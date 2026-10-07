Ο Ανδρουλάκης αφήνει αιχμές για τη δημαρχία Δούκα: Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα

Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Δούκα είναι στο όριο - Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά αιχμηρά για την θητεία του κ. Δούκα ως δημάρχου Αθηναίων