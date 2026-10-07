Μητσοτάκης στο MED9: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με κοινές πρωτοβουλίες στην ενεργειακή ακρίβεια

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη θετική στάση της ΕΕ ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης