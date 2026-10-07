Το δώρο με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έκανε ο Τασούλας στον Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Πνύκα
Το δώρο με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έκανε ο Τασούλας στον Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Πνύκα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέφερε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ το βιβλίο «Επιτάφιος του Περικλέους» σε αγγλική μετάφραση μέσα σε έναν φάκελο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έφτασε στην Πνύκα και τον υποδέχτηκε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Καθώς οι κυρίες Μενδώνη και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στις θέσεις τους, ο ΠτΔ είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ σχετικά με τις εντυπώσεις του την μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα.
Στη συνέχεια ο ΠτΔ παρακολούθησε την ομιλία του Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα και στην δεσπόζουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο Πρόεδρος τον συνεχάρη για την ομιλία του και του πρόσφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε έναν φάκελο.
Το βιβλίο ήταν ο «Επιτάφιος του Περικλέους» σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η ιδιόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και την ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής εκανε αυτή την ομιλία στον Κεραμεικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνύκα.
Καθώς οι κυρίες Μενδώνη και Γκιλφόιλ προηγήθηκαν και πήγαν στις θέσεις τους, ο ΠτΔ είχε μια σύντομη συζήτηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ σχετικά με τις εντυπώσεις του την μία ημέρα που βρίσκεται στην Αθήνα.
Στη συνέχεια ο ΠτΔ παρακολούθησε την ομιλία του Ρούμπιο, η οποία περιείχε εκτενείς αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα και στην δεσπόζουσα σημασία του ελληνικού πολιτισμού για την εξέλιξη της Δύσης. Στο τέλος, ο Πρόεδρος τον συνεχάρη για την ομιλία του και του πρόσφερε ως δώρο ένα βιβλίο μέσα σε έναν φάκελο.
Το βιβλίο ήταν ο «Επιτάφιος του Περικλέους» σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Η ιδιόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και την ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής εκανε αυτή την ομιλία στον Κεραμεικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνύκα.
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