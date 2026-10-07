Γκίλφοϊλ: Ο ελληνικός είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος
Γκίλφοϊλ: Ο ελληνικός είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος
«Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ μετά την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
Στον ελληνικό πολιτισμό και στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τον ελληνικό πολιτισμό έναν από τους μεγαλύτερους που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας για την προστασία του.
«Γι' αυτό είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, καθώς μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία για τα Πολιτιστικά αγαθά για πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία αποκρυσταλλώνει τη συνεργασία μας στη δύναμη επιβολής του νόμου. Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Φέτος η Αμερική είναι παντού, όπως και εδώ στην Ελλάδα, γιατί γιορτάζει 250 έτη αμερικανικής ανεξαρτησίας και είναι χαρά μου που ανακοινώνω ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ για την Ελλάδα για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών», ανέφερε.
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, δηλώνοντας ότι «η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα».
Νωρίτερα, αναφερόμενη στην παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ, κ. Ρούμπιο, και στις σχέσεις των δύο χωρών, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κ. Ρούμπιο για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Η ηγεσία του στον σημερινό στρατηγικό διάλογο υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον».
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο πρότζεκτ για την Ελλάδα, το οποίο θα αφορά τη διατήρηση πολιτιστικών αγαθών.
Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο πρότζεκτ «θα παρουσιάσει χειρόγραφα αλλά και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, την Ύδρα, τις Σπέτσες και αλλού, τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, δύο έθνη που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία».
Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλία για την κοινή προστασία αρχαιοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει και έκθεση αρχαιοτήτων που επιστρέφουν στην Ελλάδα.
«Μια εταιρική σχέση πολύ σημαντική θα συμπεριλάβει μια έκθεση αρχαιοτήτων που επανέρχονται στην Ελλάδα, όπως και θα διατυμπανίζει τη δική μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο "Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα"», κατέληξε.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τον ελληνικό πολιτισμό έναν από τους μεγαλύτερους που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας για την προστασία του.
«Γι' αυτό είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, καθώς μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία για τα Πολιτιστικά αγαθά για πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία αποκρυσταλλώνει τη συνεργασία μας στη δύναμη επιβολής του νόμου. Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Φέτος η Αμερική είναι παντού, όπως και εδώ στην Ελλάδα, γιατί γιορτάζει 250 έτη αμερικανικής ανεξαρτησίας και είναι χαρά μου που ανακοινώνω ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ για την Ελλάδα για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών», ανέφερε.
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, δηλώνοντας ότι «η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα».
Νωρίτερα, αναφερόμενη στην παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ, κ. Ρούμπιο, και στις σχέσεις των δύο χωρών, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κ. Ρούμπιο για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Η ηγεσία του στον σημερινό στρατηγικό διάλογο υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον».
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο πρότζεκτ για την Ελλάδα, το οποίο θα αφορά τη διατήρηση πολιτιστικών αγαθών.
Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο πρότζεκτ «θα παρουσιάσει χειρόγραφα αλλά και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, την Ύδρα, τις Σπέτσες και αλλού, τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, δύο έθνη που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία».
Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλία για την κοινή προστασία αρχαιοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει και έκθεση αρχαιοτήτων που επιστρέφουν στην Ελλάδα.
«Μια εταιρική σχέση πολύ σημαντική θα συμπεριλάβει μια έκθεση αρχαιοτήτων που επανέρχονται στην Ελλάδα, όπως και θα διατυμπανίζει τη δική μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο "Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα"», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα