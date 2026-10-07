Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας» – Εξοπλισμοί 4 δισ. και συμμαχία στην ενέργεια
Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας» – Εξοπλισμοί 4 δισ. και συμμαχία στην ενέργεια
Μπροστά στην Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο αναζήτησε τις ρίζες της Δύσης στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη - Μίλησε για την ελληνική συμβολή στις ιδέες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και τις HΠΑ
Με την Ελλάδα σε πρώτο πλάνο και την Ευρώπη αποδέκτη, ο Μάρκο Ρούμπιο έστειλε από την Αθήνα μήνυμα για το πώς η Ουάσιγκτον μετρά τους συμμάχους της. Χαρακτήρισε τη χώρα «σύμμαχο-πρότυπο», ενώ οι ανακοινώσεις για στρατιωτικό υλικό 4 δισ. δολαρίων και η ενεργειακή συνεργασία έδωσαν βάρος στα λόγια. Άμυνα, αμερικανικό LNG και θαλάσσιοι δρόμοι δένουν πιο σφιχτά τα συμφέροντα των δύο χωρών.
Στην Πνύκα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη περιέγραψε το θεμέλιο της συμμαχίας: κοινή αντίληψη για τα προβλήματα και, τις περισσότερες φορές, για τη λύση τους.
«Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών». Με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας.
Στις συνομιλίες υπογράμμισε τη στήριξη προς τους εταίρους του Κόλπου και την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας με ελληνικά πλοία στην επιχείρηση «Ασπίδες». Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η συνεργασία έχει επεκταθεί πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, βλέποντας περιθώρια για περισσότερα στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, προς όφελος των δύο λαών.
Τα 4 δισ. δολάρια είναι η πιο ηχηρή ανακοίνωση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου, με επικεφαλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Μάρκο Ρούμπιο. Αφορούν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω FMS, του μηχανισμού διακρατικών πωλήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, για τον μακροπρόθεσμο ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό.
Η Κοινή Δήλωση δεν κατονομάζει τα οπλικά συστήματα που συνθέτουν το ποσό. Καταγράφει επίσης παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker, χωρίς αριθμό ή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, και διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών σε καινοτόμες τεχνολογίες.
Σούδα και Αλεξανδρούπολη, εξοπλισμοί και συνεκπαιδεύσεις αποτελούν το ατσάλινο περίβλημα της σχέσης. Στον αέρα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35 με την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Ο Αμερικανός ομόλογός του χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και πυλώνα της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.
Παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφη ακόμη Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, από κοινές ασκήσεις και αεράμυνα έως το Διάστημα και τις κυβερνοεπιχειρήσεις.
Στην Πνύκα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη περιέγραψε το θεμέλιο της συμμαχίας: κοινή αντίληψη για τα προβλήματα και, τις περισσότερες φορές, για τη λύση τους.
«Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών». Με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας.
Το μήνυμα Μητσοτάκη
Στις συνομιλίες υπογράμμισε τη στήριξη προς τους εταίρους του Κόλπου και την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας με ελληνικά πλοία στην επιχείρηση «Ασπίδες». Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η συνεργασία έχει επεκταθεί πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, βλέποντας περιθώρια για περισσότερα στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, προς όφελος των δύο λαών.
Τα 4 δισ. δολάρια είναι η πιο ηχηρή ανακοίνωση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου, με επικεφαλής τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Μάρκο Ρούμπιο. Αφορούν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω FMS, του μηχανισμού διακρατικών πωλήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, για τον μακροπρόθεσμο ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό.
Το περίβλημα της άμυνας
Η Κοινή Δήλωση δεν κατονομάζει τα οπλικά συστήματα που συνθέτουν το ποσό. Καταγράφει επίσης παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker, χωρίς αριθμό ή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, και διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών σε καινοτόμες τεχνολογίες.
Σούδα και Αλεξανδρούπολη, εξοπλισμοί και συνεκπαιδεύσεις αποτελούν το ατσάλινο περίβλημα της σχέσης. Στον αέρα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35 με την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Ο Αμερικανός ομόλογός του χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και πυλώνα της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.
Παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφη ακόμη Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, από κοινές ασκήσεις και αεράμυνα έως το Διάστημα και τις κυβερνοεπιχειρήσεις.
Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μηχανήΗ ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης: οι αμερικανικοί Chevron και ExxonMobil στις έρευνες υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας διοχετεύεται στην Ευρώπη και ο Κάθετος Διάδρομος που τραβά τη γραμμή προς την κεντρική και ανατολική πλευρά της γηραιάς ηπείρου.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη των αμερικανικών εταιρειών στις δυνατότητες της χώρας. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η ενεργειακή σχέση φτάνει σε νέα ύψη, προαναγγέλλοντας συνέχεια. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό είναι όμως και το μήνυμα Ρούμπιο ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
Απαντώντας για τις διασυνδέσεις και τις έρευνες, ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε απόλυτη προσήλωση σε αυτούς τους διαδρόμους και στις σχετικές προσπάθειες. Αναγνώρισε, ωστόσο, «ευαίσθητες καταστάσεις» και άλλες χώρες που περιπλέκουν ορισμένα ζητήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία.
Αθήνα και Ουάσιγκτον επενδύουν και στη συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ μέσω του 3+1. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το Κυπριακό, ζητώντας επανένωση βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η Κοινή Δήλωση περιλαμβάνει ακόμη προηγμένες τεχνολογίες, κυβερνοασφάλεια, προστασία κρίσιμων υποδομών, αντιτρομοκρατία και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Υπεγράφη συμφωνία πιστοποίησης Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία και ανανεώθηκε η συνεργασία προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μπροστά στην Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο αναζήτησε τις ρίζες της Δύσης στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Μίλησε για την ελληνική συμβολή στις ιδέες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο έπαινος, όμως, αφορούσε και τη σημερινή Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε «αναντικατάστατο φίλο» σε ενέργεια, μεταναστευτικό και άμυνα. Και από τον ιστορικό λόφο απευθύνθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: «Είναι ειλικρινής μας ελπίδα ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας».
Απαντώντας για τις διασυνδέσεις και τις έρευνες, ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε απόλυτη προσήλωση σε αυτούς τους διαδρόμους και στις σχετικές προσπάθειες. Αναγνώρισε, ωστόσο, «ευαίσθητες καταστάσεις» και άλλες χώρες που περιπλέκουν ορισμένα ζητήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία.
Αθήνα και Ουάσιγκτον επενδύουν και στη συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ μέσω του 3+1. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το Κυπριακό, ζητώντας επανένωση βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η Κοινή Δήλωση περιλαμβάνει ακόμη προηγμένες τεχνολογίες, κυβερνοασφάλεια, προστασία κρίσιμων υποδομών, αντιτρομοκρατία και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Υπεγράφη συμφωνία πιστοποίησης Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία και ανανεώθηκε η συνεργασία προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μπροστά στην Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο αναζήτησε τις ρίζες της Δύσης στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Μίλησε για την ελληνική συμβολή στις ιδέες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από την Πνύκα, με αποδέκτη τη Δύση
Ο έπαινος, όμως, αφορούσε και τη σημερινή Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε «αναντικατάστατο φίλο» σε ενέργεια, μεταναστευτικό και άμυνα. Και από τον ιστορικό λόφο απευθύνθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: «Είναι ειλικρινής μας ελπίδα ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας».
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