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Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και πάλι για να περιοριστεί η τιμή των καυσίμων, λέει η Μελόνι
Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και πάλι για να περιοριστεί η τιμή των καυσίμων, λέει η Μελόνι
Η ιταλική κυβέρνηση πιθανόν θα ακολουθήσει την οδό των «κυλιόμενων φόρων» και θα χρησιμοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις του ΦΠΑ για να μπορέσει να μειώσει στο μέλλον τους φόρους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης
Με αναφορά στην άνοδο της τιμής των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα Τετάρτη από το Σπλιτ της Κροατίας ότι «η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να παρέμβει και πάλι χρησιμοποιώντας, κυρίως, τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων».
«Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, εξασφαλίσαμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πιο αποτελεσματικό να ξοδευτούν αυτή τη στιγμή, που ισχύουν κάποια μέτρα συγκράτησης ή να τα βάλουμε στην άκρη για όταν τα μέτρα αυτά μπορεί να πάψουν να ισχύουν», πρόσθεσε η Μελόνι.
Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αν αποφασίσει να ακολουθήσει την οδό των λεγόμενων «κυλιόμενων φόρων», η ιταλική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις του ΦΠΑ που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει στο μέλλον τους φόρους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου.
Ως γνωστόν, στην Ιταλία μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες υιοθέτησαν πρόσφατα την λύση του «πλαφόν» στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, καταγράφηκαν δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ λόγω του ότι αυξήθηκαν και πάλι οι σχετικοί φόροι μετά τη λήξη της προσωρινής μείωσης που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ρώμης.
«Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, εξασφαλίσαμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πιο αποτελεσματικό να ξοδευτούν αυτή τη στιγμή, που ισχύουν κάποια μέτρα συγκράτησης ή να τα βάλουμε στην άκρη για όταν τα μέτρα αυτά μπορεί να πάψουν να ισχύουν», πρόσθεσε η Μελόνι.
Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αν αποφασίσει να ακολουθήσει την οδό των λεγόμενων «κυλιόμενων φόρων», η ιταλική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις του ΦΠΑ που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει στο μέλλον τους φόρους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου.
Ως γνωστόν, στην Ιταλία μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες υιοθέτησαν πρόσφατα την λύση του «πλαφόν» στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, καταγράφηκαν δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ λόγω του ότι αυξήθηκαν και πάλι οι σχετικοί φόροι μετά τη λήξη της προσωρινής μείωσης που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ρώμης.
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