Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας» – Εξοπλισμοί 4 δισ. και συμμαχία στην ενέργεια



Από την Πνύκα, με αποδέκτη τη Δύση

αναφέρθηκε στην. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η ενεργειακή σχέση φτάνει σε νέα ύψη, προαναγγέλλοντας συνέχεια. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό είναι όμως και το μήνυμα Ρούμπιο ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.Απαντώντας για τις, ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε απόλυτη προσήλωση σε αυτούς τους διαδρόμους και στις σχετικές προσπάθειες. Αναγνώρισε, ωστόσο, «» και άλλες χώρες πουΑθήνα και Ουάσιγκτον επενδύουν και στη συνεργασία μεκαιμέσω τουΟ Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε το Κυπριακό, ζητώντας επανένωση βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.περιλαμβάνει ακόμη προηγμένεςκαι. Υπεγράφη συμφωνίακαι ανανεώθηκε ηΜπροστά στην Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο αναζήτησε τις ρίζες της Δύσης στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Μίλησε για την ελληνική συμβολή στις ιδέες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο έπαινος, όμως, αφορούσε και τη σημερινή Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε «αναντικατάστατο φίλο» σε ενέργεια, μεταναστευτικό και άμυνα. Και από τον ιστορικό λόφο απευθύνθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: «Είναι ειλικρινής μας ελπίδα ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας».