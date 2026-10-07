Μητσοτάκης – Ρούμπιο: «Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ», στο τραπέζι LNG και Μέση Ανατολή

Με δύο φράσεις, Μητσοτάκης και Ρούμπιο έδωσαν το στίγμα Αθήνας και Ουάσιγκτον. «Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», είπε ο Πρωθυπουργός. «Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο», απάντησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.Πίσω από τις δηλώσεις, ενέργεια, συνδεσιμότητα και γεωπολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας» σε μια ταραγμένη περιοχή και γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αμερικανικό LNG, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει για να αποτελέσει σημείο εισόδου του στην Ευρώπη, αλλά και στην ελληνική ναυτιλία και τον ρόλο της στη μεταφορά εμπορευμάτων.Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών «με τρόπο αμοιβαία επωφελή», συνοψίζοντας το επίπεδο συνεννόησης: «Έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση».