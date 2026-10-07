Ο Ανδρουλάκης αφήνει αιχμές για τη δημαρχία Δούκα: Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα
Ο Ανδρουλάκης αφήνει αιχμές για τη δημαρχία Δούκα: Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα
Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο - Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά αιχμηρά για την θητεία του κ. Δούκα ως δημάρχου Αθηναίων
Ως αιχμές κατά του Χάρη Δούκα για την άσκηση των καθηκόντων του ως δημάρχου, ερμηνεύονται οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα.
Ερωτηθείς από τον Παύλο Τσίμα τι είναι για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η Αθήνα έχει και την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, έχει δυσκολέψει. Πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια» είπε με έμφαση για να προσθέσει: «Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκαν όπως τα περίμεναν και περνούν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια;» διερωτήθηκε.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά αιχμηρά για την θητεία του κ. Δούκα ως δημάρχου Αθηναίων.
Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ το 2024, όπου κονταροχτυπήθηκαν οι δυο τους, ο κ. Ανδρουλάκης (Action24) απαντούσε στις αιχμές του ανθυποψηφίου του για κλειστό κόμμα, έλεγε: «Εμείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει μία μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Αθήνα. Και επειδή ακούω τα περί κλειστού κόμματος -και από τον κ. Δούκα-, θέλω να ξέρετε ότι έδωσα τόσες ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, που αν υπήρχε κλειστό κόμμα, ο κ. Δούκας δεν θα ήταν δήμαρχος. Έδωσα ευκαιρίες σε δεκάδες νέους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, στις περιφέρειες, στους δήμους, στα ψηφοδέλτια, στο επικρατείας, στο ευρωψηφοδέλτιο. Το έκανα διότι θέλω πραγματικά να ανανεωθεί το πολιτικό σύστημα. Για αυτό, λοιπόν, οι επιλογές μου δεν ήταν με όρους παρέας, φίλων, γνωστών».
Για να προσθέσει με νόημα: «Ο κ. Δούκας θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες της Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μία πράσινη, ανοικτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κριθεί».
Ερωτηθείς από τον Παύλο Τσίμα τι είναι για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η Αθήνα έχει και την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, έχει δυσκολέψει. Πεζοδρόμια, ανθρώπινα πεζοδρόμια» είπε με έμφαση για να προσθέσει: «Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκαν όπως τα περίμεναν και περνούν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα γιατί είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια;» διερωτήθηκε.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά αιχμηρά για την θητεία του κ. Δούκα ως δημάρχου Αθηναίων.
Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ το 2024, όπου κονταροχτυπήθηκαν οι δυο τους, ο κ. Ανδρουλάκης (Action24) απαντούσε στις αιχμές του ανθυποψηφίου του για κλειστό κόμμα, έλεγε: «Εμείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει μία μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Αθήνα. Και επειδή ακούω τα περί κλειστού κόμματος -και από τον κ. Δούκα-, θέλω να ξέρετε ότι έδωσα τόσες ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, που αν υπήρχε κλειστό κόμμα, ο κ. Δούκας δεν θα ήταν δήμαρχος. Έδωσα ευκαιρίες σε δεκάδες νέους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, στις περιφέρειες, στους δήμους, στα ψηφοδέλτια, στο επικρατείας, στο ευρωψηφοδέλτιο. Το έκανα διότι θέλω πραγματικά να ανανεωθεί το πολιτικό σύστημα. Για αυτό, λοιπόν, οι επιλογές μου δεν ήταν με όρους παρέας, φίλων, γνωστών».
Για να προσθέσει με νόημα: «Ο κ. Δούκας θα κριθεί ως δήμαρχος από τους δημότες της Αθήνας. Πιστεύω και θέλω πραγματικά να πετύχει, διότι είχαμε ένα πρόγραμμα για μία πράσινη, ανοικτή και βιώσιμη πόλη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κριθεί».
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