Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δορυφόρος του Τσίπρα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Πάνα για συνεργασία με ΕΛΑΣ
Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δορυφόρος του Τσίπρα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Πάνα για συνεργασία με ΕΛΑΣ
Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη - Προσωπική, χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή, Απόστολου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σχολιάζει τη συνέντευξη του κ. Πάνα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και ειδικότερα την απάντησή του σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Λύση.
Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Πάνας δήλωσε: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;».
Ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτηρίζει ως διολίσθηση «στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής».
Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;» Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα.
«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», τόνισε ο κ. Πάνας στη Ναυτεμπορική TV για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ σημείωσε τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.
Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.
«Είναι προσωπική άποψή του», λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση Πάνα η οποία είναι για την κυβερνητική παράταξη «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα».
Η Χαριλάου Τρικούπη με την σειρά της χαρακτηρίζει προσωπική την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα.
Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σχολιάζει τη συνέντευξη του κ. Πάνα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και ειδικότερα την απάντησή του σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Λύση.
Όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Πάνας δήλωσε: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;».
Ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτηρίζει ως διολίσθηση «στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής».
Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;» Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας», τόνισε ο κ. Πάνας στη Ναυτεμπορική TV για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ σημείωσε τις «ιστορικές καταβολές» των δύο κομμάτων.
Τι είπε ο Απόστολος Πάνας
Ο κ. Πάνας προσθέτει ότι «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», προσπερνώντας το γεγονός ότι στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει δηλώσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμοροι χώροι.
«Είναι προσωπική άποψή του», λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για τη δήλωση Πάνα η οποία είναι για την κυβερνητική παράταξη «ξεκάθαρη ομολογία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ότι η επιδίωξη είναι η συνεργασία με τον Τσίπρα».
Η Χαριλάου Τρικούπη με την σειρά της χαρακτηρίζει προσωπική την τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του
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