Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με κοινές πρωτοβουλίες στην ενεργειακή ακρίβεια
Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με κοινές πρωτοβουλίες στην ενεργειακή ακρίβεια
Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη θετική στάση της ΕΕ ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης
Την ανάγκη η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, υπογράμμισε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σπλιτ της Κροατίας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9.
Στις τοποθετήσεις του στην ολομέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι αυτό συνδέεται με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της.
Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών.
Στις τοποθετήσεις του στην ολομέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι αυτό συνδέεται με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της.
Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών.
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