Δούκας: Λάθος η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον

Την άποψη ότι «η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ. ήταν λάθος» εξέφρασε ο Χάρης Δούκας μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς».Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιχειρηματολόγησε σχετικά λέγοντας ότι με τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-_ΛΑΟΣ «νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα». Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι: « Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα».Να σημειωθεί ότι ο Χάρης Δούκας πρότεινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάρτιο να υπάρξει απόφαση με ένα κατηγορηματικό «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρότασή του έγινε αποδεκτή και υποστηρίζεται από την ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος έχει δε ουκ ολίγες φορές με δημόσιες παρεμβάσεις του ταχθεί υπέρ του διαλόγου με τις «προοδευτικές δυνάμεις», εννοώντας και με το κόμμα Τσίπρα. Για το ζήτημα της ακροδεξιάς ανέπτυξε εν τω μεταξύ τις θέσεις του και αντάλλαξε απόψεις με τον Αλέξη Χαρίτση και γνωστούς πανεπιστημιακούς κατά τη χθεσινή εκδήλωση στην Κυψέλη.