Προζυμένιο ψωμί, φάβα, ντολμάς με θαλασσινά και φιλέτο ψαριού: Το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη - Ρούμπιο στο Tudor Hall του «King George»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μέγαρο Μαξίμου Μάρκο Ρούμπιο Κυριάκος Μητσοτάκης Δείπνο μενού

Προζυμένιο ψωμί, φάβα, ντολμάς με θαλασσινά και φιλέτο ψαριού: Το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη - Ρούμπιο στο Tudor Hall του «King George»

Οι καλεσμένοι θα απολαύσουν προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο/ψάρι, ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά

Προζυμένιο ψωμί, φάβα, ντολμάς με θαλασσινά και φιλέτο ψαριού: Το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη - Ρούμπιο στο Tudor Hall του «King George»
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Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου σειρά είχε το δείπνο που παραχωρήθηκε προς τιμήν του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Tudor Hall του ξενοδοχείου «King George».

Στο μενού του δείπνου περιλαμβάνονταν  πιάτα με άρωμα Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι καλεσμένοι απόλαυσαν προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο/ψάρι, ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.

Το «παρών» στο δείπνο έδωσαν, εκτός του πρωθυπουργού και του Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τζόσουα Χακ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.


Το μενού επιμελήθηκε ο Head Chef του ξενοδοχείου και της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουστούδης, ο οποίος ειδικεύεται σε τέτοιες αποστολές.



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Το δείπνο ολοκληρώθηκε πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
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