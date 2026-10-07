Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα: Η Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου, οι αναφορές στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη

«Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας και μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών