελέτη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους
Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως «αντίπαλος» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, υπογράμμισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, απάντησε η Ελεονώρα Μελέτη, υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκε μία φράση από την παρέμβασή της και πως αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες.
Ειδικότερα, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, ανέφερε ότι από χθες επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «αντίπαλος» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ, όπως σημείωσε, υπήρξε σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά την προστασία των εργαζομένων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
Σύμφωνα με την ίδια, η σχετική έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους. «Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση, επίσης» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.
Η Ελεονώρα Μελέτη υποστήριξε ακόμη ότι «η απομόνωση μιας φράσης» από την παρέμβασή της αδικεί, όπως είπε, την πολιτική δουλειά που έχει γίνει, αποπροσανατολίζει από το βασικό ζήτημα και δίνει λανθασμένη εικόνα στους πολίτες και στους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι με αυτόν τον τρόπο μένουν εκτός της συζήτησης χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και, όπως είπε, ενισχύεται η γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».
«Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα» πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που, κατά την ίδια, χειρίστηκαν το θέμα με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Το βίντεο με δηλώσεις της με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή της:
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως "αντίπαλος" των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζόμενων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
Η έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους. Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση, επίσης.
Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα και τους εργαζομένους για τα δικαιώματα τους.
Ταυτόχρονα, αποκλείει από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».
Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει δεοντολογικά και ευχαριστώ προκαταβολικά και όσους θα το πράξουν».
Ειδικότερα, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, ανέφερε ότι από χθες επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «αντίπαλος» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ, όπως σημείωσε, υπήρξε σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά την προστασία των εργαζομένων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
Σύμφωνα με την ίδια, η σχετική έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους. «Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση, επίσης» τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.
Η Ελεονώρα Μελέτη υποστήριξε ακόμη ότι «η απομόνωση μιας φράσης» από την παρέμβασή της αδικεί, όπως είπε, την πολιτική δουλειά που έχει γίνει, αποπροσανατολίζει από το βασικό ζήτημα και δίνει λανθασμένη εικόνα στους πολίτες και στους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι με αυτόν τον τρόπο μένουν εκτός της συζήτησης χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και, όπως είπε, ενισχύεται η γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».
«Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα» πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που, κατά την ίδια, χειρίστηκαν το θέμα με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Το βίντεο με δηλώσεις της με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή της:
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως "αντίπαλος" των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζόμενων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
Η έκθεση υπερψηφίστηκε από Σοσιαλιστές, Αριστερά, Πράσινους και Φιλελεύθερους. Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση, επίσης.
Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα και τους εργαζομένους για τα δικαιώματα τους.
Ταυτόχρονα, αποκλείει από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια».
Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει δεοντολογικά και ευχαριστώ προκαταβολικά και όσους θα το πράξουν».
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